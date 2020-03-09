9 Mart BaÅŸak Burcu DolunayÄ± ve Etkileri

BalÄ±k: BaÅŸak dolunayÄ± sizlerin iliÅŸki ve ortaklÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± Ã¶n plana almanÄ±zÄ± istiyor. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlarÄ±n neye ihtiyacÄ± olduÄŸu konusunda Ã¶nemli bir idrak kazanmak durumundasÄ±nÄ±z.Â Bu iliÅŸkilerinizi daha romantik bir iliÅŸki haline de getirebilirken daha Ã§ekilmez bir noktaya da taÅŸÄ±yabilir. Bu alanda sizin nasÄ±l yÃ¶nettiÄŸiniz ve bugÃ¼ne kadar sÃ¼reÃ§ iÃ§inde verdiÄŸiniz emekle iliÅŸkili olacaktÄ±r.



Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ortak olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z herhangi birileriyle anlaÅŸma ve sÃ¶zleÅŸmeler iÃ§ine girebilirsiniz. AÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtirel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin sizi bu dolunayda etki altÄ±na almasÄ±na izin vermeyin.Â SuÃ§u bir baÅŸkasÄ±na atmak cazip gelebilir. Geri Ã§ekilin ve herkesin elinden gelenin en iyisini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n. Ä°stediÄŸiniz sonuÃ§larÄ± hala alamÄ±yorsanÄ±z, saÄŸlÄ±klÄ± sÄ±nÄ±rlar koymanÄ±n zamanÄ± geldi.