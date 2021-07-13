Selülit düşmanı 10 yaz sebzesi

1. Domates: Karetoneid ve likopen bakımından zengin eşsiz bir antiaging ve anti kanserojendir. Yapılan araştırmalara göre likopen serbest radikallerin zararlı etkisini yok eder, ciltteki kırışıklıkları engeller, kalp krizine kadar birçok hastalığın oluşumunu ortadan kaldırır. C, E, B3 vitamini, demir ve potasyum açısından zengindir. Selülit düşmanı sebzelerin başında gelir.

2. Salatalık: Salataların vazgeçilmez sebzesi salatalık bol su ve lif içeriği ile cilt yenileyici ve selülit engelleyici özelliğiyle ön plandadır. Güçlü nemlendirme özelliği olan salatalık, su ve mineral içeriği ile iyi bir idrar söktürücüdür. A ve C vitamini, potasyum ve magnezyum açısından zengindir.

3. Patlıcan: A vitamini, fosfor açısından zengin olan patlıcan, kalp çarpıntısını gidermeye yardımcıdır. Pankreas, karaciğer ve böbrek sağlığı için gereklidir, idrar söktürür ve vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Önemli olan patlıcan yemeklerini yaparken yağ oranını dengeli kullanmaktır. Yağ oranı fazla olan patlıcan yemekleri kalori artışı ile faydadan çok zarar verir.

4. Soğan: Sarımsağın kuzeni soğan çok güçlü antioksidanlar içerir ve selülitle mücadelede bir numaradır. Ayrıca kan basıncını düzenler ve kan pıhtılaşmasını önler. Zengin kuersetin içeriği ile anti kanserojendir ve iltihaplanmayı önler. Selenyum, B vitamini ve kükürt açısından zengindir. Cilt, saç ve tırnak bakımı için tüketilmesi önemlidir.

5. Yeşil biber veya dolmalık biber: Özellikle C vitamini açısından zengindir. Bu özelliği ile bağışıklığımızı düzenler, kansere sebep olan serbest radikalleri engeller. K vitamini de içeren biber kanın pıhtılaşma kabiliyetini artırarak kanamaları durdurur. Atardamarların zarar görmesini ve cilt yapısının deformasyonunu engeller. Bol su ve lif içeriği ile selülit oluşumunu engeller.

6. Bamya: Lif oranı oldukça yüksek olan ve yüksek oranda A vitamini içeren bamya, hücre ve cilt yenilenmesini arttırır. Mineraller açısından zengin bir sebzedir.

7. Kabak: Sarı renkte çiçekler açan bir bitki olan kabak oldukça besleyicidir. Özellikle B1 ve C vitaminleri ile potasyum, fosfor ve çinko mineralleri içerir. Lif açısından da zengin bir besindir. Bu özelliği nedeniyle kolay sindirilebilen bir sebzedir. Kabak; diyet menülerinde, hasta ve yaşlı bireylerin menülerinde hep yer alan bir sebzedir. Yemek borusu, mide, mesane (idrar torbası), gırtlak ve prostat kanserlerine yakalanma riskini en aza indirmektedir.

8. Taze fasulye: A, B1, B2 ve C vitaminleri açısından zengin bir sebzedir. Pankreas bezinin gereği gibi çalışmasına yardımcı olan taze fasulye, böbreklerdeki kum ve taşların dökülmesine ve karaciğer yetersizliğinin tedavisine yardımcı olur. Ayrıca, fasulye baklalarında bulunan phasol ve phaseolin maddeleri kandaki glukoz (şeker) miktarının dengelenmesine yardımcıdır. Bu nedenle diyabet (şeker) hastalarına önerilebilir.

9. Semizotu: Yüksek oranda lif içeren ve bağırsakları temizleme özelliği ile ödem söktürücü ve kabızlığı önleyici etkisi olan semizotunu özellikle çiğ olarak tüketmeliyiz. Çiğ olarak tüketildiğinde selülitlerle daha iyi savaşır.

10. Mantar: C ve D vitamininden bir hayli zengin olan mantar, fosfor, potasyum, sodyum, demir, bakır ve kalsiyum açısından da mineral dengenizi iyileştirmeye yarıyor. Özellikle kuru ciltlerin nemlenmesine yardımcı olan mantar, cildin doğal yollarla temizlenmesini sağladığı gibi gözenekleri açarak hava almasına da destek oluyor. Bu özelliği ve lif zengini olması ile selülite savaş açıyor.