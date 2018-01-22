Hemen denemeniz gereken 8 Japon mutfağı yemeği

Bir ülkenin yemek kültürü, o ülkenin sadece lezzet tercihini değil; ulusal karakterini ve hayat biçimini de gösterir. Japon mutfağı da bu anlamda oldukça zengin ve dünyada dikkat çeken yemeklere sahiptir. Japon mutfağı yemeklerinin merkezinde, deniz canlıları yer alır. Bunun yanı sıra, yemek süsleme sanatı da oldukça gelişmiştir. Yani yemeklerin lezzeti kadar, sunum şekli de önemlidir. Bu yazımızda sizler için Japon mutfağının en ünlü ve en lezzetli yemeklerini bir araya getirdik. Bu harika lezzetleri, ilk fırsatta ya buralarda ya da Japonya'da mutlaka denemelisiniz!