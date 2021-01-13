D vitaminine genel bir bakış

Doğrudan alınan güneş ışığının cildimizde ‘kalsiferol denilen bir vitamine dönüşmesi ile vücudumuz D vitamini üretmektedir. Cildimizdeki D vitamini üretimi, saat, mevsim, enlem ve cilt rengi gibi birçok faktöre bağlıdır. Yaşanılan bölgeye göre, D vitamini üretimi kış aylarında azalabilmekte veya tamamen durabilmektedir.

Her besinde bulunmayan D vitamininin en iyi kaynakları; zenginleştirilmiş süt ve süt ürünleri, zenginleştirilmiş tahıllar, somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklardır.

D vitamini ile ilgili faydalı bilgiler

-Araştırmalar, özellikle kalsiyum ile birlikte alındığında D vitamininin kanserlerin önlenmesinde yardımcı olabileceğini göstermiştir.

-Demans tedavisi gören 60 yaş ve üstü yetişkinlerin dahil edildiği küçük bir çalışmada, araştırmacılar D vitamini takviyesi almanın bilişsel işlevi iyileştirmeye yardımcı olduğunu bulmuşlardır.

-Araştırmalar, uzun süreli D vitamini takviyesinin multipl skleroz riskini azalttığını göstermektedir.

-D vitamini takviyesinin, kemik mineral yoğunluğunda azalma, kemik ağrısı, kas güçsüzlüğü ve kemik yumuşaması (osteomalazi) ile sonuçlanan ciddi D vitamin eksikliğine bağlı hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği bildirilmiştir.

-Araştırmalar, diyetlerinde yeterli D vitamini ve kalsiyum alan kişilerin kemik mineral kaybını yavaşlatabileceğini, osteoporozun önlenmesine ve kemik kırıklarının azaltılmasına yardımcı olabileceğini göstermektedir.

-Bir araştırmaya göre; yeteri kadar D vitamini seviyesine sahip kişilerin D vitamini düşük olanlara göre kilo vermeye daha meyilli olduğu görülmüştür.

-ABD’de erkeklerin üçte birinden fazlasında D vitamini eksikliği olduğu tespit edilmiştir. Türkiye’de, bu oran yetişkinlerde yazın %25’iken, kışın %59’a çıkmaktadır.

-Güneş ışığı veya beslenme ile D vitamini ihtiyacının karşılanamaması durumunda, D vitamini takviyeleri kullanılabilir. Özellikle düzenli olarak güneşe çıkmayan bireylerde D vitamini üretimi yetersiz kalabilir. Bu yetersizliği gidermek için D vitamini içeren bir multivitamin takviyesinin kullanımı, bağışıklığı düzenleyecek ve kemik sağlığını iyileştirmeye yardımcı olacaktır. D vitaminin doğru kullanımı için doktorunuza veya diyetisyeninize danışın. Aşırı dozda D vitamini size zarar verebilir.