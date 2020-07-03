Komşudan gelen kokusu yeter! Yaz sofralarının vazgeçilmezi kızartma tarifleri
Yaz aylarını en iyi sembolize edebilecek yiyeceklerin başında kızartmalar gelir. Patlıcan, biber, kabak, patates hepsi bir kasede toplanır. Üzerine isteyen domates sosu ekler, isteyen sarımsaklı yoğurt. Sadece evi doldurmakla kalmayıp sokaklara taşan kokusu bile yeter iştahları açmaya. Sizin için nefis yazlık kızartma tarifleri derledik, mutlaka deneyin…
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Rum böreği tarifi
Günün her öğünü yenebilen, lezzetine doyum olmayan böreğin çeşitleri konusunda çok zengin bir coğrafyada yaşıyoruz. Çeşit çeşit malzemelerle her damak zevkine uygun nefis börekler bulmak mümkün. O kadar ki bazen börek olmayan yemeklere bile börek diyebiliyoruz. Bunlardan biri de Rum böreği. Çok sevilen patlıcanla yapılan Rum böreğinin malzemeleri ve tarifi aşağıda. Afiyet olsun…
Yoğurt ve kızartmanın müthiş buluşması yoğurtlu kızartma tarifi. Çeşit çeşit sebzeler yağda kızardıktan sonra yine kızarmış biberlerin içine güzelce yerleştiriliyor, üzerine de nefis sarımsaklı yoğurt gezdiriliyor. Sunumunu da oldukça beğeneceğiniz bu yemeğin tarifi hemen aşağıda...
“Hamsi kuşunu duymuştuk ama patlıcan kuşu da ne?” diye merak ediyorsanız çok doğru bir yere geldiniz. İnce uzun doğranmış patlıcanların yumurta ve mısır ununa bulandıktan sonra kızartılmasıyla elde edilen bu nefis yemek, özellikle yaz aylarında favoriniz olacak. İşte çıtır çıtır patlıcan kuşu tarifimiz…
Patlıcan özellikle yaz aylarının en popüler sebzesi. Peynir ise lezzet meraklılarının olmazsa olmazı. Sizin için Balıkesir mutfağından bu iki malzemeyi bir araya getiren enfes bir tarif hazırladık: Peynirli patlıcan. Balıkesir’in özel Manyas peyniriyle yapılan bu yemek üzerindeki domates sosuyla tamamlanıyor. İşte çok beğeneceğinize emin olduğumuz nefis peynirli patlıcan tarifimiz…
Geleneksel Hint mutfağının vejetaryen yemeklerinden olan aloo tikki besleyici sebzelerden oluşan bir köfte aslında. Halk arasında patates köftesi olarak da bilinen aloo tikki, düşük kalorili olduğu için diyet yapanların da menülerine ekleyebilecekleri bir yemek. Sizler için aloo tikki’nin nasıl yapıldığını araştırdık. İşte bu pratik ve lezzetli yemeğin malzemeleri ve tarifi…
Şarkılara bile konu olmuş şakşukayı sevmeyen yoktur. Patlıcan, biber ve patatesin domates sosuyla benzersiz bir birleşimi olan şakşuka yapılışının kolaylığına kıyasla orantısız bir lezzet kaynağıdır. Sizin de çok zorlanmadan yapabileceğiniz şakşuka tarifi sofranızı şenlendirmeyi bekliyor…
Strese ve yorgunluğa iyi gelen yoğurt ile lezzetlendirilen bu kızartma tarifini çok seveceksiniz. Üstelik yapılışı da çok kolay. Tek ihtiyacınız biraz biber, biraz da sıvı yağ. Biz tarifimizi yoğurtla birleştirdik ama domates sosunun da bu kızartmaya çok yakıştığını söylemeden geçmek olmaz.
Yaz aylarının en sevilen kokularındandır akşam üstleri mutfaklardan gelen mis gibi kızartma kokuları. Patlıcan biber de çok güzeldir ama çıtır çıtır kabak kızartmasının tadı da başka hiçbir şeyde bulunmaz. Siz de aynı fikirdeyseniz kabak kızartması tarifimizi mutlaka denemelisiniz.
‘Bamya kızartılır mı?’ dediğinizi duyar gibiyiz. Bu tarifi denediğinizde siz de çok şaşıracaksınız. Yaz aylarında taze taze tüketebileceğiniz bamyayı bir farklılık yaparak kızartabilirsiniz. Çıtır çıtır bamyaları dilerseniz üzerinde yoğurt ve salçalı sos ile servis edebilirsiniz. Peki yemeğini sevmeyenlerin bile bayılacağı bamya kızartması nasıl yapılır? Cevap hemen aşağıda...
Kabak çiçeği dolması tadan herkesin bayıldığı bir Ege lezzeti. Ancak bu narin ve leziz malzemeyle yapabilecekleriniz bununla sınırlı değil. Örneğin kabak çiçeklerini un ve yumurtaya bulayıp kızartarak, cips tadında çıtır çıtır bir atıştırmalık elde edebilirsiniz. Denediğinize pişman olmayacaksınız.
Değişik ve lezzetli bu yemeği siz de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Birçok sebzenin bir araya gelmesiyle oluşan soslu sebze kızartmasının püf noktası sebzeleri pişirmeden önce sütte bekletip una bulamak. Çıtır çıtır olan soslu sebze kızartması, sebze sevmeyenler için bile müthiş bir lezzet. Şimdiden afiyet olsun!
Patates kızartmak çok kolay görünmekle birlikte bazı püf noktalarına dikkat etmeyi gerektirir. Örneğin yağın sıcaklığı, patateslerin boyutları ve pişirme süresi çok önemlidir. Altın rengi patatesler elde edeceğiniz bu tarifin püf noktası ise patatesleri iki kez kızartmak. İşte tarifi...
Yazın bazen sokakta dolaşırken önünden geçtiğiniz evlerden birinin mutfağından nefis bir koku gelir ve aklınızı başından alır. Evet doğru tahmin ettiniz, patlıcan kızartmasından bahsediyoruz. İster domates sosuyla ister yoğurtla yiyebileceğiniz bu pratik yemeği patlıcan mevsimi bitmeden mutlaka sofranıza misafir edin.
Edirne'nin tava ciğeri dillere destandır. Bu ciğere lezzetini veren pişirme tekniği kadar yanında servis edilen kızarmış kırmızı biberdir. Peki bu kızartmayı evinizde yapmaya ne dersiniz? Sadece iki malzemeyle enfes bir yemek elde edebilirsiniz. Özellikle acı sevenlere çok uygun bir tarif...