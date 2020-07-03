Komşudan gelen kokusu yeter! Yaz sofralarının vazgeçilmezi kızartma tarifleri

Rum böreği tarifi Günün her öğünü yenebilen, lezzetine doyum olmayan böreğin çeşitleri konusunda çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Çeşit çeşit malzemelerle her damak zevkine uygun nefis börekler bulmak mümkün. O kadar ki bazen börek olmayan yemeklere bile börek diyebiliyoruz. Bunlardan biri de Rum böreği. Çok sevilen patlıcanla yapılan Rum böreğinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun…