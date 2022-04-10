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GeriCansu Özdemir Ramazan 10. gün tarifi: Fırında sütlü irmik tatlısı
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Haber Giriş: 10.04.2022 - 17:01 | Son Güncelleme:

Ramazan 10. gün tarifi: Fırında sütlü irmik tatlısı

Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
Ramazan 10. gün tarifi: Fırında sütlü irmik tatlısı

Fırına girip kızaran tatlılara bayılıyorum. İrmik ve sütün bir aradaki lezzetini de çok seviyorum. İtiraf ediyorum bu tatlıyı kendim için yaptım. Ah hayır yapmamalıyım aslında, yaz geliyor, kilo vermeliyim. Neyse olan oldu bir kere, bir kaseden bir şey olmaz, tabii bir kase ile durabilirsem...

MALZEME

1 lt tam yağlı süt

5 tepeleme çorba kaşığı irmik

1 su bardağı toz şeker

1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin

Vanilin (Sütlü tatlılarda içerisine yumurta eklemiyorsam vanilin koymayı tercih etmiyorum)

YAPILIŞI

Fırınınızı 210 derece de ısıtın.

Sütü bir tencerede kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.

İçerisine şeker ve irmiği ekleyip, koyulaşıp kaynayana kadar orta ateşte 15 dakika pişirin.

Fırına dayanıklı kapların içerisine tatlıyı paylaştırın.

Tepsinize kapların yarısına gelecek kadar su ekleyip, tepsiyi fırının üst rafına yerleştirin.

Tatlıların üzeri kızarana kadar 10-15 dakika pişirin.

Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına alıp soğutun.

Şimdiden ellerinize sağlık...

 

 

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Cansu Özdemir
Cansu Özdemir
lezzetlisunumlar@gmail.com
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