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Haberler>Yazarlar>Deniz Berksoy>Ramazan ayına özel diyet önerileri
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
16.04.2021 - 15:31 |  Son Güncelleme:

Ramazan ayına özel diyet önerileri

Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
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Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
info@denizdiyet.com
Ramazan ayına özel diyet önerileri

Ramazan ayı geldi. Bu süreçte beslenmek çok önemli. Nelere dikkat etmelisiniz? Ramazan ayında metabolizmanız yavaşlayabilir. Su içimini aksatmamak, hareket etmek ve hafif beslenmek çok önemlidir. Sağlıklı bir Ramazan ayı geçirmek ve aşırı kilo almamak için önerilerimi dikkate almanızı tavsiye ederim.

Sahur öğünü kahvaltı ağırlıklı bir öğün olmalıdır. Kavurmalar veya yağlı yemeklerden uzak durmalısınız. Yumurta, tuzsuz peynir, tuzsuz zeytin, ceviz, esmer ekmek, bol yeşillik ve mevsim sebzelerinin sahurunuzda yer almasını tavsiye ediyorum.

İftar yemeğinde tüketeceğiniz besinler şu şekilde olmalıdır:

Açılış: Hurma ve Su

1.Kremasız herhangi bir çorba

2. Sebze yemeği veya zeytinyağlı yemek veya kurubaklagil yemeği

3. Cacık veya kefir

4. Mevsim Salatası veya Haşlanmış sebzeler

İftardan 2 saat sonrasında tüketeceğiniz besin seçenekleri şu şekilde olmalıdır:

1.Taze meyveler veya

2. Badem, ceviz gibi yağlı tohumlar veya

3. Az yağlı süt ürünleri

Ramazan ayında hareket etmek önemlidir. Evde olduğumuz bu süreçten faydalanmayı deneyebilirsiniz. Özellikle sabah saatlerinde hafif tempoda 45 dakika yürüyüş yapmanızı öneririm. Eğer evden çalışıyorsanız müsait olduğunuz bir zaman aralığında yürüyüşe çıkmayı deneyebilirsiniz.

İftar sonrası tatlı isteği artabilmektedir. Tatlı tüketiminizi kısıtlamanız çok önemlidir. Tercihen sütlü tatlılar veya dondurma haftada 1-2 kez tüketilebilir.

Oruç tuttuğunuz zamanlar haricinde yaklaşık olarak 1,5-2 lt. su tüketmeye özen göstermenizi öneririm. 500 ml’lik cam şişeleri hedef alarak sahur ve iftar süresince 3-4 tane cam şişe tüketmeye özen gösterin.

Ramazan programı

Sahur:

2 ince dilim esmer ekmek (50gr)

60 gr tuzsuz beyaz peynir

1 adet haşlanmış yumurta (tuz eklenmemiş)

2-3 adet tam ceviz veya 5 adet tuzsuz zeytin

Yağsız ve tuzsuz sebze ve yeşillikler

1 çay bardağı tarçın eklenmiş süt

İftar:

2 kepçe sıcak veya soğuk çorba

6-8 çorba kaşığı etli veya etsiz sebze yemeği/ 6-8 çorba kaşığı etli veya etsiz bakliyat yemeği

1 bardak naneli ayran veya 1 büyük kase cacık

1 dilim esmer ekmek veya 1 küçük parça pide

Mevsim sebzeleriyle hazırlanmış salata veya Haşlanmış sebzeler

İftardan 2 saat sonra: 6-8 adet çiğ badem + herhangi bir mevsim meyvesi

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Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
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