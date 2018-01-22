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HaberlerLezizz Nerede Ne YenirHemen denemeniz gereken 8 Japon mutfağı yemeği
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Hürriyet
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Nerede Ne Yenir
Kaynak: Doğan Burda
Haber Giriş: 22 Ocak 2018 - 15:11 | 

Hemen denemeniz gereken 8 Japon mutfağı yemeği

Japon mutfağıyla henüz tanışmadıysanız, bu rehber çok işinize yarayacak.

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Bir ülkenin yemek kültürü, o ülkenin sadece lezzet tercihini değil; ulusal karakterini ve hayat biçimini de gösterir. Japon mutfağı da bu anlamda oldukça zengin ve dünyada dikkat çeken yemeklere sahiptir. Japon mutfağı yemeklerinin merkezinde, deniz canlıları yer alır. Bunun yanı sıra, yemek süsleme sanatı da oldukça gelişmiştir. Yani yemeklerin lezzeti kadar, sunum şekli de önemlidir. Bu yazımızda sizler için Japon mutfağının en ünlü ve en lezzetli yemeklerini bir araya getirdik. Bu harika lezzetleri, ilk fırsatta ya buralarda ya da Japonya'da mutlaka denemelisiniz!

2Suşi
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Suşi

Japon mutfağı denince insanların aklına gelen ilk yemek, elbette ki suşidir. Suşi sirkesi ile hazırlanan bu lezzetli suşi pilavı yemeklerinin birçok çeşidi vardır: İnarizuşi, Makizuşi, Çiraşizuşi... Üstelik bu lezzetli Japon mutfağı yemeği, ülkemizde de çok sık tercih edildiği için keyifle tüketebileceğiniz birçok adres bulabilirsiniz. Bu nedenle eğer "çiğ balık" imajı nedeniyle hala suşiyi denemediyseniz, bunun aslında çiğ balık olmadığını suşi sirkesi ile yapılan suşi pilavı yemeği olduğunu hatırlatır; ilk fırsatta da denemenizi öneririz.

3Tempura
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Tempura

Tempura, Japon mutfağının en meşhur ve en lezzetli yemeklerinden biridir. Ekmek kırıntılarına batırılmış deniz mahsulleri, sebze veya mantarların tavada kızartılması ile hazırlanan tempura, tarifinden de anlaşılacağı üzerine bizim damak tadımıza da son derece uygun bir yiyecektir. Tempura ile ilgili 16’ncı yüzyılda Portekizliler tarafından Japonya'ya getirildiği bilgisi olsa da, bugün tüm dünyada bir Japon yemeği olarak kabul edilmekte ve tanınmaktadır.

4Onigiri
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Onigiri

Japon mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan onigiri, kurutulmuş yosun ile kaplı suşi pilavından yapılır ve ortasında Japon eriği, karides, tavuk, somon vb. bulunur. Üstelik bu muhteşem lezzeti tatmak için ille de Japonya'ya gitmenize gerek yok. Basit bir tarifi olduğu için dilerseniz siz de bu lezzetli Japon yemeğini, ilk kez kendi ellerinizle hazırlayarak deneyebilirsiniz.

5Soba
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Soba

Yine bizim damak tadımıza uygun bir Japon yemeği ile karşı karşıyayız. Japon mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan soba, karabuğday ve buğday unundan yapılır. Tıpkı makarna gibi incedir ve sıcak veya soğuk olarak tüketilebilir. Üstelik Japonlar da bizim gibi bu leziz makarnayı, yanına başka sebzeler veya çeşitli soslar ekleyerek tüketiyorlar. Bu yüzden soba, bir an önce denemeniz gereken Japon lezzetleri arasında ilk sıralarda yer alıyor.

6Ramen
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Ramen

Çin kökenli bir lezzet olan ramen, aslında çorba içinde sunulan eriştedir. Japon mutfağının meşhur lezzetlerindendir ve genelde çorbası et suyu ile yapılır. Ayrıca dilimlenmiş et, kurutulmuş yosun, yeşil soğan ve mısır gibi üst malzemeler ile servis edilir. Bu muhteşem tat, Japonya'da her yörede de ayrı özelliklere sahiptir. Bu nedenle yolunuz o taraflara düştüğünde farklı yörelerin ramen’lerini mutlaka denemenizi öneririz.

7Japon salatası
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Japon salatası

Japon mutfağı ülkemizdeki hayran kitlesini günden güne genişletiyor. Suşi hala herkesin damak zevkine kitap etmese de noodle, tempura gibi çeşitler bu mutfağı tanımak isteyenler için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Deniz yosunu ve çeşitli sebzelerle yapılan Japon salatası da bu mutfakla tanışmak için iyi bir seçenek. Oldukça da kolay olan bu lezzetli salatayı siz de evinizde deneyebilirsiniz. Deniz yosununu büyük marketlerde ve internette bulabileceğinizi belirtip tarifimize geçelim. Afiyet olsun...

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8Saşimi
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Saşimi

Ülkemizde özelliklede son zamanlarda Japon mutfağı oldukça ün kazandı. Japon mutfağının en lezzetli yemeklerinden biri olan sashimi tarifi.

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9Miso çorbası
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Miso çorbası

Miso, soya fasulyesi, pirinç ya da arpanın tuz ve ko-ji isimli bir tür mantarla fermente edilmiş halidir ve Japon mutfağında çok sık kullanılan bir malzemedir. Özellikle çorba malzemesi olarak çok sık tüketilen miso sağlığa faydalarından dolayı da son dönemde daha fazla insanın merakını cezbediyor. Siz de miso çorbası yapmak, bunun için işinize yarayacak kolay bir tarif bulmak istiyorsanız doğru yere geldiniz. İşte malzemelerinizi hazır ettiğiniz takdirde evde kolayca yapabileceğiniz miso çorbası tarifi…

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