Antienflamatuar Beslenme Nedir, Antienflamatuar Besinler Nelerdir?

Bununla birlikte, bazen yabancı bir istilacı mikroplar tarafından tehdit edilmeseniz bile enflamasyon yani iltihaplanma her gün devam eder. İşte o zaman iltihap düşmanınız olabilir. Kanser, kalp hastalığı, diyabet, artrit, depresyon ve Alzheimer dahil olmak üzere birçok önemli hastalık, kronik inflamasyonla bağlantılıdır.