Yaz mevsiminde sofranızdan eksik edemeyeceğiniz buz gibi yoğurtlu tarifler
Yoğurt her mevsim sofralarımızın olmazsa olmazı ama özellikle yaz aylarına bol bol tüketilmesi gereken bir ürün. Çünkü hem çok besleyici hem de sıcaklarda yiyeni ferahlatabilme gücüne de sahip. Bu nedenle sizin için yaz sofralarında bol bol tüketmek isteyeceğiniz enfes yoğurtlu tarifler listesi hazırladık. Afiyet olsun...
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Yoğurtlu patates salatası tarifi
Görüntüsüyle gözlerinizi, lezzetiyle midenizi bayram ettirecek bir lezzet, yoğurtlu patates salatası. Kalıplara ya da kaselere yerleştirerek çok şık bir sunum elde edebileceğiniz bu lezzetli salatayı denemek isterseniz, enfes yoğurtlu patates salatası tarifimiz bütün detaylarıyla hemen aşağıda…
Cacıkla çorba arası bu soğuk çorba, sıcak yaz günlerinde içinizi ferahlatacak. Özellikle içinde bulunan su deposu salatalıkla hem karnınızı doyuracak hem de vücudunuzun su ihtiyacını kolayca karşılamış olacaksınız. Bulgur ve mısırın doyurucu etkileri de cabası...
Meyveli dondurma denince akla ilk gelenlerden biri çilek oluyor. Üstelik çilek ve yoğurt dondurmada çok başarılı bir uyum sergileyen iki malzeme. Siz de yoğurt ve çilek kullanarak nefis bir ev dondurması yapmak isterseniz tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
Genellikle pişirilerek yenen kabağı çiğ de tüketebileceğinizi biliyor muydunuz? Örneğin kabağa sarımsaklı yoğurt ekleyip farklı bir cacık elde edebilirsiniz. Bol miktarda su içeren bu tarif yaz günlerinde hem açlığınızı kolayca geçirecek, hem de buz gibi lezzetiyle içinizin ferahlamasını sağlayacak.
Milkshake denince akla ilk gelen malzeme genellikle hep çilek olur. Bir başka deyişle çilekli milkshake bir klasiktir. Bu tarifte sadece çilek değil, çilekli yoğurt da kullandık ve sonuç nefis oldu. Tam bir protein ve kalsiyum deposu olduğunu da unutmamak gerek. Huzurlarınızda çilekli milkshake tarifi...
Yine kolayca hazırlayıp, afiyetle yiyebileceğiniz leziz mi leziz bir tarifle karşınızdayız! Julyen kabak havuç salatası... Kabak ve havucu julyen şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Ardından sarımsaklı yoğurt ile buluşturun. İşte salatanız hazır bile... Yiyenlerin çok beğeneceğinize eminiz. Lafı uzatmadan, karşınızda julyen kabak havuç salatası tarifi. Şimdiden afiyet olsun...
Yoğurt hafif düşük kalorili bir tatlı arayanların favori malzemelerinden. Meyve, tarçın ve bisküvi ya da yulaf ezmesiyle bir araya geldiğinde enfes bir lezzet ortaya çıkarabiliyor. Bir örnek isterseniz meyveli yoğurtlu kup tarifini size önerebiliriz. İşte herkesin zevkle tüketeceği meyveli yoğurtlu kup tarifi...
Prenseslere layık bir salata hazırlamaya ne dersiniz? Bu salatayı hem hazırlaması kolay hem de çok lezzetli! Üstelik yeşil elma, kornişon turşu ve havuçla yapılan prenses salatasının lezzeti de çok farklı. Özellikle et yemeklerinin yanına çok yakışan bu salatayı farklı bir lezzet arayanlar mutlaka denemeli. Tarifi hemen aşağıda...
Milli içeceğimiz ayran hem sağlık hem de lezzet deposu. Evde birkaç dakika içinde yapılabilen ayran içine nane eklendiğinde hem ferahlatıcı etkisi hem de lezzeti artıyor. İşte birkaç dakika içinde hazırlayıp içebileceğiniz taze naneli ayran tarifimiz.
Evde herkesin yapabileceği ve bütün malzemelerin kolaylıkla bulunduğu bir yemekle karşınızdayız. Her yörede farklı şekilde yapılan borani bu tarifte Amasya usulü yapılıyor. Hafif ve bir o kadar da doyurucu oluşu sizi mutfağa gitmeye yönlendirebilir. İşte nefis bir yumurtalı yemek: Borani...
Yoğurtlu tavuk salatası, pratik, sağlıklı ama bir yandan da çok lezzetli bir şeyler arayanlar için çok işe yarayacak bir tarif. Mevsimine göre salatalık yerine kornişon turşusu ilave ederek lezzetini katlayabileceğiniz yoğurtlu tavuk salatası, çay saatlerinde de vazgeçilmez ikramlıklarınızdan biri olacak. İşte herkesin kolayca yapabileceği, pratik yoğurtlu tavuk salatası tarifi…
Arpa şehriye, çorbadan pilava pek çok yemeğin yıldızı. Fakat, yoğurtlu arpa şehriye salatası da ayrı bir güzel. Közlenmiş kırmızı biber ve kornişon turşuyla da renklenerek iştahınızı kabartacak. Çok beğeneceksiniz. İşte, kolayca ve kısa sürede hazırlayabileceğiniz yoğurtlu arpa şehriye salatası tarifi...