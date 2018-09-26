Çalışanlara özel buzlukta dondurup saklanabilecek tarifler
Çalışanları en çok zorlayan durumlardan biri evde yemek yapmaktır. Akşam eve gelince iş yorgunluğunun üzerine mutfağa girmek zulüm gibi gelir. Ancak boş zamanınızda önceden hazırlayıp buzluğa atacağınız bazı tariflerle bu anlarınızı kurtarabilirsiniz. İşte birkaç tarif önerisi...
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Kıymalı mantı tarifi
Dünyanın dört bir yanında insanlar geçmişten günümüze küçük hamur parçalarının içini et ya da sebzeyle doldurup bu minik bohçaları suda ya da buharda pişirmişler ve bu lezzetlere farklı farklı isimler vermişler. Bizimkisi çok sevdiğimiz mantı. Mantıyı her an sofrasında görmek isteyenler için buzlukta saklamalık bir tarif hazırladık.
Börek sevmeyen yoktur. Kahvaltıda, ana yemekte, çayın yanında ya da ara öğün fark etmez, her türlü böreği her zaman yiyebiliriz. Eğer siz de bizimle aynı fikirdeyseniz ve özellikle dar zamanlarda elinizin altında olacak bir böreğe ihtiyacınız varsa, müsait zamanınızda yapıp buzluğa atabileceğiniz bu kalem börekler tam size göre...
Köfte hem kolayca hazırlanmasıyla hem de her damak zevkine uyması kısa sürede hazırlanan sofraların baş köşesinde oturan bir yemek. Bir de bu köfteleri önceden hazırlayıp buzlukta saklarsanız işiniz daha da kolaylaşıyor. Yanında biraz salata, bir de ayranla çok doyurucu ve sağlıklı öğününüz hazır bile. İşte tarifi...
Taze fasulye yaz aylarında sofralarımızın vazgeçilmez lezzetlerinden biri. Eğer bu lezzeti kışa da taşımak istiyorsanız, bunu konserve gibi yöntemlere başvurmadan kolayca yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken fasulyeyi aşağıdaki tarifle pişirip buzlukta saklamak sonra da ihtiyaç duyduğunuz anlarda çıkarıp birkaç dakikada sofraya koymak.
Akşam işten eve geldiğinizde hızlı bir yemek aradığınızda ya da bir anda bastıran davetsiz misafirlere karşı mahcup olmak istemediğinizde yardımınıza koşacak bir börek tarifimiz var. İçine arzu ettiğiniz malzemelerden koyup farklı çeşitlerde hazırlayabilirsiniz.
Çanakkale yöresindeki adı biber parpullaması olan közlenmiş kırmızı biber yaz aylarında mangal partilerinde zevkle tükettiğimiz bir salata. Bu lezzetin her an elinizin altında olmasını isterseniz, biberleri közledikten sonra dondurup saklayabilirsiniz. İhtiyacınız olduğunda tek yapmanız gereken çözdürüp üzerine sosunu dökmek.
İçli köfte Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinin başında geliyor. Restoranlarda genellikle kızarmış olarak servis edilen içli köfte, sıcak suda haşlanarak pişirildiğinde daha hafif oluyor. Bu lezzetin keyfini daha uzun süre çıkarmak isteyenler için de köfteleri pişirmeden buzlukta dondurup yeneceği zaman haşlamak çok pratik bir çözüm. İşte nefis tarifimiz...
Malatya yöremize ait fellah köftesi, aslında Anadolu'nun çeşitli yerlerinde küçük farklılıklarla da olsa sık sık karşımıza çıkıyor. Çok doyurucu olan bu etsiz köfteyi, buzlukta dondurup yiyeceğiniz zaman pişirebilir, dar zamanda kurduğunuz mükellef sofralarla takdir toplayabilirsiniz. Tarifi hemen aşağıda...
"En sevdiğiniz yemek" diye bir anket yapsak mutlaka ilk üçte yer alacaklardan biridir yaprak sarma. Etlisi ayrı lezzetli, zeytinyağlısı ayrı lezzetlidir. Özellikle zeytinyağlı sevenler bu tarife bayılacak. İşte karşınızda zeytinyağlı yaprak sarma tarifi...
Bamya yaz aylarının en sevilen sebzelerinden. Tam bir sağlık deposu olan bamyayı tazeyken dondurucuya atarak ya da kurutarak kış ayları için de saklayabilirsiniz. Peki etsiz bamya yemeği nasıl yapılır? İşte cevabı...