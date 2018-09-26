Çalışanlara özel buzlukta dondurup saklanabilecek tarifler

Kızartmalık köfte tarifi Köfte hem kolayca hazırlanmasıyla hem de her damak zevkine uyması kısa sürede hazırlanan sofraların baş köşesinde oturan bir yemek. Bir de bu köfteleri önceden hazırlayıp buzlukta saklarsanız işiniz daha da kolaylaşıyor. Yanında biraz salata, bir de ayranla çok doyurucu ve sağlıklı öğününüz hazır bile. İşte tarifi...