Soğan turşusu nasıl yapılır? Adım adım soğan turşusu tarifi ve yapımı

Turşu denince akla salatalık, lahana, biber gibi klasikler geliyor ama farklı sebzelerle de yapılan turşular da mevcut. Özellikle geleneksel turşulardan sıkılanlar değişik turşu tariflerini tercih ediyor. Soğan turşusu da bu farklı çeşitlerden biri. İşte, kırmızı soğan turşusu tarifini sizler için bir araya getirdik.

MALZEMELER:

3 adet orta boy kırmızı soğan

1 su bardağı üzüm sirkesi

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı tuz

1 tatlı kaşığı toz şeker

1 tatlı kaşığı kişniş tohumu

1 çay kaşığı tane karabiber

1 adet defne yaprağı

YAPIMI

Soğanları soyup piyazlık doğrayın. Derin bir karıştırma kabına aldığınız soğanları tuzla ovup 10 dakika kadar bekletin. Soğanlarınızı kavanoza alın. Kavanozun 2/3’ünü üzüm sirkesiyle, kalanını da toz şekerle karıştırdığınız içme suyuyla doldurun. Turşunun lezzetinin biraz daha hafif olmasını isterseniz üzüm yerine elma sirkesi kullanabilirsiniz.

Kişniş, karabiber ve defne yaprağını ekleyin. Arzu ederseniz başka karanfil, biberiye, tarçın gibi baharatlar da kullanabilir, farklı lezzetler elde edebilirsiniz.

Kavanozun kapağını sıkıca kapatıp buzdolabına kaldırın. Turşunuz 1-2 gün içinde rengi hafifçe dönünce yenmeye hazır hale gelir.

ARPACIK SOĞANI TURŞUSU

İhtiyacınız olan malzemeler şöyle:

1,5 kilogram taze arpacık soğan

1 adet kırmızı biber

1,5 litre su

Yarım çay kaşığı limon tuzu

2 çorba kaşığı kırılmış kaya tuzu

YAPIMI

Öncelikle soğanların kabuklarını soyup kırmızı biberi ince uzun doğrayın. Su, limon tuzu ve kaya tuzunu bir kapta bir araya getirip tahta kaşıkla iyice karıştırın.

Soğan ve biberleri 2 litrelik bir kavanoza yerleştirin. Üzerine tuzlu suyu doldurun. Güneş görmeyen, serin bir yerde beklettiğiniz turşunuz 10-15 gün içinde yenebilir kıvama gelecektir.