MAHMURE ÖZEL
9 Mart BaÅŸak Burcu DolunayÄ± ve Etkileri
9 Mart 20:46â€™da BaÅŸak burcunda dolunay gerÃ§ekleÅŸecek. Bu dolunayÄ±nn hayatÄ±mÄ±za etkileri neler olacak? BaÅŸak burcu dolunayÄ±nda neler yapmalÄ±yÄ±z? Uzman Astrolog AygÃ¼l AydÄ±n BaÅŸak burcu dolunayÄ±nÄ± ve burÃ§lara etkilerini teker teker anlattÄ±.
KoÃ§:
Bu dolunay sorumluluklarÄ±nÄ±z ve rutin saÄŸlÄ±k yaÅŸamÄ±nÄ±zÄ± ilgilendirmektedir. YaÅŸamÄ±n bu alanlarÄ±ndaki geÃ§miÅŸ Ã§abalarÄ±nÄ±z bu sÃ¼re zarfÄ±nda iÅŸe yarayabilir ve eÄŸer iÅŸteki sorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± tam anlamÄ± ile yapÄ±yorsanÄ±z bu kendinizi Ã¼retken bir yÃ¶ne yÃ¶nlendirebileceÄŸiniz anlamÄ±na gelebilir.Â
Kendinizi ve baÅŸkalarÄ±nÄ± aÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtirmekten kaÃ§Ä±nÄ±n, Ã§Ã¼nkÃ¼ bu dolunay yargÄ± enerjisini tetikleyebilir.Â Sizler zaten marsiyen bir gÃ¼ce sahip olduÄŸunuz iÃ§in Ã§evrenize sÃ¼rekli yargÄ± daÄŸÄ±tÄ±yor gibi gÃ¶rÃ¼nebilirsiniz. Bu dolunayÄ± hatalardan ders almak, Ã¼zerinize aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±z fazla sorumluluklarÄ± biraz azaltmak ve en iyi kiÅŸisel Ã§abalarÄ±nÄ±z ortaya koymak iÃ§in kullanmalÄ±sÄ±nÄ±z.
BoÄŸa:
9 Mart'ta baÅŸak burcu dolunayÄ± sizin iÃ§in yaratÄ±cÄ±lÄ±ÄŸÄ± ve romantik duygularÄ± vurgulayan bazÄ± anlar iÃ§ine alabilir. Yeni bir iliÅŸki iÃ§inde olabilir ya da bu tarih etrafÄ±nda yaratÄ±cÄ± bir vizyon ortaya Ã§Ä±kabilirsiniz. AÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtirel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin sizi bu dolunayda Ã§ok esir almasÄ±na izin vermeyin. Ã–zellikle sevdikleriniz sÃ¶z konusu olduÄŸunda kendinize Ã§ok mani olamÄ±yorsunuz. Onlardan beklentiniz daha fazla olabiliyor.Â Ä°liÅŸkilerinizde ve kendinizde olumlu ve Ã¼retken bir ÅŸekilde geliÅŸme fÄ±rsatÄ± yakalayÄ±n.
Ä°kizler:
Bu dolunay yaÅŸamÄ±nÄ±zda birÃ§ok olayÄ± Ã§Ã¶zÃ¼me kavuÅŸturmanÄ±za destek verecek tÃ¼rden olacaktÄ±r. MerkÃ¼r 9 Mart'ta hem ileri hareketine geÃ§ecek hem de tÃ¼m aydÄ±nlÄ±ÄŸÄ±nÄ± size yansÄ±tacaktÄ±r.Â Bu tarihten itibaren, net gÃ¶rÃ¼ÅŸmeler yapmak ve baÅŸkalarÄ±yla aynÄ± fikre geÃ§mek daha kolay olacaktÄ±r. YaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ±z ev, aileniz ya da projelerinizle ilgili Ã¶nemli toparlanmalara girmeniz gerekmektedir.Â
ArtÄ±k dÃ¼zeni olmayan ve size daÄŸÄ±nÄ±klÄ±k yaratan her ÅŸeyi temizleme arzusunu hissedebilirsiniz.Â Bu dolunay kritik dÃ¼ÅŸÃ¼nceleri veya duygularÄ± artÄ±rabileceÄŸinden, aile Ã¼yeleriyle iletiÅŸiminize dikkat edin.Â Bu zaman zarfÄ±nda ortaya Ã§Ä±kan Ã§atÄ±ÅŸmalar, aÃ§Ä±kÃ§a tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ rol ve beklentilere duyulan ihtiyaÃ§la iliÅŸkili olabilir.
