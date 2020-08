Hemen denemeniz gereken 8 Japon mutfağı yemeği

Ramen Çin kökenli bir lezzet olan ramen, aslında çorba içinde sunulan eriştedir. Japon mutfağının meşhur lezzetlerindendir ve genelde çorbası et suyu ile yapılır. Ayrıca dilimlenmiş et, kurutulmuş yosun, yeşil soğan ve mısır gibi üst malzemeler ile servis edilir. Bu muhteşem tat, Japonya'da her yörede de ayrı özelliklere sahiptir. Bu nedenle yolunuz o taraflara düştüğünde farklı yörelerin ramen’lerini mutlaka denemenizi öneririz.