Lezizz Menüler Haber Giriş: 17 Kasım 2020 - 17:15 | 17 Kasım 2020 - 17:23

Muhteşem ikililer geliyor! Karşınızda köfte ve en yakın arkadaşları

Köfte sevmeyen var mı? Olabileceğine biz inanmıyoruz. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi köftenin tadına tat katan bir de eşlikçileri var elbette. Bu kez sizin için köfteleri eşlikçileriyle bir araya getirdik, yeter ki siz "Yanına ne pişirsem" diye düşünmek zorunda kalmayın. İşte köfte ile en yakın arkadaşları...