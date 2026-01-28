search__icondelete
Fransız mutfağının sevilen hamur işlerinden galette, bu tarifte glutensiz unla hazırlanarak elmanın doğal lezzetiyle buluşuyor. Fırından çıktığı anda mutfağı saran kokusuyla iştah açan, tereyağlı ve kat kat açılan kıtır hamuru ile klasik pastane tatlarını aratmıyor. Yapımı keyifli ve zahmetsiz olan galette, hem sunumuyla hem de lezzetiyle çok seviliyor. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz elmalı galette tarifi ve malzemeleri...

Servis: 4 - 6 Kişilik
Süre: 30-60 dk
Orta

Malzemeler

  • 1,5 su bardağı Schär Mix C Patisserie un
  • 2 yemek kaşığı şeker
  • Yarım çay kaşığı tuz
  • 180 gram soğuk tereyağı (soğuk olması önemli)
  • Çeyrek su bardağı buzlu su

İç dolgusu için:

  • 3 adet orta boy elma
  • 1 yemek kaşığı mısır nişastası
  • 2 tatlı kaşığı esmer şeker
  • 1 yemek kaşığı limon suyu
  • 1 çimdik tarçın

Kenarları için:

  • 1 yemek kaşığı süt
  • 4 yemek kaşığı şeker
  • 1 adet yumurtanın beyazı
Nasıl Yapılır
  1. Hamurun hazırlanması
    Soğuk tereyağını küp küp doğrayın. Unu ilave edin ve kaşık yardımıyla ezerek karıştırın. Tuz ve şekeri ilave edin. Ardından soğuk suyu da ekleyin. Hamuru güzelce yoğurduktan sonra streçe sarıp yarım saat kadar dolapta bekletin.
  2. İç dolgusunun hazırlanması
    Elmaları yıkayın ve kabuklarını soymadan yarım ay şeklinde doğrayın. Üzerine mısır nişastası, tarçın ve şekeri ekleyip iyice harmanlayın.
  3. Hamuru şekillendirilme aşaması
    Soğuyan hamuru yuvarlak şekilde açıp kenarlarını boş bırakarak elmaları dizin. Kenarda kalan hamurları ortaya doğru katlayıp yumurta beyazı ve süt karışımını fırça yardımıyla sürün. En üstüne şeker serpiştirin.
  4. Pişirme aşaması
    200 derece önceden ısıttığınız fırında 20-30 dakika kadar pişirip servis edebilirsiniz.
  5. Afiyet olsun!
