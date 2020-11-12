Maç köftesi tarifi
Futbol müsabakalarının oynandığı zamanlarda stadyum önlerinde olmazsa olmazlardan biridir köfteciler. O nedenle kokusuyla yoldan geçeni bile mest eden o meşhur sokak köftelerinin halk arasındaki adı maç köftesidir. Elbette bu köfteyi maç sırasında tribünde yemenin keyfi bir başkadır ama evde de nefis bir maç köftesi yapıp televizyonda seyrettiğiniz maçlarda da aynı zevki yaşayabilirsiniz. O halde daha fazla uzatmayalım ve tarifimize geçelim. Afiyet olsun...
- 4 - 6 Kişilik
- 30-60 dk
Yapımı için malzemeler
- 600 gram kıyma
- 1 yemek kaşığı ayçiçeği yağı
- 6 dilim bayat ekmek içi
- 1 adet kuru soğan
- 1 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 tatlı kaşığı kimyon
Maç köftesi tarifi Nasıl yapılır?
Ekmeklerin kenarlarını alıp içlerini suya koyup ıslatın.
Soğanı rendeleyin.
Kıymayı soğan, ayçiçeği yağı ve baharatlarla karıştırın.
Ekmek içinin suyunu sıkıp kıymalı harca ekleyin.
Hepsini bir araya getirip 15-20 dakika yoğurun.
Macun kıvamına gelen kıymayı buzdolabında 40 dakika kadar dinlendirin.
Ardından elinizi ıslatarak köfteleri yassı ve yuvarlak olacak gibi şekillendirin.
Izgaranızı ya da ızgaralı tavanızı ısıtıp köftelerin iki tarafını da kızartın.
Piyazlık doğranmış soğan, maydanoz, közlenmiş domates ve biberle mümkünse ekmek arası servis edin. Afiyet olsun...