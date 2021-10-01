01 Ekim Dünya Kahve Günü

Kahve ağacı görünüm olarak tıpkı defne ağacına benzer. Altı yaşına geldiğinde meyvelerini vermeye başlar. Olgunlaştıkça kızaran meyveler toplanarak, kalitesine rengine ve büyüklüğüne göre sınıflandırılır ve güneşin altında kurumaya bırakılır. Kuruyan bu meyveleri elinize alıp salladığınızda, içlerinde bulunan 2 adet kahve çekirdeğinin sesini duyabilirsiniz. Sadece tropikal kuşaktaki ülkelere uygun iklim koşullarında yetişen kahve meyvesinin 60’a yakın türü vardır.

Kahve çekirdeklerinde birçok besin öğesi yer alır. Bunların arasında; riboflavin, pantotenik asit, niasin, tiamin, folat, K vitamini, tokoferol ve B6 vitamini gibi vitaminler ile çinko, potasyum, manganez, magnezyum gibi mineraller de bulunur.

Kahve ve Sağlık

1. Yapılan birçok çalışma orta düzeyde kahve tüketiminin herhangi bir sağlık riskiyle ilişkili olmadığını göstermiştir. Günde 2-3 fincan kahve tüketimi yeterlidir.

2. Yapılan çalışmalarda kahvenin metabolik hızı %2-12 oranında artırdığı gözlenmiştir.

3. Houston‘da yapılan bir çalışma kahve içen erkeklerde prostat kanseri riskinin % 60 azaldığını göstermiştir.

4. Yapılan bir çalışmada filtre kahve veya kafeinsiz kahve kullanımının Tip 2 diyabet riskini azalttığı belirtilmiştir.

5. Japonya'da yapılan bir çalışmaya göre kahve içen kadınlarda rahim kanseri riski azaldığı belirtilmiştir.

6. Bir çalışmada; sebze, meyve, kuruyemiş, baharat, yağlar ve genel besin maddelerini kapsayan 100'den fazla gıda maddesi üzerinde antioksidan analizi yapılmış; sonuç olarak tüketim miktarı ve sıklığı ile birleştirildiğinde kahve, antioksidan kaynakları arasında bu listenin en başında yer almıştır.

7. Norveç’te yapılan bir çalışmada dikkati çeken en önemli bulgulardan birisi, diyetin en önemli antioksidan kaynağının %64’lük bir katkıyla kahve olduğu, bunu sırayla meyveler (%11), çay (%8), kırmızı şarap (%5), tahıllar (%5), sebzeler (%2) ve diğer besin kaynaklarının (%5) izlediği belirlenmiştir.

8. Yapılan bir çalışmaya göre kahve, yaşlı bireylerin daha hızlı düşünmesine sağlamakta ve hatırlama yeteneğinin artmasına yardımcı olmaktadır. 80 yaşın üstünde olan kadınlar üstünde yapılan çalışmada, önceden kahve tüketimi olanların mental fonksiyon testle-rinde daha iyi performans gösterdikleri görülmüştür.

9. Egzersiz sonrası kas ağrılarınız çok oluyor ise 1 fincan kahve için. Journal of Pain dergisinde yayınlanan çalışmaya göre kahve egzersiz sonrası ağrıyı azaltıyor. Kahvenin içindeki kafeinin ağrı kesici özelliğinden dolayı bu etkiyi gösterdiği düşünülmüştür.

10. Eğer bilinen bir kalp hastalığınız, yüksek kolesterolünüz, kronik böbrek yetmezliğiniz, hipertiroidi hastalığınız, psikolojik veya nörolojik bir sorununuz var ise kahve tüketiminizi sınırlandırmanızı tavsiye ederim. Ayrıca gastrit, reflü gibi mide rahatsızlığı olan kişiler ile hamile veya emziren kadınlar kahveyi dikkatli tüketmelidirler. Günde 1 fincan kahveyi geçmemeye özen gösterin.

Kahve seçimlerinizde şuruplu, kremalı, yoğun miktarda şeker içeren kahveler yerine; sade türk kahvesi, espresso, latte, americano gibi kahve çeşitlerini tercih edebilirsiniz. 1 Ekim Dünya Kahve Günü kutlu olsun. :)