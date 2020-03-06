MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerLezizz Haberleri Yemek Tarifleri Haberleri Salata Tarifleri Haberleri Julyen kabak havuç salatası tarifi
GeriSalata Tarifleri Julyen kabak havuç salatası tarifi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Salata Tarifleri
Fotoğraf: Alamy
Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Julyen kabak havuç salatası tarifi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Julyen kabak havuç salatası tarifi
Abone Olgoogle-news

Yine kolayca hazırlayıp, afiyetle yiyebileceğiniz leziz mi leziz bir tarifle karşınızdayız! Julyen kabak havuç salatası... Kabak ve havucu julyen şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Ardından sarımsaklı yoğurt ile buluşturun. İşte salatanız hazır bile... Yiyenlerin çok beğeneceğinize eminiz. Lafı uzatmadan, karşınızda julyen kabak havuç salatası tarifi. Şimdiden afiyet olsun...

  • Ocakta
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Yapımı için malzemeler

  • 3 adet havuç
  • 1 adet kabak
  • 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
  • 1 diş sarımsak
  • 1 su bardağı süzme yoğurt
  • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
  • Tuz

Julyen kabak havuç salatası tarifi Nasıl yapılır?

Havuç ve kabağı soyup julyen şeklinde doğrayın.

Ayrı tavalara alın ve zeytinyağında suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun.

Kavrulan havuç ve kabakları bir kaseye alın.

Sarımsak, yoğurt ve tuzu da ilave edip karıştırın.

Üzerini de cevizle süsleyerek servis edin.

Afiyet olsun...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi