Zuma Pop Up D-Hotel Maris’te!

Ödül sahibi çağdaş Japon restoranı Zuma, tatil sezonu için Türkiye’de “The Leading Hotels of the World” üyesi olan tek resort otel olan D-Hotel Maris’te açıldı. Zuma’nın şefleri, barmenleri ve DJ’lerinin tümü farklı bir deneyim yaşatmak için 14 Eylül 2013 tarihine kadar D-Hotel Maris hizmet verecek olan Zuma Pop Up’da sizleri bekliyor.

Ege ve Akdeniz’in birleştiği Datça Yarımadası’nın yamacındaki benzersiz konumuyla, 200 deluxe oda ve suit, bir adet villa, ESPA spa, restoranları, barları, en iyi su sporları ve fitness aktiviteleri ile D-Hotel Maris, yüksek beklentileri olanların adresi… Bir adet kahvaltı restoranı ve beş adet a la carte restoran ile bu sezon seçkin damaklara ayrıcalıklı bir lezzet şöleni sunan D-Hotel Maris, Türkiye’de yine bir farklılığa imza atarak; otel misafirlerini dünyanın lider restoranları arasında yerini alan Zuma ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyor. Zuma restoran, Asya Mutfağın’dan örnekler sunan SPICE restoranın hemen yanında; nefes kesen volkanik dağların arasında adaları ve enfes kıyı şeridini 180 derecelik bir açıyla ayaklar altına seren terasta hizmet veriyor.

Geleneksel Japon Izakaya tarzının resmi olmayan günlük yeme-içme anlayışı Zuma’nın sofistike dokunuşlarıyla birleşiyor; Japon yemek kültürünün geleneklerine saygı gösterirken aynı zamanda çağdaş Japon yemekleri sunuluyor. Zuma’nın yansıttığı bu dünya görüşü; Doğu’nun egzotik unsurlarıyla Batı’nın modernliğiyle minimalist tarzda birleştiren D-Hotel Maris’in genelinde görülen görüşü ile bütünleşiyor.

Ödüllü şef Rainer Becker’ın parlak buluşu olan Zuma, sofistike mutfak felsefesi sunuyor. Kişiye özel başlangıç yemekleri veya ana yemekler sunmak yerine yemekler paylaşılmak üzere tasarlanan yemekler bir biri ardına sürekli olarak masaya getiriliyor. En taze balıklarla sushi ve sashimi tabaklarının yanı sıra Zuma’nın ünlü imza yemekleri arasında Japon narenciyesi “yuzu pepper” içeren Jumbo kaplan karides yemeği dikkat çekiyor. Avrupa’ya 10 yıl önce Rainer Becker tarafından tanıtılan ve Japon ızgarası robatadan sunulan robatayaki yemek seçenekleri de lezzet severlerin beğenisine sunuluyor. Küçük soğan ve havuç ile servis edilen marine edilmiş kuzu pirzola gibi etli ızgara yemekleri de iştah kabartıyor.