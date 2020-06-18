Yaz mevsiminde sofranızdan eksik edemeyeceğiniz buz gibi yoğurtlu tarifler

Yoğurtlu tavuk salatası tarifi Yoğurtlu tavuk salatası, pratik, sağlıklı ama bir yandan da çok lezzetli bir şeyler arayanlar için çok işe yarayacak bir tarif. Mevsimine göre salatalık yerine kornişon turşusu ilave ederek lezzetini katlayabileceğiniz yoğurtlu tavuk salatası, çay saatlerinde de vazgeçilmez ikramlıklarınızdan biri olacak. İşte herkesin kolayca yapabileceği, pratik yoğurtlu tavuk salatası tarifi…