Maç köftesi tarifi

Ekmeklerin kenarlarını alıp içlerini suya koyup ıslatın.

Soğanı rendeleyin.

Kıymayı soğan, ayçiçeği yağı ve baharatlarla karıştırın.

Ekmek içinin suyunu sıkıp kıymalı harca ekleyin.

Hepsini bir araya getirip 15-20 dakika yoğurun.

Macun kıvamına gelen kıymayı buzdolabında 40 dakika kadar dinlendirin.

Ardından elinizi ıslatarak köfteleri yassı ve yuvarlak olacak gibi şekillendirin.

Izgaranızı ya da ızgaralı tavanızı ısıtıp köftelerin iki tarafını da kızartın.

Piyazlık doğranmış soğan, maydanoz, közlenmiş domates ve biberle mümkünse ekmek arası servis edin. Afiyet olsun...