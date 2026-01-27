search__icondelete
Hürriyet LezizzBlogBugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
#bugün ne pişirsem?#akşam ne pişirsem?#günlük ev yemeği menüsü#lokanta usulü ezogelin çorbası nasıl yapılır?#tepsi kebabı nasıl yapılır?
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)

5
Değerlendir
Lezizz
Lezizz
Son Güncelleme:

Akşam yemeğine 'bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, hem doyurucu hem de tam kıvamında pişen nefis lezzetleri sofranıza taşıyor. İçinizi ısıtacak lokanta usulü ezogelin çorbasıyla başlayan bu iştah açıcı sofra, pratik yapılışıyla tepsi kebabı ve yanında servis edeceğiniz tane tane tereyağlı şehriyeli pilavı harika bir seçenek sunuyor. Tazeleyici marul yaprağında salata ve günün kapanışında ise hafifliğiyle damaklarda enfes bir lezzet bırakan trileçe bu keyifli akşamı tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
Haberin Devamı

MENÜDE NELER VAR?

  • Lokanta usulü ezogelin çorbası
  • Tepsi kebabı
  • Tereyağlı şehriyeli pilavı
  • Marul yaprağında salata
  • Trileçe

LOKANTA USULÜ EZOGELİN ÇORBASI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
Türk mutfağının en sevilen klasiklerinden biri olan ezogelin çorbası, tam kıvamında lokanta usulü pişiyor ve lezzetiyle kış sofralarında bolca yerini alıyor. Mercimek, pirinç ve bulgurun lezzetiyle hazırlanan bu şifa dolu tarif, her kaşıkta geleneksel tatları en lezzetli haliyle damaklarda hissettiriyor.

Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Lokanta usulü ezogelin çorbası tarifi

TEPSİ KEBABI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
Kebabın en pratik ve lezzetli hallerinden biri olan tepsi kebabı, fırında nar gibi kızararak görüntüsüyle sofralarda adeta bir ziyafet havası estiriyor. Hem hazırlama kolaylığıyla hem de sunumuyla göz dolduran bu tarif, ister kalabalık misafir sofralarına ister hızlı bir akşam yemeğine çok yakışıyor.

Haberin Devamı

Tepsi kebabı tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Tepsi kebabı tarifi

TEREYAĞLI ŞEHRİYELİ PİLAVI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
Sofraların vazgeçilmez lezzeti olan pilav, tam ölçüsüyle yapıldığında ana yemeklerin leziz tamamlayıcısı oluyor. Evdeki malzemelerle kolayca hazırlayabileceğiniz bu tarifle pirinçler tane tane dökülüyor, tadı damaklarda kalıyor.

Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Tereyağlı şehriyeli pilav tarifi

MARUL YAPRAĞINDA SALATA

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
Taze sebzelerle hazırlanan bu iştah açıcı salata, sunumuyla ve lezzetiyle sofralarınıza ferahlık katmaya geliyor. Çıtır marul yapraklarıyla birleşen zeytin, ceviz ve taze sebzeler her lokmada klasik salata lezzetini bir üst seviyeye taşıyor.

Marul yaprağında salata tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Marul yaprağında salata tarifi

TRİLEÇE

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
Balkan mutfağının sevilen tatlılarından trileçenin adı İspanyolca 'üç süt' anlamına gelen 'tres leches' kelimesinden geliyor. Yumuşacık kekiyle, üç farklı süt karışımı buluştuğunda ortaya nefis bir lezzet çıkıyor.

Trileçe tarifi

TARİFİ GÖRÜNTÜLE
Trileçe tarifi

En Çok Okunanlar

Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Panga Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Asya Kedi Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Kadife Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Kadife Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Uskumru Balığı Nasıl Pişirilir, Temizlenir Ve Avlanır? Uskumru Balığı Faydaları Ve Özellikleri
Böbrek nasıl pişirilir Böbrek yıkanır mı Böbrek sote nasıl yapılır
Böbrek nasıl pişirilir? Böbrek yıkanır mı? Böbrek sote nasıl yapılır?#Böbrek
Daha Fazla
5
Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)
MUTFAK TÜYOLARI

Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (27 Ocak 2026)

5
Sarımsak konfit nasıl yapılır Sarımsak konfit için pratik tarifi
MUTFAK TÜYOLARI

Sarımsak konfit nasıl yapılır? Sarımsak konfit için pratik tarifi

5
Gıdalar nasıl saklanmalı Et, sebze ve meyveler için doğru saklama yöntemleri
MUTFAK TÜYOLARI

Gıdalar nasıl saklanmalı? Et, sebze ve meyveler için doğru saklama yöntemleri

Benzer Yazılar
5
Glutensiz cookie tarifi (Videolu)
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Glutensiz cookie tarifi (Videolu)

30-60 dkOrta
5
Tepsi kebabı tarifi
ET YEMEĞİ TARİFLERİ

Tepsi kebabı tarifi

30-60 dkOrta
5
Fırında tavuk kanat tarifi
TAVUK YEMEĞİ TARİFLERİ

Fırında tavuk kanat tarifi

30-60 dkOrta
5
Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)
MEZE TARİFLERİ

Yeşil elmalı kereviz salatası tarifi (Videolu)

30-60 dkKolay
5
Tarçınlı rulo çörek tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Tarçınlı rulo çörek tarifi

30-60 dkOrta
5
Sebzeli kış çorbası tarifi
ÇORBA TARİFLERİ

Sebzeli kış çorbası tarifi

30-60 dkKolay
5
Portakallı kereviz yemeği tarifi
ZEYTİNYAĞLI TARİFLERİ

Portakallı kereviz yemeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Mısır ekmeği tarifi
HAMUR İŞİ TARİFLERİ

Mısır ekmeği tarifi

30-60 dkOrta
5
Patates graten tarifi
SEBZE YEMEĞİ TARİFLERİ

Patates graten tarifi

30-60 dkOrta
5
Elmalı kek tarifi
KEK TARİFLERİ

Elmalı kek tarifi

30-60 dkOrta