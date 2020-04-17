Evinizde ekmek yapmak için tarif mi arıyorsunuz? Doğru yere geldiniz!
Biliyoruz, siz de bizim gibi evde kolayca yapabileceğiniz, uzun süre taze kalacak ekmek tariflerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunun için daha fazla aramanıza hiç gerek yok çünkü aşağıda göreceğiniz listede ekşi mayalıdan glütensize envaiçeşit ekmek tarifi bulunuyor. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi ekmek tariflerimizle baş başa bırakalım…
Ekşi mayalı ekmek tarifi
Ekşi mayalı ekmek aslında bir süredir çok revaçta ancak özellikle son dönemde evde ekmek yapma alışkanlığımız geliştikçe, bayatlamayan sağlıklı ekşi mayalı ekmeğe olan ilgi de artıyor. Sizin için sadece un, su ve tuzla yapabileceğiniz nefis bir ekşi mayalı ekmek tarifi hazırladık. Bu arada şunu da belirtelim: Aşağıda verdiğimiz ölçü ve süreler kullandığınız una ve fırına göre ufak değişiklikler gösterebilir. Ancak ekmeğinizi yaptıkça sizin için en uygun olan miktar, derece ve süreyi kendiniz de ayarlayabilirsiniz.
Çiçek ekmek tarifi
Çiçek ekmek genellikle fırınlarda karşımıza çıkan nefis bir ekmek türü. Özellikle sandviç yapmak için çok uygun olan top top yapraklarıyla, yumuşacık kıvamıyla tek başına bile yenebilen çiçek ekmeği isterseniz evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…
Patatesli Afyon ekmeği tarifi
Son dönemde evde yapılan ve taş fırında pişirilen ekşi mayalı ekmekler hem sağlık hem de lezzet arayışında olanların gözdesi. Bu ekmeklerden bazıları da yörelerimizle özdeşleşmiş durumda. Örneğin Afyonkarahisar’ın patatesli ekmeği bunlardan biri. İçindeki haşlanmış patates ilavesiyle yumuşacık bir kıvama kavuşan patatesli Afyon ekmeğini, siz de evinizde deneyebilirsiniz. Bizim tarifimizde ölçüler büyük miktarlarda ancak siz bu miktarları kendinize göre ayarlayıp evde daha küçük miktarlarda ekmek yapabilirsiniz.
Biberli ekmek tarifi
Biberli ekmek Hatay mutfağının en sevilen ve en iyi bilinen lezzetlerinin başında geliyor. Et yemeklerinin, salataların yanında sıkça tüketilen bu acılı ekmeği, Antakya mutfağı yemekleri yapan restoranlarda yiyebileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan Lezizz’in biberli ekmek tarifi…
Sandviç ekmeği tarifi
Ekmeğin her türlüsü seviliyor ama özellikle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ufak sandviç ekmeklerini yemeye doyamıyoruz. Peki bu nefis ekmekleri evinizde yapmaya ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se hemen tarifimize geçelim. İşte kokusu bile aklınızı başınızdan alacak nefis sandviç ekmeği tarifimiz…
Bazlama tarifi
Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kısa süre içinde hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz hamur işleri arıyorsanız, bazlama tam size göre. Mayalı bir hamurla yapılan bu geleneksel Anadolu lezzeti, yumuşacık oluyor ve sıcak sıcak yerken lezzetine doyulmuyor. Siz de denemek isterseniz bazlama tarifimiz hemen aşağıda...
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