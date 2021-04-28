Anemi (Kansızlık) Nedir, Neden Olur? Anemi Belirtileri ve Tedavisi

Anemi neden olur? Anemi dendiğinde akla ilk olarak demir eksikliği gelebilir. Fakat, anemi bir sonuçtur ve bu sonuca neden olan farklı durumlar söz konusu olabilir.



Demir dışında B12 vitamini ve folik asitte kan üretimi için gereklidir ve eksikliği anemiye yol açabilir.



Bazen de temelde yatan kronik hastalıklar, sık tekrarlayan kanamalar daha da önemlisi mide kanseri, kolon kanseri, kemik iliği ile alakalı bir hastalık da olabilir.