Evinizde ekmek yapmak için tarif mi arıyorsunuz? Doğru yere geldiniz!

Ekşi mayalı ekmek tarifi Ekşi mayalı ekmek aslında bir süredir çok revaçta ancak özellikle son dönemde evde ekmek yapma alışkanlığımız geliştikçe, bayatlamayan sağlıklı ekşi mayalı ekmeğe olan ilgi de artıyor. Sizin için sadece un, su ve tuzla yapabileceğiniz nefis bir ekşi mayalı ekmek tarifi hazırladık. Bu arada şunu da belirtelim: Aşağıda verdiğimiz ölçü ve süreler kullandığınız una ve fırına göre ufak değişiklikler gösterebilir. Ancak ekmeğinizi yaptıkça sizin için en uygun olan miktar, derece ve süreyi kendiniz de ayarlayabilirsiniz.