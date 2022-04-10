Ramazan 10. gün tarifi: Fırında sütlü irmik tatlısı
Fırına girip kızaran tatlılara bayılıyorum. İrmik ve sütün bir aradaki lezzetini de çok seviyorum. İtiraf ediyorum bu tatlıyı kendim için yaptım. Ah hayır yapmamalıyım aslında, yaz geliyor, kilo vermeliyim. Neyse olan oldu bir kere, bir kaseden bir şey olmaz, tabii bir kase ile durabilirsem...
MALZEME
1 lt tam yağlı süt
5 tepeleme çorba kaşığı irmik
1 su bardağı toz şeker
1 yemek kaşığı tereyağı ya da margarin
Vanilin (Sütlü tatlılarda içerisine yumurta eklemiyorsam vanilin koymayı tercih etmiyorum)
YAPILIŞI
Fırınınızı 210 derece de ısıtın.
Sütü bir tencerede kaynama noktasına gelene kadar ısıtın.
İçerisine şeker ve irmiği ekleyip, koyulaşıp kaynayana kadar orta ateşte 15 dakika pişirin.
Fırına dayanıklı kapların içerisine tatlıyı paylaştırın.
Tepsinize kapların yarısına gelecek kadar su ekleyip, tepsiyi fırının üst rafına yerleştirin.
Tatlıların üzeri kızarana kadar 10-15 dakika pişirin.
Fırından çıkardıktan sonra oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabına alıp soğutun.
Şimdiden ellerinize sağlık...