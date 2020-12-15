Evrensel bir kutlamaya yerli lezzetler: Yıldız Öz Samaha'dan yılbaşı menüsü için nefis yemek tarifleri

Sofralar insanların bir araya gelip bol bol sohbet ettiği yerler. Hatta öyle ki araştırmaların insanların bir şeyleri yemek masasında konuştuklarında birbirlerine karşı daha anlayışlı olabileceklerini göstermiş araştırılmış. Şu sıralar sık sık bir araya gelemesek de çok kalabalık olmamak kaydıyla güzel bir yılbaşı menüsü hazırlamak isteyenlere birkaç önerim var benim de. Böylesine evrensel bir kutlamaya geleneksel bazı dokunuşlar yapmak istedim. İçinde sumakların olduğu, rezenelerin dahil edildiği, kuru dolmaların soframızda yer aldığı bir menü hazırladım. Aynı zamanda tatlı yiyelim tatlı konuşalım yeni yıla da hoş sohbetler ederek girelim diye şöyle beyaz çikolatalı bir tarif de paylaştım. Umarım hepimiz için yeni yıl yılbaşı sofralarımız kadar doyurucu, neşeli ve tatlı olur. Herkese mutlu yıllar…