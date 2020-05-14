Hürriyet Lezizz Özel Fotoğraflar: Alamy, Ingimage, iStock
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 14:12,
Neredeyse et kadar zengin! Her gün bir avuç yerseniz...
Hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz?
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İnsan vücudunda birçok önemli fonksiyonda rol oynayan çinko elementi, özellikle bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi için kritik. Başta COVID-19 olmak üzere birçok hastalık yapıcı organizmaya karşı en güçlü silahın sağlam bir bağışıklık sistemi olduğunu da uzmanlar altını çize çize tekrarlıyor.
Dolayısıyla böyle zamanlarda çinko alımının önemi daha da artıyor. Günlük çinko ihtiyacının kadınlar için 8 miligram, erkekler için ise 11 miligram olduğu belirtiliyor.
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Peki hangi yiyeceklerde çinko var ve çinkoyu daha fazla tüketmek için neler yiyebiliriz? İşte bu süreçte çok işinize yarayacak tarifler eşliğinde çinko zengini besinler…
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Hastalara tavuk suyuna çorba içirilmesi tesadüf değil zira pişmiş tavuğun 100 gramı 1 miligram çinko içeriyor. O halde kış sofrasına çok uygun sağlıklı ve lezzetli bir tavuk yemeği bu akşam için iyi bir seçenek olabilir.
Yengeç, ıstakoz, istiridye gibi deniz ürünleri de çinko açısından zengindir. İstiridyenin 85 gramında 14,1 miligram, yengecin 85 gramında 6,5 miligram, ıstakozun 85 gramında ise 3,4 miligram çinko bulunur. Türkiye’de pek fazla tüketilmese de deniz ürünleri meraklıları için bu salatayı önerebiliriz.
Ceviz de önemli bir çinko kaynağı. 28 gram cevizde 1,3 miligram çinko var. Cevizi tek başına ara öğün olarak tüketebileceğiniz gibi başka yemeklerde de kullanabilirsiniz. Tavuğu da sürece dahil edip nefis bir Çerkes tavuğuna ne dersiniz?
Vejetaryenlerin favori protein kaynaklarından yer fıstığı kavrulduğunda aynı zamanda önemli bir çinko deposu haline geliyor. 28 gram yer fıstığında 0,9 miligram çinko var. Tarif önerimiz ise fıstık ezmeli smoothie…
Dana eti de zengin bir çinko kaynağı. 85 gram dana etinde 7 miligram çinko bulunuyor. Dana yanağı hem ekonomik hem de çok lezzetli bir seçenek olabilir. Bir başka çinko kaynağı kekik ile çok da yakışır. Tarifimizi mutlaka deneyin.
Mantar da günlük beslenmenize kolayca dahil edebileceğiniz çinko kaynaklarından. 100 gram mantardaki çinko miktarı türüne göre 7,66 miligrama kadar çıkabiliyor. Biraz peynirle birlikte fırınlayın ve unutun.
Bezelye Anadolu’nun en eski gıdalarından biri ve sofralardan kesinlikle eksik edilmemeli. Üstelik 1 kase pişmiş bezelye 1,2 miligram çinko içeriyor. Biz etli bezelye tarifimizi öneriyoruz. Dana eti kullandığınızda bir taşla iki kuş vurabilirsiniz.