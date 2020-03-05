Japon salatası tarifi
Japon mutfağı ülkemizdeki hayran kitlesini günden güne genişletiyor. Suşi hala herkesin damak zevkine kitap etmese de noodle, tempura gibi çeşitler bu mutfağı tanımak isteyenler için iyi bir başlangıç noktası olabilir. Deniz yosunu ve çeşitli sebzelerle yapılan Japon salatası da bu mutfakla tanışmak için iyi bir seçenek. Oldukça da kolay olan bu lezzetli salatayı siz de evinizde deneyebilirsiniz. Deniz yosununu büyük marketlerde ve internette bulabileceğinizi belirtip tarifimize geçelim. Afiyet olsun...
- Çiğ
- 4 - 6 Kişilik
- 30 dk
Yapımı için malzemeler
- 200 gram deniz yosunu
- 1 adet havuç
- Yarım salatalık
- 1 adet kuru soğan
- 3 dal taze soğan
- 1 adet acı kırmızı biber
- 1 demet kişniş
- Yarım çorba kaşığı taze zencefil rendesi
- 3 yemek kaşığı susam yağı
- 20 gram susam
- 100 mililitre biber sosu
- 1 adet misket limonunun suyu
- Tuz
- Karabiber
Japon salatası tarifi Nasıl yapılır?
Deniz yosununu soğuk suya koyup yumuşaması için 10 dakika kadar bekletin.
Havuç ve salatalığı kibrit çöpü kalınlığında doğrayın.
Kişniş, kuru soğan, taze soğan ve kırmızı biberi ince ince kıyın.
Yosunu süzün duruladıktan sonra salata kasesine alın.
Doğradığınız diğer malzemeleri de yosuna ilave edin.
Susam, susam yağı, limon suyu, biber sosu, tuz ve karabiberi ilave edin.
Salatayı güzelce harmanlayıp servis edin.
Afiyet olsun...