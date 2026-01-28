Fransız mutfağının sevilen hamur işlerinden galette, bu tarifte glutensiz unla hazırlanarak elmanın doğal lezzetiyle buluşuyor. Fırından çıktığı anda mutfağı saran kokusuyla iştah açan, tereyağlı ve kat kat açılan kıtır hamuru ile klasik pastane tatlarını aratmıyor. Yapımı keyifli ve zahmetsiz olan galette, hem sunumuyla hem de lezzetiyle çok seviliyor. İşte, videolu anlatımıyla glutensiz elmalı galette tarifi ve malzemeleri...