YengeÃ§:
9 Mart BaÅŸak burcu dolunayÄ± Ã¶nemli iletiÅŸimleri ve gÃ¼nlÃ¼k etkileÅŸimlerinizi gÃ¼Ã§lendirmenize destek verecektir.Â YazÄ±lÄ± teklifleri incelemek ve niyetlerinizi baÅŸkalarÄ±yla netleÅŸtirmek iÃ§in harika bir zaman olacaktÄ±r.Â Projelerin dÃ¼zenlenmesi ve yazÄ±lmasÄ± Ã¶zellikle Ã§ok Ã¶nemlidir.Â
Bu dolunay iÃ§indeki eleÅŸtirmeni en iyi ÅŸekilde ortaya Ã§Ä±karabilir. Ã‡evreni manipÃ¼le etmekten Ã§ekin.Â Bunun yerine, profesyonel veya yaratÄ±cÄ± bir projede iyileÅŸtirmeler yapmanÄ±n olumlu yollarÄ±nÄ± bulmalÄ±sÄ±nÄ±z. YaÅŸamanÄ±zda ciddi baÅŸarÄ±lÄ± bir dÃ¶nem iÃ§ine giriyorsunuz. Bu dolunay zamanÄ± iÃ§inde kendinizi eleÅŸtirmek yerine dÃ¼zeninizi kurun.
Aslan:
9Â Mart BaÅŸak burcu dolunayÄ± sizin iÃ§in para meselelerini Ã¶nemli kÄ±labilir.Â Mali durumunuzu dÃ¼zenli hale getirmek ve tasarruf etmeye odaklanmak iÃ§in Ã¶nemli bir dolunay olacaktÄ±r.Â MerkÃ¼r gezegeninde gerileme yapmasÄ± uzunca zamandÄ±r sizleri finansal konularda kaygÄ±landÄ±rmÄ±ÅŸ olabilir. Dolunay ile aynÄ± gÃ¼n, MerkÃ¼r doÄŸrudan hareketine geÃ§ecek.Â
SÃ¶zleÅŸmeleri saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmayÄ± planlayÄ±n ve bu tarihten sonra yeni planlarla ilerleyin.Â Ä°ÅŸ ortamÄ±nÄ±zda bazÄ± deÄŸiÅŸimler veya gizli kalan bazÄ± gerÃ§eklerin ortaya Ã§Ä±kmasÄ± ile yÃ¼zleÅŸebilirsiniz. SorumluluklarÄ±nÄ±zÄ± yapabileceÄŸiniz kadar Ã¼stlenmelisiniz. Ä°ÅŸ yÃ¼kÃ¼nÃ¼zÃ¼ hafifletin ve iÅŸten Ã§Ä±kmak yerine istikrarlÄ± bir yerde kalmayÄ± seÃ§in.
BaÅŸak:
Sizin burcunuzda gerÃ§ekleÅŸen bu dolunay, inanÄ±lmaz kararlar almanÄ±za yardÄ±mcÄ± olacaktÄ±r. Bu dolunay, kiÅŸisel bir vizyonun doruk noktasÄ±na veya bir aÅŸamanÄ±n tamamlanmasÄ±na iÅŸaret eder.Â Sizler iÃ§in oldukÃ§a aydÄ±nlatÄ±cÄ± bilgiler sunacak olan bu etki mevcut durumunuzun asÄ±l vizyonunuzla eÅŸleÅŸmediÄŸini sizlere gÃ¶sterecektir.
