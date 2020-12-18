Fotoğraf: iStock
Son Güncelleme:
Pandemi döneminde metabolizmanızı aktif tutabilirsiniz… Nasıl mı?
Yanlış beslenme insan vücuduna çoğu zaman fazla kilo olarak geri dönüyor. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi döneminde beslenmemize çok dikkat etmeliyiz. Peki, evde olduğumuz şu günlerde metabolizmamızı aktif tutmanın yolları neler? İşte size birkaç öneri…
- Tabağınızı sebzelerle doldurun: Tabağınızın yarısını sebze ile doldurduğunuzda bir öğünde 100 kalori kazanç sağlamış olursunuz. Sebzeleri seçerken yeşil sebzeleri; lahana, brokoli, karnabahar, mantar veya renkli biberleri tercih edin. Sebze yemeyi ihmal etmeyin çünkü sebzeler en düşük kalorili yiyeceklerin başında gelir.
- Bol su için: Su; metabolizmamızı aktif tutan ve vücudumuzun ihtiyacı olan yaşam içeceğimizdir. Özellikle kış döneminde su içimi azalabiliyor. Günde en az 1,5 veya 2 litre su içmeye özen gösterin. Dilerseniz suyunuzu; içerisine ekleyeceğiniz çubuk tarçın, limon dilimi veya elma dilimi gibi besinlerle aromatik hale getirebilirsiniz.
- Kahvenizi sadeleştirin: Kahvenizi tam yağlı süt veya kremalı tercih etmek yerine yağsız; az yağlı süt veya laktozsuz süt ile tercih ederseniz 100 kalori daha az olmuş olursunuz. Çay veya kahvenize şeker atıyorsanız şekeri kesin.
- Sağlıklı atıştırmalıkları tercih edin: Acıktığınızda yüksek kalorili yiyecekler yerine düşük kalorili yiyecekleri tercih edin. Baştan çıkarıcı kurabiyelere hayır demek 400 kalori daha az almanızı sağlar. Acıktığınızda tercih etmek için sağlıklı atıştırmalıkları elinizin altında bulundurun. Canınız yiyecek yerine içecek bir şey istiyorsa maden suyu içebilirsiniz.
- Porsiyonları paylaşın: İkili porsiyonları ailenizle veya arkadaşınızla paylaşırsanız veya daha sonra yemek üzere kaldırırsanız daha az kalori almış olursunuz. Böylece hem sevdiğiniz şeylerden mahrum kalmamış olursunuz hem de daha az yersiniz.
- Sosları hafifletin: Yüksek kalorili salata sosları kullanmak yerine, kendi salata sosunuzu yapabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı hardal, yarım limonun suyu ve 1 çorba kaşığı elma sirkesi ve 1 tatlı kaşığı bal ile düşük kalorili bir sos hazırlayabilirsiniz. Bu sos size en az 100 kalori tasarruf ettirir.
- Yavaş olun: Midenin beyne 20 dakika içinde “doydum” sinyali verdiğini unutmayın. Siz yemeğe başladıktan ancak 20 dakika sonra doymuş hissediyorsunuz. Lokmanızı ağzınıza götürürken daha yavaş hareket eder, daha çok çiğnerseniz doygunluk hissini artırabilirsiniz. Bu sayede daha az yer ve günde en az 100 kalori tasarruf edebilirsiniz.
- Hareket edin: Hareketsizlik metabolizmamızın en büyük düşmanıdır. Bölgesel yağlanma ve damarlarda yağlanmaya sebep olur. Özellikle evde olduğumuz bu dönemde hareket etmek daha da önemli hale geldi. Dışarıda yürüme imkanınız var ise; maskenizle en az 30 dakika yürüyüş yapın. Eğer hep evinizdeyseniz; hareketli egzersizler yapmaya çalışın. Bulunduğun yerde koşma veya zıplama; squat egzersizi; ip atlama, esneme ve germe hareketleri gibi.