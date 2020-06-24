Günün her öğünü afiyetle yiyebileceğiniz nefis kiş tarifleri

Sebzeli kiş tarifi Kiş mutfağımıza Fransa’dan misafir bir lezzet. Çayın yanına da ana yemeklere de çok yakışıyor. Ancak zaman zaman kiş hamuru hazırlamak, o kıtırlığı tutturmak zor olabiliyor. Böyle durumlarda hamursuz sebzeli kiş yardımınıza koşacak. İçeriğinde bol miktarda yumurta ve sebze bulunduğu için oldukça sağlıklı ve besleyici olan hamursuz sebzeli kişi siz de kolayca yapabilirsiniz. Biz tarifimizde kabak, brokoli, karnabahar ve havuç kullandık ancak siz dilerseniz farklı sebzelerle farklı lezzetler de yaratabilirsiniz. Afiyet olsun…