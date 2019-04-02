Şarkılara bile konu olmuş şakşukayı sevmeyen yoktur. Patlıcan, biber ve patatesin domates sosuyla benzersiz bir birleşimi olan şakşuka yapılışının kolaylığına kıyasla orantısız bir lezzet kaynağıdır. Sizin de çok zorlanmadan yapabileceğiniz şakşuka tarifi sofranızı şenlendirmeyi bekliyor…
Sosu için:
Patlıcanları küp küp doğrayıp tuzlu suya alın.
20-30 dakika kadar beklettikten sonra suyunu süzüp patlıcanları kurulayın.
Patates ve kabakları da küp küp doğrayın.
Sivri biberleri de 1-1,5 santimetre uzunluğunda doğrayın.
Sıvı yağı tavaya koyup güzelce kızdırın.
Önce patatesleri, sonra kabakları, sonra patlıcanları, son olarak da biberleri kızartın.
Malzemeleri bir kasede karıştırın.
Bu esnada sos için yağı tavada ısıtın.
İnce ince kıydığınız kuru soğan, sarımsak ve biberleri sırasıyla ekleyip kavurun.
Domatesleri rendeleyin.
Şeker, tuz, karabiber, fesleğen ve sirkeyle birlikte tavaya ekleyin ve 15 dakika kadar pişirin.
Son olarak içine arzu ederseniz ince dövdüğünüz cevizi ekleyip karıştırın.
Malzemeleri kızarttığınız sebzelerin üzerine gezdirin. Afiyet olsun!