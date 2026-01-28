Bugün ne pişirsem diyenlere: Günlük ev yemeği menüsü (28 Ocak 2026)

Akşam yemeğine 'bugün ne pişirsem?' diye düşünenler için hazırladığımız bu özel menü, kış mevsimine uygun doyurucu ve pratik lezzetleri sofranıza taşıyor. Fırında tam kıvamında pişen nar gibi tavuk kanatların yanına çok yakışan patates graten ve mercimekli bulgur pilavı, doyurucu ve leziz bir sofra hazırlamanıza yardımcı oluyor. Hafif ve sağlıklı bir seçenek arayanlar için hazırlanan zeytinyağlı portakallı kereviz yemeği damaklarda ferah bir tat bırakırken, günün kapanışını ise her yaştan seveni olan bisküvili puding tatlandırıyor. İşte, birbirinden lezzetli tarifler ve adım adım yapılış aşamaları...

MENÜDE NELER VAR?

Fırında tavuk kanat

Patates graten

Mercimekli bulgur pilavı

Portakallı kereviz yemeği

Bisküvili puding

FIRINDA TAVUK KANAT



Tavuk kanatlarını, dışarıda yediklerinizi aratmayacak lezzette evde kolayca pişirebilirsiniz. Bu enfes tarifle, yoğurt, salça ve baharatlarla hazırlanan özel sos, kanatları yumuşacık yaparken, aynı zamanda fırında nar gibi kızarmalarına yardımcı oluyor.

PATATES GRATEN



Et ve balık yemeklerinin yanına çok yakışan aynı zamanda çay saatlerinde tek başına yıldızlaşan patates graten, beşamel sosun ipek gibi kıvamı ve eriyen kaşar peyniriyle sofralarınıza tam bir lezzet şöleni getiriyor.

MERCİMEKLİ BULGUR PİLAVI



Geleneksel mutfağın besleyici ve doyurucu tariflerinden biri olan mercimekli bulgur pilavı, sofralara hem sağlık hem de lezzet getirir. Protein ve lif bakımından oldukça zengin olan bu özel lezzet, ana öğünlerin vazgeçilmez eşlikçisi haline gelir.

PORTAKALLI KEREVİZ YEMEĞİ



Kış mevsiminin en şifalı sebzelerinden biri olan kereviz, portakalın tatlı aromasıyla birleştiğinde zeytinyağlı yemekleri için nefis bir seçenek sunuyor. Hazırlaması son derece pratik olan bu yemek, hafifliğiyle sofranızda sağlıklı ve lezzetli bir öğün oluyor.

BİSKÜVİLİ PUDİNG



Bisküvili puding tarifi, pratik hazırlanışıyla tatlı krizlerine hızlı bir çözüm sunuyor. Ocağın başında uzun süre beklemeden, malzemeleri mutfak robotunda bir araya getirerek pürüzsüz kıvamda enfes bir tatlı hazırlama seçeneği sunuyor.