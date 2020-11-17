Muhteşem ikililer geliyor! Karşınızda köfte ve en yakın arkadaşları
Köfte sevmeyen var mı? Olabileceğine biz inanmıyoruz. Mutfaklarımızın vazgeçilmezi köftenin tadına tat katan bir de eşlikçileri var elbette. Bu kez sizin için köfteleri eşlikçileriyle bir araya getirdik, yeter ki siz "Yanına ne pişirsem" diye düşünmek zorunda kalmayın. İşte köfte ile en yakın arkadaşları...
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Kasap köftesi tarifi
En iyi köfteyi kim yapar? Birincisi anneler, ikincisi de kasaplar. Gerçekten de kasaptan alınıp şipşak tavaya ya da ızgaraya atılan o köftelerin tadı hiçbir yerde bulunmaz. Peki bu lezzeti evde yakalayamaz mısınız? Tabii ki yakalarsınız! İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz kasap köftesi tarifimiz...
Türk mutfağının en temel yemeklerinden biridir pilav. Bulgurla, şehriyeyle hatta erişteyle de yapılabilir ama pilav denince akla genellikle ilk olarak pirinç pilavı gelir. Bu tarifimizdeki pirinç pilavının içinde ne şehriye ne nohut ne de sebzeler var, dolayısıyla pirincin tadına doyacaksınız. İşte sade pirinç pilavının malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Kaşar peyniri ve köftenin muhteşem uyumu... Duyunca bile iştah kabartıyor. Oldukça basit bir şekilde hazırlayabileceğiniz kaşarlı köfteyi ister garnitürle isterseniz de pilavla servis edebilirsiniz. Çok beğeneceğinize eminiz. Denemek isteyenler için tarifini aşağıda yazdık. Şimdiden afiyet olsun...
Haşlanmış kuru fasulyeyle yapılan piyaz, sofralarımızın vazgeçilmez mezelerinin başında geliyor. Özellikle köftenin yanında olmazsa olmaz bir lezzet olan piyazı arzu ederseniz yumurtalı da yapabilirsiniz ama biz bugün yumurta sevmeyenler için bol soğanlı yumurtasız güzel bir piyaz yaptık. İşte nefis piyaz tarifi...
Susurluk ayranı, bol köpüklü olmasıyla meşhurdur. Özellikle yolculuklarda Susurluk'ta mola verip yemekle birlikte köpüklü bir ayran içmenin keyfi hiçbir şeyde olamaz. Peki köpüklü Susurluk ayranı evde nasıl yapılır? İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...
Futbol müsabakalarının oynandığı zamanlarda stadyum önlerinde olmazsa olmazlardan biridir köfteciler. O nedenle kokusuyla yoldan geçeni bile mest eden o meşhur sokak köftelerinin halk arasındaki adı maç köftesidir. Elbette bu köfteyi maç sırasında tribünde yemenin keyfi bir başkadır ama evde de nefis bir maç köftesi yapıp televizyonda seyrettiğiniz maçlarda da aynı zevki yaşayabilirsiniz. O halde daha fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim. Afiyet olsun...
Trakya'dan Doğu Anadolu'ya Türkiye'nin dört bir yanından benzersiz köfte tarifleri
Türkiye’nin dört bir yanında çeşit çeşit köfteler sofralarımızın olmazsa olmazları. İzmir’den İnegöl’e, Akçaabat’tan Kahramanmaraş’a her yörenin çeşit çeşit köfteleri var. Sizin için bu köftelerin birkaçını aşağıdaki listede derledik, sonuç gerçekten enfes oldu. Aralarında herkesin damak zevkine uygun bir şeyler bulabileceği köftelerimiz akşam yemeği menünüzde yer almayı bekliyor. Şimdiden afiyet olsun...