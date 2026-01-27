Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)

Akşam yemeğine 'bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem doyurucu hem de tam kıvamında pişen nefis lezzetleri sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, pratik yapılışıyla tepsi kebabı ve yanında servis edeceğiniz tane tane tereyağlı şehriyeli pilavı harika bir seçenek sunuyor. Tazeleyici marul yaprağında salata ve günün kapanışında ise hafifliğiyle damaklarda enfes bir lezzet bırakan trileçe bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Lokanta usulü ezogelin çorbası

Tepsi kebabı

Tereyağlı şehriyeli pilavı

Marul yaprağında salata

Trileçe

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI



Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan ezogelin çorbası, tam kıvamında lokanta usulü pişiyor ve lezzetiyle kış sofralarında bolca yerini alıyor. Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.

TEPSİ KEBABI



Kebabın en pratik ve lezzetli hallerinden biri olan tepsi kebabı, fırında nar gibi kızararak görüntüsüyle sofralarda adeta bir ziyafet havası estiriyor. Hem hazırlama kolaylığıyla hem de sunumuyla göz dolduran bu tarif, ister kalabalık misafir sofralarına ister hızlı bir akşam yemeğine çok yakışıyor.

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAVI



Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

MARUL YAPRAĞINDA SALATA



Taze sebzelerle hazırlanan bu iştah açıcı salata, sunumuyla ve lezzetiyle sofralarınıza ferahlık katmaya geliyor. Çıtır marul yapraklarıyla birleşen zeytin, ceviz ve taze sebzeler her lokmada klasik salata lezzetini bir üst seviyeye taşıyor.

TRİLEÇE



Balkan mutfağının sevilen tatlılarından trileçenin adı İspanyolca 'üç süt' anlamına gelen 'tres leches' kelimesinden geliyor. Yumuşacık kekiyle, üç farklı süt karışımı buluştuğunda ortaya nefis bir lezzet çıkıyor.