BÃ¶yle bir durumda kendinize ve baÅŸkalarÄ±na eleÅŸtirel bir gÃ¶z ile bakmaktan kaÃ§Ä±nÄ±n.Â Ä°liÅŸkinizde ani bir bitiÅŸ kararÄ± vermeniz yerine mevcut anlaÅŸmalarÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶zden geÃ§irmenin verimli yollarÄ±nÄ± arayÄ±n. YÃ¶netici gezegeniniz MerkÃ¼râ€™Ã¼n de dÃ¼z hareketine geÃ§ecek olmasÄ± planlarÄ± saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmayÄ± Ã§ok istediÄŸiniz ÅŸeyleri harekete geÃ§irme ÅŸansÄ±nÄ± sizlere sunabilir. Â
Terazi:
Bu dolunay, bilinÃ§altÄ± zihninizi ve ruhsal uygulamalarÄ±nÄ±zÄ± vurgulayarak BaÅŸak'ta olacak.Â Bu dolunayda tefekkÃ¼r iÃ§in zaman ayÄ±rÄ±n ve rÃ¼yalar veya meditasyon yoluyla size gelebilecek Ã¶nemli bilgelik parÃ§alarÄ±nÄ± yazmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼n.Â Olumsuz dÃ¼ÅŸÃ¼nce kalÄ±plarÄ± fikrinizi temizlemek iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir zaman olacaktÄ±r.Â Kendiniz iÃ§in kiÅŸisel bir vizyona olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± teÅŸvik eden bazÄ± gÃ¼Ã§lendirici mesajlar oluÅŸturun.
Akrep:
BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸen olan dolunay dostluklarÄ± ve grup etkinliklerinizi aydÄ±nlatacak. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda bir grup projesinde kayda deÄŸer ilerleme veya deneyim tamamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± gÃ¶rebilirsiniz.Â Bu dolunay Ã¼retken enerjiye sahip olsa da iÃ§ eleÅŸtirmeni de en iyi ÅŸekilde aktive edebilir.Â
Sizin veya baÅŸkalarÄ±nÄ±n yaptÄ±klarÄ± yanlÄ±ÅŸlar Ã¼zerinde durmamaya dikkat edin.Â Bunun yerine, durumunuzu kiÅŸisel olmayan bir Ã¶n yargÄ± ile analiz edin ve suÃ§lama veya suÃ§luluk hissetmeden baÅŸarÄ±lÄ± olmak iÃ§in gereken pratik adÄ±mlarÄ± belirleyin. Partnerinizi bazÄ± konularda eleÅŸtirmek iliÅŸkinin iplerini gerebilir. Daha sakin bir anlayÄ±ÅŸ belirlemelisiniz.
Yay:
BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸen dolunay sizlere yaÅŸam dengenizi yeniden gÃ¶zden geÃ§irmek iÃ§in gÃ¼Ã§lÃ¼ bir tema kuracaktÄ±r. Sadece biraz rahatlamanÄ±z gerekmektedir. Dans ederek, spor yaparak veya sanatsal uÄŸraÅŸlara katÄ±larak hayatÄ± daha pozitif biri durum haline getirmeniz doÄŸru olacaktÄ±r. Ã‡alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±z, projeleriniz veya devletle ilgili kamusal, hukuksal imajÄ±nÄ±zÄ± vurgulayacak konular ortaya Ã§Ä±kabilir.
Ä°yi yapÄ±lmÄ±ÅŸ tÃ¼m iÅŸlerinizin mÃ¼kafatÄ±nÄ± alma zamanÄ± diyebiliriz. Bu, bir planÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n yerine oturmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼zde tatmin edici bir zaman dilimi olabilir.Â Ancak bu zamana kadar umduÄŸunuz ÅŸeyi baÅŸaramadÄ±ÄŸÄ±nÄ±zÄ± fark ederseniz, planÄ±nÄ±zÄ±n ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± gÃ¶zden geÃ§irin ve kendinize veya baÅŸkalarÄ±na aÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtirmekten kaÃ§Ä±nÄ±n.Â Herhangi bir hatayÄ± Ã¶ÄŸrenme fÄ±rsatÄ±nÄ± yakalayÄ±n ve ilerlemek iÃ§in gerÃ§ekÃ§i eylemlere odaklanÄ±n.
