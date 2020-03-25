Kırmızı kadife pasta (Kadife tatlısı) tarifi
Türkiye’de kadife tatlısı diye de bilinen kırmızı kadife pasta, ABD’den tüm dünyaya yayılmış çok meşhur bir lezzet. Yumuşak kıvamı ve göz alıcı kırmızı rengiyle özellikle çay saatlerinde sofraya geldiğinde çok beğenilen kırmızı kadife keki siz de evinizde yapabilirsiniz. Peki ama nasıl? İşte tarifi…
- Ocakta
- 6+ Kişilik
- 60+ dk
Yapımı için malzemeler
- 150 gram tereyağı
- 150 gram sıvı yağ
- 300 gram şeker
- 3 adet yumurta
- 330 gram un
- 1 yemek kaşığı kakao
- 2 yemek kaşığı gıda boyası
- 220 gram süt
- 1 yemek kaşığı limon suyu
- 1 paket kabartma tozu
- 1 paket vanilin
- 1 tatlı kaşığı karbonat
Kreması için:
- 250 gram labne peyniri
- 125 gram tereyağı
- 1 su bardağı pudra şekeri
Kırmızı kadife pasta (Kadife tatlısı) tarifi Nasıl yapılır?
Un, kabartma tozu, vanilya, kakao ve karbonatı ayrı bir kaseye eleyin.
Sütü ısıtıp içine limon suyunu ekleyin. Karıştırıp soğuması için kenara alın.
Oda sıcaklığındaki tereyağına şekeri ekleyip yumuşayana kadar çırpın.
Sıvı yağı ve yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin.
Soğuyan süte gıda boyasını ekleyip karıştırın ve yumurtalı karışıma ilave edin.
Son olarak un karışımını da ekleyip hepsini güzelce çırparak kek hamuru elde edin.
Fırını 180 dereceye ayarlayıp ısıtın.
Hamuru iki ayrı 22 santimetrelik kalıba dökün ve fırına verin.
Kekleri fırından çıkardıktan sonra ayı ayrı streç filmlere sarıp buzdolabında 4-5 saat bekletin.
Soyup sertleşen kekleri üstleri düzgün bir yüzey olacak şekilde keserek düzeltin.
Kestiğiniz parçaları mutfak robotundan geçirip kırıntı haline getirin.
Diğer yanda pastanın kreması için yumuşak tereyağına pudra şekerini ekleyip çırpın.
Labne peynirini de ilave edip homojen bir kıvam alana kadar karıştırın.
Düz bir tabağa biraz krema sürüp keklerden birini yerleştirin.
Üzerini kremayla kaplayıp ikinci kat keki koyun.
Onu da kremayla güzelce kapladıktan sonra pastanızın üstünü ve yanlarını kek kırıntılarıyla kaplayın.
Pastayı buzdolabına kaldırıp 2 saat daha dinlendirdikten sonra servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…