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Lezizz Menüler
Haber Giriş: 17 Nisan 2020 - 17:39,

Evinizde ekmek yapmak için tarif mi arıyorsunuz? Doğru yere geldiniz!

Biliyoruz, siz de bizim gibi evde kolayca yapabileceğiniz, uzun süre taze kalacak ekmek tariflerine ihtiyaç duyuyorsunuz. Bunun için daha fazla aramanıza hiç gerek yok çünkü aşağıda göreceğiniz listede ekşi mayalıdan glütensize envaiçeşit ekmek tarifi bulunuyor. O halde sözü daha fazla uzatmayalım ve sizi ekmek tariflerimizle baş başa bırakalım…

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1Ekşi mayalı ekmek tarifi

Ekşi mayalı ekmek tarifi

Ekşi mayalı ekmek aslında bir süredir çok revaçta ancak özellikle son dönemde evde ekmek yapma alışkanlığımız geliştikçe, bayatlamayan sağlıklı ekşi mayalı ekmeğe olan ilgi de artıyor. Sizin için sadece un, su ve tuzla yapabileceğiniz nefis bir ekşi mayalı ekmek tarifi hazırladık. Bu arada şunu da belirtelim: Aşağıda verdiğimiz ölçü ve süreler kullandığınız una ve fırına göre ufak değişiklikler gösterebilir. Ancak ekmeğinizi yaptıkça sizin için en uygun olan miktar, derece ve süreyi kendiniz de ayarlayabilirsiniz.

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2Çiçek ekmek tarifi

Çiçek ekmek tarifi

Çiçek ekmek genellikle fırınlarda karşımıza çıkan nefis bir ekmek türü. Özellikle sandviç yapmak için çok uygun olan top top yapraklarıyla, yumuşacık kıvamıyla tek başına bile yenebilen çiçek ekmeği isterseniz evinizde de kolayca yapabilirsiniz. İşte malzemeleri ve yapılış aşamaları…

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3Patatesli Afyon ekmeği tarifi

Patatesli Afyon ekmeği tarifi

Son dönemde evde yapılan ve taş fırında pişirilen ekşi mayalı ekmekler hem sağlık hem de lezzet arayışında olanların gözdesi. Bu ekmeklerden bazıları da yörelerimizle özdeşleşmiş durumda. Örneğin Afyonkarahisar’ın patatesli ekmeği bunlardan biri. İçindeki haşlanmış patates ilavesiyle yumuşacık bir kıvama kavuşan patatesli Afyon ekmeğini, siz de evinizde deneyebilirsiniz. Bizim tarifimizde ölçüler büyük miktarlarda ancak siz bu miktarları kendinize göre ayarlayıp evde daha küçük miktarlarda ekmek yapabilirsiniz.

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4Mayasız lavaş ekmek tarifi

Mayasız lavaş ekmek tarifi

Evde ekmek yapmak isteyenler için en pratik seçeneklerden biri lavaş. Sadece un, su ve tuzla yapılan mayasız lavaş, özellikle sıcakken yemeye doyum olmayan bir ekmek. Siz de evinizde mayasız lavaş ekmek yapmak isterseniz bu tarifi deneyebilirsiniz. Kolay gelsin…

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5Biberli ekmek tarifi

Biberli ekmek tarifi

Biberli ekmek Hatay mutfağının en sevilen ve en iyi bilinen lezzetlerinin başında geliyor. Et yemeklerinin, salataların yanında sıkça tüketilen bu acılı ekmeği, Antakya mutfağı yemekleri yapan restoranlarda yiyebileceğiniz gibi evinizde de yapabilirsiniz. Tek ihtiyacınız olan Lezizz’in biberli ekmek tarifi…

