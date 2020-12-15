Evrensel bir kutlamaya yerli lezzetler: Yıldız Öz Samaha'dan yılbaşı menüsü için nefis yemek tarifleri
Yeni yıl hızla yaklaşıyor. Hepimiz 2021’den oldukça umutluyuz. 2020’yi 2021’e bağlayan geceyi muhtemelen sevdiklerimizle birlikte evlerimizde geri sayım yaparak geçireceğiz. Pandemi kısıtlamaları nedeniyle iş başa düştü ve hepimiz mutfakta kolları sıvamaya başladık. O zaman gelsin Hürriyet Lezizz yazarı Şef Yıldız Öz Samaha’nın nefis yılbaşı menüsü önerileri…
Sofralar insanların bir araya gelip bol bol sohbet ettiği yerler. Hatta öyle ki araştırmaların insanların bir şeyleri yemek masasında konuştuklarında birbirlerine karşı daha anlayışlı olabileceklerini göstermiş araştırılmış. Şu sıralar sık sık bir araya gelemesek de çok kalabalık olmamak kaydıyla güzel bir yılbaşı menüsü hazırlamak isteyenlere birkaç önerim var benim de. Böylesine evrensel bir kutlamaya geleneksel bazı dokunuşlar yapmak istedim. İçinde sumakların olduğu, rezenelerin dahil edildiği, kuru dolmaların soframızda yer aldığı bir menü hazırladım. Aynı zamanda tatlı yiyelim tatlı konuşalım yeni yıla da hoş sohbetler ederek girelim diye şöyle beyaz çikolatalı bir tarif de paylaştım. Umarım hepimiz için yeni yıl yılbaşı sofralarımız kadar doyurucu, neşeli ve tatlı olur. Herkese mutlu yıllar…
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Sebze çorbası tarifi
Çorbalar sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden. Özellikle kış aylarında sebzelerle yapılan çorbalar lezzet ve sağlık katıyor hayatımıza. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Yıldız Öz Samaha sizin için nefis bir sebze çorbası tarifi hazırladı. Oldukça da pratik olan bu çorba tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Hindi yılbaşı sofralarında bulunması adet haline gelmiş yemeklerin başında geliyor. Özellikle bütün bir hindi, sofranın ortasına gelip konduğunda herkesin gözlerini kamaştırıyor. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Yıldız Öz Samaha sizin için nefis bir hindi tarifi hazırladı. İçinde nefis dolgusuyla, yanında bulgur pilavıyla çok beğeneceğiniz bu hindi tarifini mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Lahana kış aylarının en önemli sebzelerinden. Moru ayrı beyazı ayrı lezzetli olan lahana, yemeklerin yanı sıra salata ve turşularda da çok keyifli oluyor. Hürriyet Lezizz yazarı Şef Yıldız Öz Samaha sizin için nefis bir tarif hazırladı. Turşu ile salata arası olan bu tarifi herkes mutlaka denemeli. Afiyet olsun...
Börekler kahvaltılardan akşam yemeklerine sofralarımızın vazgeçilmezleri. Özellikle şık sofralarda ara sıcak olarak börek bulunması kural gibi bir şey. Hürriyet Lezizz yazarı Yıldız Öz Samaha sizin için nefis bir börek hazırladı. İçi ıspanaklı ve peynirli dolgulu olan bohça şeklindeki bu böreğin sunumu da oldukça şık. Siz de özel günler için özel bir börek arıyorsanız ıspanaklı bohça tarifimizi mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...
Dolmadan güzel ne var... Özellikle mevsiminde biber dolması her yemeğe yakışır. Biber mevsimi geçince de gelsin kuru dolmalar. Biber ve patlıcan kurusuyla yapılan, sumağın lezzet kattığı bu dolmaları herkes mutlaka denemeli. Ana yemek olarak da ara sıcak olarak da servis edebileceğiniz sumaklı kuru dolma tarifini Hürriyet Lezizz yazarı Yıldız Öz Samaha hazırladı...
Kabak mücver sevmeyen var mı? Biz olabileceğine inanmıyoruz. Bu tarifimizde mücveri şekil ve lezzet olarak biraz farklılaştırıp yepyeni bir yemek haline getiriyoruz. Hürriyet Lezizz yazarı Yıldız Öz Samaha'ya ait olan tarifimizi herkes denemeli. Mücver toplarını ister atıştırmalık olarak tüketin isterseniz ana yemeklerde sofranızı süsleyin. Afiyet olsun...
Armut en lezzetli ve sevilen meyvelerin biri. Tatlılara da çok yakışıyor doğrusu. Belle Helene benzeri bu enfes tatlı da armutla yapılıyor ancak lezzetini zerdeçal ve beyaz çikolatadan alıyor. Tarifi Hürriyet Lezizz yazarı Yıldız Öz Samaha hazırladı. Mutlaka denemelisiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları...