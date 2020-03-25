Kırmızı kadife pasta (Kadife tatlısı) tarifi

Un, kabartma tozu, vanilya, kakao ve karbonatı ayrı bir kaseye eleyin.

Sütü ısıtıp içine limon suyunu ekleyin. Karıştırıp soğuması için kenara alın.

Oda sıcaklığındaki tereyağına şekeri ekleyip yumuşayana kadar çırpın.

Sıvı yağı ve yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin.

Soğuyan süte gıda boyasını ekleyip karıştırın ve yumurtalı karışıma ilave edin.

Son olarak un karışımını da ekleyip hepsini güzelce çırparak kek hamuru elde edin.

Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.

Hamuru iki ayrı 22 santimetrelik kalıba dökün ve fırına verin.

Kekleri fırından çıkardıktan sonra ayı ayrı streç filmlere sarıp buzdolabında 4-5 saat bekletin.

Soyup sertleşen kekleri üstleri düzgün bir yüzey olacak şekilde keserek düzeltin.

Kestiğiniz parçaları mutfak robotundan geçirip kırıntı haline getirin.

Diğer yanda pastanın kreması için yumuşak tereyağına pudra şekerini ekleyip çırpın.

Labne peynirini de ilave edip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.

Düz bir tabağa biraz krema sürüp keklerden birini yerleştirin.

Üzerini kremayla kaplayıp ikinci kat keki koyun.

Onu da kremayla güzelce kapladıktan sonra pastanızın üstünü ve yanlarını kek kırıntılarıyla kaplayın.

Pastayı buzdolabına kaldırıp 2 saat daha dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…