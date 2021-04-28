Anemi (Kansızlık) Nedir, Neden Olur? Anemi Belirtileri ve Tedavisi
Anemi, diğer adıyla kansızlık çeşitli ciddi sağlık sorunlarını da beraberinde getiren bir rahatsızlık. Özellikle düzensiz beslenme alışkanlığı olan kişilerde sık karşılaşılıyor. Peki anemi (kansızlık) nedir, neden olur? İşte anemi belirtileri ve tedavisi...
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1
Anemi, vücut için gerekli olan oksijeni taşıyan kırmızı kan hücrelerinin yoğunluğunun azalmasıdır. Yan, kandaki alyuvar veya alyuvarlara renk veren hemoglobin sayısının azalması durumudur. Hemoglobin üretimi için demir oldukça önemli. Besinlerle yeterli miktarda alınmayan demir, anemi oluşumuna neden olmaktadır. Hematoloji Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Hilmi Doğu, anemi ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.
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Anemi belirtileri nelerdir?
Vücutta yorgunluk,
Halsizlik,
Baş dönmesi,
Çarpıntı hissi,
El ve ayaklarda üşüme hissi,
Aneminin sebebi ve derinliğine göre konsantrasyon eksikliği, uyku hali yanında saç dökülmesi, tırnak kırılması gibi gibi şikayetlere neden olabilir.
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Anemi neden olur?
Anemi dendiğinde akla ilk olarak demir eksikliği gelebilir. Fakat, anemi bir sonuçtur ve bu sonuca neden olan farklı durumlar söz konusu olabilir.
Demir dışında B12 vitamini ve folik asitte kan üretimi için gereklidir ve eksikliği anemiye yol açabilir.
Bazen de temelde yatan kronik hastalıklar, sık tekrarlayan kanamalar daha da önemlisi mide kanseri, kolon kanseri, kemik iliği ile alakalı bir hastalık da olabilir.
4
Tedavisi
Anemi tedavisinde ilk olarak nedenin kesinlikle belirlenmesi gerekir. Bazı durumlarda demir gibi B12 vitamini gibi basit eksik olanı yerine koyarak kolaylıkla düzeltilebilirken, bazen de ileri tetkikler ile altta yatan hastalığın tespiti ve bu hastalığa yönelik tedavi gerekir.
Anemi sıkça karşılaşılması, bazı hastalarımızın tekrarlayan süreçler yaşaması nedeniyle önemini yitiriyor ve göz ardı edilebiliyor. Hem uygun tedavi ile şikayetlerin azaltılması hem de gerektiğinde ileri tetkikler ile altta yatan ciddi olabilecek rahatsızlıkların erken tanısı adına asla ihmal edilmemesi gerekir.