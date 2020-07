Gut diyeti nasıl olmalıdır?

Gut daha çok 40 yaş üstündeki erişkinlerde, şişman erkeklerde ve alkolü fazla tüketen bireylerde görülür. İlaç tedavisi ağrıların giderilmesi ve ürik asit atımını artırmak için yararlı olur. İlaç tedavisinin yanında beslenmenizde ürik asidi oluşturan pürinden zengin yiyeceklerden sakınmanız gerekir. Bu besinler miktarları ile birlikte aşağıdaki tabloda yer alıyor. Ayrıca, ürik asitin atımını sağlamak için bol su tüketimi önemlidir.

Protein içeriklerine göre kısıtlı tüketilmesi gereken besinler (Bu besinlerden günde yalnızca 1 porsiyon tüketilmelidir.)

Ortalama ölçü miktar (gram)

Pişmiş veya çiğ olarak;



- Dana, sığır, kuzu (yağsız) 2 köfte kadar, 60 gram,

- Tavuk, 2 köfte kadar, 60 gram,

- Hindi, 2 köfte kadar, 60 gram,

- Balık, 2 köfte kadar, 60 gram,

- Nohut, 8 yemek kaşığı 60 gram,

- Kuru fasulye, 8 yemek kaşığı, 60 gram,

- Bezelye, 8 yemek kaşığı, 60 gram,

- Mercimek, 8 yemek kaşığı, 60 gram,

- Bulgur, 8 yemek kaşığı, 60 gram,

- Karnabahar, 5 yemek kaşığı, 200 gram,

- Ispanak, 5 yemek kaşığı, 200 gram,

- Mantar, 2 yemek kaşığı, 50 gram.

Serbest besinler

- Süt ve ürünleri; Süt (az yağlı veya yağsız), yoğurt (az yağlı veya yağsız), peynir (az yağlı veya yağsız)

- Tahıllar: Beyaz ekmek, Mısır ekmeği, Buğday unu, Tarhana, Şehriye, Pirinç, Makarna, Mısır, Erişte, Kuskus, Leblebi, Kestane

- Sebzeler: Sınırlı önerilen sebzelerin dışındaki tüm sebzeler.

- İçecekler: Meşrubatlar, Çay, Kahve.

- Tat vericiler: Tuz, karabiber, sirke ve tüm baharatlar.

- Yağlar; 1 yemek kaşığı bitkisel sıvı yağı (ayçiçeği, soya, mısır özü yağı, fındık yağı gibi), 1 yemek kaşığı zeytinyağı veya 10 adet zeytin.

Yasak olan yiyecek ve içecekler;

• Tam yağlı süt, peynir, yağlı et suları ve et suyu ile yapılmış çorbalar,

• Alkollü içecekler, boza,

• Sakatatlar (Karaciğer, beyin, böbrek, dil, dalak, işkembe, kokoreç vb.),

• Ördek, kaz, bıldırcın eti,

• Sucuk, pastırma, salam, sosis,

• Kabuklu deniz hayvanları (Kalamar, karides vb.),

• Yağda kızartmalar (Et, sebze, hamur işi kızartmaları),

• Çok yağlı yiyecekler (Kaymak, krema, mayonez, çikolata, pasta vb.),

• Katı yağlar (Tereyağı, margarin, iç yağı, kuyruk yağı),

• İçeriği bilinmeyen hazır gıdalar (Hazır çorbalar vs.)