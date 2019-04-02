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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Haberler >Lezizz >Yemek Tarifleri >Meze Tarifleri>Şakşuka tarifi
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Şakşuka tarifi

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Şakşuka tarifi

Şarkılara bile konu olmuş şakşukayı sevmeyen yoktur. Patlıcan, biber ve patatesin domates sosuyla benzersiz bir birleşimi olan şakşuka yapılışının kolaylığına kıyasla orantısız bir lezzet kaynağıdır. Sizin de çok zorlanmadan yapabileceğiniz şakşuka tarifi sofranızı şenlendirmeyi bekliyor…

  • Yağda
  • 4 - 6 Kişilik
  • 30-60 dk

Malzemeler

  • 1 adet patlıcan
  • 1 adet kabak
  • 1 adet patates
  • 2-3 adet sivri biber
  • Sıvı yağ

Sosu için:

  • 2 adet domates
  • 1 adet kuru soğan
  • 2 adet sivri biber
  • 1 kahve fincanı zeytinyağı
  • 3 yemek kaşığı sirke
  • 1 adet küp şeker
  • 3 diş sarımsak
  • Yarım çay bardağı ceviz (arzuya göre artırılabilir ya da azaltılabilir)
  • Tuz
  • Karabiber
  • Fesleğen

Hazırlanışı

Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suya alın.

20-30 dakika kadar beklettikten sonra suyunu süzüp patlıcanları kurulayın.

Patates ve kabakları da küp küp doğrayın.

Sivri biberleri de 1-1,5 santimetre uzunluğunda doğrayın.

Sıvı yağı tavaya koyup güzelce kızdırın.

Önce patatesleri, sonra kabakları, sonra patlıcanları, son olarak da biberleri kızartın.

Malzemeleri bir kasede karıştırın.

Bu esnada sos için yağı tavada ısıtın.

İnce ince kıydığınız kuru soğan, sarımsak ve biberleri sırasıyla ekleyip kavurun.

Domatesleri rendeleyin.

Şeker, tuz, karabiber, fesleğen ve sirkeyle birlikte tavaya ekleyin ve 15 dakika kadar pişirin.

Son olarak içine arzu ederseniz ince dövdüğünüz cevizi ekleyip karıştırın.

Malzemeleri kızarttığınız sebzelerin üzerine gezdirin. Afiyet olsun!

 

Fotoğraf: Ingimage
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