OÄŸlak:
BaÅŸak burcunda gerÃ§ekleÅŸen dolunay, durumunuzu yeni bir Ä±ÅŸÄ±kta gÃ¶rmenize yardÄ±mcÄ± olacak.Â Bir hedefe ulaÅŸmak iÃ§in daha fazla eÄŸitimin veya daha fazla bilginin gerekli olduÄŸunu fark edebilirsiniz.Â Ya da ÅŸu anda bir Ã¶ÄŸrenciyseniz, ÅŸimdiye kadar iÅŸinizin sonuÃ§larÄ±nÄ± gÃ¶rme zamanÄ± gelmiÅŸ olabilir.Â Belki de yeni bir aydÄ±nlanma zamanÄ± iÃ§indesiniz.
Bu dolunay, zamanÄ±nÄ±zÄ±n en verimli kullanÄ±mÄ±nÄ± belirlemenize yardÄ±mcÄ± olabilecek ayÄ±rt edici bir dÃ¼rtÃ¼ye sahip olacaktÄ±r.Â Ã–nemli ayrÄ±ntÄ±larÄ± gÃ¶z ardÄ± ettiyseniz, tekrar yola Ã§Ä±kmanÄ±z iÃ§in nelere ihtiyaÃ§ duyduÄŸunuzu anlayabilirsiniz. Eksikliklerinizi fark edeceksiniz ve yaÅŸamÄ± sorgulayacaksÄ±nÄ±z. Maddi ve manevi bir Ã§izginin ortasÄ±nda bir seÃ§im yapmak hissi iÃ§inde olabilirsiniz. Kendinizi seÃ§im yapmaya zorlamayÄ±n.
Kova:
Bu dolunay samimi bir ortaklÄ±ÄŸa, paylaÅŸÄ±lan kaynaklara veya her ikisine de Ä±ÅŸÄ±k tutacak bir kazanÄ±ma sizleri gÃ¶tÃ¼rmeye hazÄ±rlÄ±yor olabilir.Â Bu dolunay yakÄ±n bir ortaklÄ±kta aÃ§Ä±kÃ§a tanÄ±mlanmÄ±ÅŸ hedeflerin ve beklentilerin gerekli olduÄŸunu gÃ¶sterebilir.Â Ä°ster baÄŸlÄ± ister tek kiÅŸilik olsun, kendinizle check-in yapmak ve neyi istediÄŸinizi keÅŸfetmek adÄ±na muhteÅŸem olduÄŸunu sÃ¶yleyebiliriz. PazarlÄ±k yapamayacaÄŸÄ±nÄ±zÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼z ilgili 'gri alanlarÄ±' temizlemek iÃ§in harika bir zaman olacaktÄ±r. Size artÄ±k netlik lazÄ±m.
BalÄ±k:
BaÅŸak dolunayÄ± sizlerin iliÅŸki ve ortaklÄ±klarÄ±nÄ±zÄ± Ã¶n plana almanÄ±zÄ± istiyor. KarÅŸÄ±nÄ±zdaki insanlarÄ±n neye ihtiyacÄ± olduÄŸu konusunda Ã¶nemli bir idrak kazanmak durumundasÄ±nÄ±z.Â Bu iliÅŸkilerinizi daha romantik bir iliÅŸki haline de getirebilirken daha Ã§ekilmez bir noktaya da taÅŸÄ±yabilir. Bu alanda sizin nasÄ±l yÃ¶nettiÄŸiniz ve bugÃ¼ne kadar sÃ¼reÃ§ iÃ§inde verdiÄŸiniz emekle iliÅŸkili olacaktÄ±r.
Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda ortak olarak Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±z herhangi birileriyle anlaÅŸma ve sÃ¶zleÅŸmeler iÃ§ine girebilirsiniz. AÅŸÄ±rÄ± eleÅŸtirel dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerin sizi bu dolunayda etki altÄ±na almasÄ±na izin vermeyin.Â SuÃ§u bir baÅŸkasÄ±na atmak cazip gelebilir. Geri Ã§ekilin ve herkesin elinden gelenin en iyisini yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± unutmayÄ±n. Ä°stediÄŸiniz sonuÃ§larÄ± hala alamÄ±yorsanÄ±z, saÄŸlÄ±klÄ± sÄ±nÄ±rlar koymanÄ±n zamanÄ± geldi.
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