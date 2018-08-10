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Fotoğraflar: Alamy
Haber Giriş: 10 Ağustos 2018 - 14:13 | 

Rafine şeker tüketmeyenlerin bile gönül rahatlığıyla yiyebileceği tatlılar

Son dönemde yapılan araştırmalar rafine şekerin zararlarını ortaya koydukça şekersiz beslenme trendi de yaygınlaşıyor. Fakat rafine şekeri hayatınızdan çıkarmanız tatlı yemeyeceğiniz anlamına da gelmiyor. İşte rafine şeker tüketmeyenlerin de gönül rahatlığıyla tüketebileceği pratik tatlılar...

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1Şekersiz kakaolu kek tarifi
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Şekersiz kakaolu kek tarifi

Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı yaparken en büyük yardımcılarından. Özellikle keklerde hamurun içinde kolayca dağılabildiği için enfes sonuçlar veriyor. Peki hurmayı kullanarak nefis bir kakaolu kek yapmaya ne dersiniz? İşte şeker tüketenlerin bile vazgeçilmezi olacak şekersiz kakaolu kek tarifimiz…

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2Avokado puding tarifi
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Avokado puding tarifi

Avokado sağlıklı beslenenlerin olmazsa olmaz meyvelerinin başında geliyor. Tam bir sağlıklı yağ deposu olan bu meyve biraz kakao ve bal desteğiyle enfes bir çikolatalı pudinge dönüşüyor. Denemek istemez misiniz?

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3Şekersiz meyveli dondurma tarifi
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Şekersiz meyveli dondurma tarifi

Dondurma sadece yaz aylarında değil dört mevsim bol bol tüketilebilecek, sağlık deposu bir tatlı. Ancak markette satılan dondurmaların içindeki yoğun şeker ve katkı maddeleri, birçok kişiyi mutsuz ediyor. Eğer siz de o kişilerdenseniz evde şekersiz dondurma yapmaya ne dersiniz?

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4Çilekli chia puding tarifi
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Çilekli chia puding tarifi

Süper gıdaların en yaygın tüketilenlerinden biri olan chia hayatımıza bir girdi pir girdi. Özellikle sağlıklı beslenmek ve formuna dikkat etmek isteyenlerin sık tükettiği chia'yla yapabileceğiniz bu çilekli pudingi çok seveceksiniz.

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5Cevizli hurmalı trup tarifi
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Cevizli hurmalı trup tarifi

Hurma, rafine şeker tüketmeyenlerin tatlı ihtiyacını gidermek için çok sık başvurduğu bir meyve. İçeriğindeki demir sayesinde çok da faydalı. Siz de şekersiz yaşayanlardansanız bu hurmalı cevizli trüfü çok beğeneceksiniz.

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6Ev yapımı çikolatalı fındık kreması tarifi
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Ev yapımı çikolatalı fındık kreması tarifi

Kahvaltılarda çoluk çocuk herkesin çok sevdiği bir şey söyleyin desek aklınıza ilk gelen şey çikolatalı fındık kreması olur, değil mi? Peki bu vazgeçilmez lezzeti evde ve üstelik şekersiz yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız başlıyoruz...

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7Şekersiz yulaflı kurabiye tarifi
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Şekersiz yulaflı kurabiye tarifi

Yulaf tahıllar arasında lif ve mineral oranı en yüksek olanlardan biri. Üstelik glisemik indeksi de oldukça düşük. Bu mucize besinle yapabileceğiniz şekersiz kurabiyeleri gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. O halde gelsin şekersiz yulaflı kurabiye tarifi...

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8İncir uyutması tarifi
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İncir uyutması tarifi

İncir yaz aylarının en sevilen meyvelerinden biri. Sütlü tatlılar da hem besleyici hem de ferah oluşlarıyla yazın çok sık tüketiliyor. Peki bu ikisini bir araya getiren bir tatlıya ne dersiniz? İncir uyutması tarifi sizin için geliyor.

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9Unsuz şekersiz pancake tarifi
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Unsuz şekersiz pancake tarifi

Geleneksel lezzetimiz akıtmanın ABD'li kuzeni pancake özellikle kahvaltılarda tatlı bir şey yemek isteyenlerin favorilerinden. Bu sevimli kahvaltılığı un ve şeker kullanmadan da kolayca yapabilirsiniz. İşte tarifi...

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10Şekersiz balkabaklı ve fıstıklı tart tarifi
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Şekersiz balkabaklı ve fıstıklı tart tarifi

Şeker tüketmeden beslenmek istiyorsanız bu tarif tam size göre... Canınız tatlı istediğinde sağlıklı bir şekilde yiyebileceğiniz bu tarifi mutlaka deneyin...

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11Kakaolu dondurma tarifi
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Kakaolu dondurma tarifi

Dondurma her mevsim ama özellikle yaz aylarında zevkle tüketilen bir tatlı. Siz de bu tatlıyı tüketmek istiyor ama markette satılan ürünlerin içindeki ekstra şeker yerine uzak duruyorsanız şekersiz kakaolu dondurma tarifi fam size göre. Üstelik aynı zamanda laktozsuz da...

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12Şekersiz irmik helvası tarifi
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Şekersiz irmik helvası tarifi

"Şekersiz bir tatlı yapsak, hafif hafif yesek ne güzel olur" diyorsanız doğru tariftesiniz. Biz de sizle aynı şeyi düşünüyoruz ve bu tarifte irmik helvamızı pekmezle yapıyor, afiyetle yiyoruz. Üstelik bol sütlü olduğu için çok da besleyici bir tatlı.

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13Şekersiz kabak tatlısı tarifi
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Şekersiz kabak tatlısı tarifi

Kabak tatlısı sonbahar ve kış aylarının en sevilen lezzetlerinden. Birçok kişi fazla şeker tüketmek istemediğinden tatlıdan kaçınıyor ama kabak tatlısını şeker kullanmadan da yapabilir ve bu keyfin tadını çıkarabilirsiniz. Şekersiz kabak tatlısı yapmak isteyenler için malzemeler ve tarif aşağıda. Balla lezzetlenen bu tatlıyı siz de mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun…

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14Kilo aldırmayan ev yapımı çikolata
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Kilo aldırmayan ev yapımı çikolata

Kilo aldırmayan ev yapımı çikolata hem besleyici ve sağlıklı hem de şekersiz! Çikolata ihtiyacınızı en sağlıklı biçimde giderebileceğiniz ev yapımı çikolata tarifi...

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15Hurma uyutması tarifi
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Hurma uyutması tarifi

Hurma uyutması kolayca yapılabilecek, şekersiz bir sütlü tatlı. Oldukça pratik olan hurma uyutması özellikle ramazanda iftardan sonra hafif bir tatlı arayanların favorisi olacak. Ancak bu lezzeti ramazanla sınırlamamak lazım elbette. Sözü daha fazla uzatmadan geçelim hurma uyutmasının yapılışına…

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