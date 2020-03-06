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Haber Giriş: 06.03.2020 - 10:20,
Julyen kabak havuç salatası tarifi
Yine kolayca hazırlayıp, afiyetle yiyebileceğiniz leziz mi leziz bir tarifle karşınızdayız! Julyen kabak havuç salatası... Kabak ve havucu julyen şeklinde doğrayıp zeytinyağında kavurun. Ardından sarımsaklı yoğurt ile buluşturun. İşte salatanız hazır bile... Yiyenlerin çok beğeneceğinize eminiz. Lafı uzatmadan, karşınızda julyen kabak havuç salatası tarifi. Şimdiden afiyet olsun...
- Ocakta
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 3 adet havuç
- 1 adet kabak
- 1 çay bardağı dövülmüş ceviz
- 1 diş sarımsak
- 1 su bardağı süzme yoğurt
- 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
- Tuz
Julyen kabak havuç salatası tarifi Nasıl yapılır?
Havuç ve kabağı soyup julyen şeklinde doğrayın.
Ayrı tavalara alın ve zeytinyağında suyunu salıp tekrar çekene kadar kavurun.
Kavrulan havuç ve kabakları bir kaseye alın.
Sarımsak, yoğurt ve tuzu da ilave edip karıştırın.
Üzerini de cevizle süsleyerek servis edin.
Afiyet olsun...