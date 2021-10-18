Uzmanlar, iltihabı azaltmanın en iyi yollarından birinin ilaçlardan değil buzdolabındaki yiyeceklerden geçtiğini söylüyorlar. Yani, iltihap önleyici bir diyet olan antienflamatuar beslenme şeklini benimseyerek uygulayarak iltihapla kalıcı olarak çözüm üretebilirsiniz. Peki, antienflamatuar beslenme nedir, antienflamatuar besinler nelerdir? İşte antienflamatuar beslenme hakkında merak edilenler…
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Enflamasyon, vücudun strese karşı verdiği bir çeşit tepkidir. Gıda alerjileri, bakteriyel durumlar, enfeksiyonlar, enflamasyona sebebiyet verebilir. Enflamasyon belli aşamalara kadar sorun oluşturmaz. Fakat bir süre sonra vücuda zarar vererek bazı hastalıklara neden olabilir. Enflamasyonun ilacı ise antienflamatuar besinlerdir. Bu besinler vücudu iltihaba karşı korurlar. Peki, antienflamatuar beslenme nedir, antienflamatuar besinler nelerdir? İşte diyetinizde mutlaka bulundurmanız gereken antienflamatuar besinler…
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Antienflamatuar beslenme nedir?
Vücudunuz istilacı bir mikrop, bitki poleni veya kimyasal gibi yabancı herhangi bir şeyi tanıdığında bağışıklık sisteminiz devreye girer. Bu genellikle iltihaplanma (enflamasyon) adı verilen bir süreci tetikler. Gerçekten tehdit edici istilacılara yönelik aralıklı iltihaplanma nöbetleri sağlığınızı korur.
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Bununla birlikte, bazen yabancı bir istilacı mikroplar tarafından tehdit edilmeseniz bile enflamasyon yani iltihaplanma her gün devam eder. İşte o zaman iltihap düşmanınız olabilir. Kanser, kalp hastalığı, diyabet, artrit, depresyon ve Alzheimer dahil olmak üzere birçok önemli hastalık, kronik inflamasyonla bağlantılıdır.
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İltihapla mücadelede en güçlü araçlardan biri eczaneden değil, bakkaldan gelir. Harvard Halk Sağlığı Okulu Beslenme Bölümü'nde beslenme ve epidemiyoloji profesörü Dr. Frank Hu, "Birçok deneysel çalışma, yiyecek ve içeceklerin bileşenlerinin antienflamatuar etkileri olabileceğini göstermiştir" diyor.
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Doğru antienflamatuar gıdaları seçerek hastalık riskinizi azaltabilirsiniz. Sürekli olarak yanlış olanları seçerseniz, iltihaplı hastalık sürecini hızlandırabilirsiniz.
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Enflamasyona neden olan yiyecekler
Uzmanlar, aşağıda enflamasyona neden olan gıdalardan mümkün olduğunca kaçınmaya veya sınırlamaya çalışmanızı önermektedir:
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- Beyaz ekmek ve hamur işleri gibi rafine karbonhidratlar
- Patates kızartması ve diğer kızarmış yiyecekler
- Şekerle tatlandırılmış içecekler
- Hamburger ve işlenmiş et (sosisli sandviç, sosis)
- Margarin
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Antienflamatuar besinler nelerdir?
Bir antienflamatuar beslenme şekli şu yiyecekleri içermelidir:
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- Domates
- Zeytin yağı
- Ispanak, lahana ve yaka gibi yeşil yapraklı sebzeler
- Badem ve ceviz gibi kuruyemişler
- Somon, uskumru, ton balığı ve sardalye gibi yağlı balıklar
- Çilek, yaban mersini, kiraz ve portakal gibi meyveler