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6Sandviç ekmeği tarifi

Sandviç ekmeği tarifi

Ekmeğin her türlüsü seviliyor ama özellikle dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık ufak sandviç ekmeklerini yemeye doyamıyoruz. Peki bu nefis ekmekleri evinizde yapmaya ne dersiniz? Cevabınız ‘evet’se hemen tarifimize geçelim. İşte kokusu bile aklınızı başınızdan alacak nefis sandviç ekmeği tarifimiz…

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7Bazlama tarifi

Bazlama tarifi

Kahvaltılarda ve çay saatlerinde kısa süre içinde hazırlayıp afiyetle yiyebileceğiniz hamur işleri arıyorsanız, bazlama tam size göre. Mayalı bir hamurla yapılan bu geleneksel Anadolu lezzeti, yumuşacık oluyor ve sıcak sıcak yerken lezzetine doyulmuyor. Siz de denemek isterseniz bazlama tarifimiz hemen aşağıda...

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9Glütensiz ekmek tarifi

Glütensiz ekmek tarifi

Ekmek özellikle kahvaltı sofralarının olmazsa olmazlarından. Ancak özellikle glüten intoleransı ya da alerjisi olanlar için klasik ekmek tarifleri pek de işe yaramıyor. Bu nedenle sizin için nefis bir glütensiz ekmek tarifi hazırladık. Oldukça da pratik olan ekmeğimizi, glütenle problemi olmayanlar da zevkle yiyebilir. İşte tarifi…

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10Yumurtalı ramazan pidesi tarifi

Yumurtalı ramazan pidesi tarifi

Ramazanda sofraların olmazsa olmazıdır ramazan pidesi. İftara yakın en yakın fırından bir koşu gidilip alınır genellikle ama evde yapılanın tadına da doyum olmaz doğrusu. İşte kolayca yapıp, fırından çıkar çıkmaz taze taze yiyebileceğiniz ramazan pidesi tarifimiz…

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11Tombik lavaş ekmek tarifi

Tombik lavaş ekmek tarifi

Tombik lavaş ekmek özellikle kebapçılarda sık karşımıza çıkan bir ürün. Sıcacık ekmeğin içine tereyağı ve tulum peyniri doldurup yemeyi sevmeyen olabileceğini de düşünmüyoruz. Peki tombik lavaş ekmeği evinizde yapamaz mısınız? Tabii ki yapabilirsiniz! İşte çok pratik tarifimiz…

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12Aktif karbonlu ekmek tarifi

Aktif karbonlu ekmek tarifi

Granül ya da kapsül halinde satılan aktif karbon bir nevi kömür. Gıda, kozmetik ve ilaç sanayiinde kullanılan aktif karbon genellikle Hindistan cevizi kabuğu ya da bambu kabuğuyla yapılıyor. Son dönemde özellikle ekmeklerde kullanılması çok popüler olan aktif karbonla biz de bir ekmek yapalım dedik. İşte tarifi...

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13Oopsie ekmeği tarifi

Oopsie ekmeği tarifi

Adını ve tarifini yanlış yapılan bir ekmekten aldığı söylenen oopsie (İngilizce 'amanın' gibi bir ünlem) ekmeği hem özel beslenmek zorunda olanların hem de “Ekmek yemeden doymuyorum ama fazlası da çok zararlı” diyenlerin imdadına yetişiyor. Yapımı oldukça kolay olan glutensiz oopsie ekmeğini denemek isterseniz tarifi hemen aşağıda…

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14Tavada ekmek tarifi

Tavada ekmek tarifi

Evde ekmek yapmakla ilgili en büyük problemlerden biri fırın. Kimimizin evinde fırın yok, kimimiz fırında pişen ekmeğin pişerkenki gidişatını yakından izleyemediğimiz için endişe ediyoruz. Bu endişelere tava ekmeği yanıt olabilir. Ancak fırınlarda satılan tava ekmeğinden değil gerçekten tavada ocakta pişen ekmekten bahsediyoruz. Denediğinizde çok beğeneceğiniz bu ekmeğin malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun…

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