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Haber Giriş: 16 Nisan 2020 - 17:13,

Doğum günleri de eve sığar! Hem çocuklara hem büyüklere rengarenk pastalar

Doğum günlerinde pasta kesmek adet olmuş ve doğum günü pastaları genellikle pastanelerden alınıyor. Ancak evden çıkmamaya çalıştığımız bu dönemde, pastaneye gitmek yerine evde de güzel bir doğum günü pastası yapmak için mümkün. Sizin için farklı tarifler derledik. Meyve sevene meyveli, krokan sevene krokanlı pastalarımız var. Haydi sıvayın kolları...

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1Doğum günü pastası tarifi

Doğum günü pastası tarifi

Sevdiklerinizi doğum günlerinde mutlu etmek için özel bir pasta yapmak mı istiyorsunuz? O zaman çok doğru bir tarife geldiniz. Hem sizi çok uğraştırmayacak hem de lezzetiyle herkese "Nereden aldınız bu pastayı?" dedirtecek tarifimiz size çok uygun. Aşağıda ayrıntılarıyla anlattığımız doğum günü pastası tarifi yüzünüzü kesinlikle kara çıkarmayacak.

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2Kırmızı kadife pasta tarifi

Kırmızı kadife pasta tarifi

Türkiye’de kadife tatlısı diye de bilinen kırmızı kadife pasta, ABD’den tüm dünyaya yayılmış çok meşhur bir lezzet. Yumuşak kıvamı ve göz alıcı kırmızı rengiyle özellikle çay saatlerinde sofraya geldiğinde çok beğenilen kırmızı kadife keki siz de evinizde yapabilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte tarifi…

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3Fındık kremalı pasta tarifi

Fındık kremalı pasta tarifi

Bu pastanın dışını dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz hatta hiç süslemeseniz bile olur zira bu pastanın lezzetinin sırrı içinde. Kekinde badem unu, kremasında ise fındık ezmesi bulunan fındık kremalı yeni yıl pastası, yiyen herkesin bayılacağı bir lezzet. Sizin de mutlaka denemeniz gereken bu pastanın malzemeleri ve yapılış aşamaları aşağıda. Afiyet olsun...

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4Kahve kremalı ve frambuazlı pasta tarifi

Kahve kremalı ve frambuazlı pasta tarifi

Kahve kremalı ve frambuazlı pastayı daha önce denemiş miydiniz? Lezzetine bayılacağınız bu pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyip tablo gibi pastalar ortaya çıkarabilirsiniz. Yapılışı biraz sabır istiyor ancak ortaya çıkan sonuç o kadar nefis olacak ki herkesin takdirlerini toplayacaksınız. İşte tarifi...

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5Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi

Marshmallow’lu bisküvili pasta tarifi

Kolayca yapabileceğiniz çok basit ama lezzetli bir pasta mı aramıştınız? O halde size bu marshmallow'lu bisküvili pastayı öneriyoruz. Her yerde bulabileceğiniz birkaç malzemeyle yapılan bu pastayı çocuklar da büyükler de çok sevecek. Dar zamanlarda yardımınıza koşacak bu pasta tarifini mutlaka bir kenara kaydedin.

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6Krokanlı pasta tarifi

Krokanlı pasta tarifi

Çıtır çıtır krokan, fındık parçaları ve karamelize edilmiş şekerden oluşur. Soğuyup sertleşen fındıklı karamelin parçalanmış haline krokan denir ve krokan en lezzetli pasta malzemelerinin başında gelir. Pastanelerden alıp zevkle tükettiğiniz krokanlı pastayı evde yapmayı denemek isterseniz, tarifimiz sizin için çok uygun. E daha ne duruyorsunuz?

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7Kat kat çikolatalı meyveli pasta tarifi

Kat kat çikolatalı meyveli pasta tarifi

7'den 70'e kimsenin hayır diyemeyeceği bir lezzet mi arıyorsunuz? O zaman sizi kat kat çikolatalı meyveli pastayı denemeye çağırıyoruz. Dışının kremayla kaplı olmamasıyla da klasik pastalardan ayrılan bu pasta çikolatalı pasta sevenleri de meyveli pasta sevenleri de çok mutlu edecek. Özel günler için mutlaka denenmesi gereken bir lezzet!

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8Gökkuşağı pasta tarifi

Gökkuşağı pasta tarifi

Çocukların yemek yapma becerisini geliştirebilmeleri için sizin desteğiniz çok önemli. Mesela tüm aile renkli ve leziz bir pasta yaparak işe başlayabilirsiniz… İşin sırrı birkaç damla gıda boyası. Bu pastanın yapılışı biraz uzun sürüyor ancak iyi tarafından bakın: Çocuğunuzla birlikte bütün güne yayılan bir eğlence. Daha ne istersiniz ki?

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9Ballı Rus pastası (medovik) tarifi

Ballı Rus pastası (medovik) tarifi

Medovik'i hiç duymuş muydunuz? Kendisine "ballı Rus pastası" da deniyor. Her bir katı ayrı ayrı pişirilen bu enfes pastanın yapımı biraz zaman ve sabır istiyor ancak ortaya çıkan lezzet tüm çabalara değiyor. Pasta sevenlerin kesinlikle denemesi gereken bu pastanın yapılışını merak ediyorsanız sizi böyle alalım.

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10Bitter çikolatalı pasta tarifi

Bitter çikolatalı pasta tarifi

Bitter çikolata için duyduğumuz sevginin başı sonu yok. Hele ki bir de bu çikolata bir pastaya dönüşürse ortaya karşı koyulmaz bir lezzet çıkıyor. Sizin için çay saatlerinde misafirlerinize gururla servis edebileceğiniz nefis bir bitter çikolatalı pasta tarifi hazırladık. Çocukların da çok seveceği bu pastayı mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun...

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11Muzlu pasta tarifi

Muzlu pasta tarifi

Muz pastalara en çok yakışan meyvelerin başında geliyor. Biz de bu tarifimizde pastanın arasını muz dilimleriyle doldurmayı tercih ettik. Üstelik hazır pandispanyayla yapacağınız bu pasta çok da pratik. Kısa süre içinde hazırlayıp misafirlerinize sunabileceğiniz pastanın üzerini de dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İşte muzlu pasta tarifi...

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12Köstebek pasta tarifi

Köstebek pasta tarifi

Köstebek pasta görüntüsüyle de lezzetiyle de özellikle çay saatlerinin favori lezzetlerinden. Yapılışının zor olduğuna inanılır genellikle ama aslında doğru tarif ve biraz da sabır ile kolaylıkla köstebek pasta yapabilirsiniz. Tarifini aşağıda detaylarıyla anlattık. Tabii arzu ederseniz bu pastayı küçük kuplar halinde tek tek de yapabilirsiniz.

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13Krem peynir kremalı havuçlu pasta tarifi

Krem peynir kremalı havuçlu pasta tarifi

Tadına doyum olmayan havuçlu keki biliyorsunuz. Peki ya bu havuçlu kekin arasına ve üzerine krem peynirle enfes bir lezzete kavuşmuş bir krema sürersek ne olur? Ortaya dünyanın en lezzetli pastalarından biri çıkar. Mutlaka denemeniz gereken bu pastanın tarifi hemen aşağıda. Çok beğeneceğinizden hiç şüphemiz yok.

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