Rafine şeker tüketmeyenlerin bile gönül rahatlığıyla yiyebileceği tatlılar
Son dönemde yapılan araştırmalar rafine şekerin zararlarını ortaya koydukça şekersiz beslenme trendi de yaygınlaşıyor. Fakat rafine şekeri hayatınızdan çıkarmanız tatlı yemeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. İşte rafine şeker tüketmeyenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği pratik tatlılar...
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Şekersiz kakaolu kek tarifi
Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı yaparken en büyük yardımcılarından. Özellikle keklerde hamurun içinde kolayca dağılabildiği için enfes sonuçlar veriyor. Peki hurmayı kullanarak nefis bir kakaolu kek yapmaya ne dersiniz? İşte şeker tüketenlerin bile vazgeçilmezi olacak şekersiz kakaolu kek tarifimiz…
Avokado sağlıklı beslenenlerin olmazsa olmaz meyvelerinin başında geliyor. Tam bir sağlıklı yağ deposu olan bu meyve biraz kakao ve bal desteğiyle enfes bir çikolatalı pudinge dönüşüyor. Denemek istemez misiniz?
Dondurma sadece yaz aylarında değil dört mevsim bol bol tüketilebilecek, sağlık deposu bir tatlı. Ancak markette satılan dondurmaların içindeki yoğun şeker ve katkı maddeleri, birçok kişiyi mutsuz ediyor. Eğer siz de o kişilerdenseniz evde şekersiz dondurma yapmaya ne dersiniz?
Süper gıdaların en yaygın tüketilenlerinden biri olan chia hayatımıza bir girdi pir girdi. Özellikle sağlıklı beslenmek ve formuna dikkat etmek isteyenlerin sık tükettiği chia'yla yapabileceğiniz bu çilekli pudingi çok seveceksiniz.
Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı ihtiyacını gidermek için çok sık başvurduğu bir meyve. İçeriğindeki demir sayesinde çok da faydalı. Siz de şekersiz yaşayanlardansanız bu hurmalı cevizli trüfü çok beğeneceksiniz.
Kahvaltılarda çoluk çocuk herkesin çok sevdiği bir şey söyleyin desek aklınıza ilk gelen şey çikolatalı fındık kreması olur, değil mi? Peki bu vazgeçilmez lezzeti evde ve üstelik şekersiz yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlıyoruz...
Yulaf tahıllar arasında lif ve mineral oranı en yüksek olanlardan biri. Üstelik glisemik indeksi de oldukça düşük. Bu mucize besinle yapabileceğiniz şekersiz kurabiyeleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. O halde gelsin şekersiz yulaflı kurabiye tarifi...
İncir yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri. Sütlü tatlılar da hem besleyici hem de ferah oluşlarıyla yazın çok sık tüketiliyor. Peki bu ikisini bir araya getiren bir tatlıya ne dersiniz? İncir uyutması tarifi sizin için geliyor.
Geleneksel lezzetimiz akıtmanın ABD'li kuzeni pancake özellikle kahvaltılarda tatlı bir şey yemek isteyenlerin favorilerinden. Bu sevimli kahvaltılığı un ve şeker kullanmadan da kolayca yapabilirsiniz. İşte tarifi...
Dondurma her mevsim ama özellikle yaz aylarında zevkle tüketilen bir tatlı. Siz de bu tatlıyı tüketmek istiyor ama markette satılan ürünlerin içindeki ekstra şeker yerine uzak duruyorsanız şekersiz kakaolu dondurma tarifi fam size göre. Üstelik aynı zamanda laktozsuz da...
"Şekersiz bir tatlı yapsak, hafif hafif yesek ne güzel olur" diyorsanız doğru tariftesiniz. Biz de sizle aynı şeyi düşünüyoruz ve bu tarifte irmik helvamızı pekmezle yapıyor, afiyetle yiyoruz. Üstelik bol sütlü olduğu için çok da besleyici bir tatlı.
Kabak tatlısı sonbahar ve kış aylarının en sevilen lezzetlerinden. Birçok kişi fazla şeker tüketmek istemediğinden tatlıdan kaçınıyor ama kabak tatlısını şeker kullanmadan da yapabilir ve bu keyfin tadını çıkarabilirsiniz. Şekersiz kabak tatlısı yapmak isteyenler için malzemeler ve tarif aşağıda. Balla lezzetlenen bu tatlıyı siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…
Hurma uyutması kolayca yapılabilecek, şekersiz bir sütlü tatlı. Oldukça pratik olan hurma uyutması özellikle ramazanda iftardan sonra hafif bir tatlı arayanların favorisi olacak. Ancak bu lezzeti ramazanla sınırlamamak lazım elbette. Sözü daha fazla uzatmadan geçelim hurma uyutmasının yapılışına…