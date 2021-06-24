Yağ kaybı sağlayan yaza özel diyet
Sizin için hazırladığım diyet ile yaz ayına hazırlanın...
Sabah kahvaltı:
- 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
- 40 gr lor peyniri
- 1 adet yumurta ile omlet (baharat ekleyebilirsiniz.)
- Yarım avokado veya 2 adet ceviz veya 8 adet zeytin
Öğle yemeği:
- 1 tabak Izgara sebze veya haşlanmış bakliyat
- 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
- Bol yeşillik ile mevsim sebzeleri içeren salata
- 1 bardak kefir
Akşam yemeği:
- 200 gr mevsiminde balık veya 150 gr yağsız ızgara et
- Bol yeşillik ile mevsim sebzeleri içeren salata
- 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
- Yemek sonrası 1 şişe maden suyu
- Ara öğünlerde seçebileceğiniz alternatifler:
12 adet çiğ badem veya çiğ fındık
- 1 çorba kaşığı doğal fıstık ezmesi
- 2 ince dilim ananas
- 1 adet yeşil elma
- 1 avuç yabanmersini veya siyah çekirdekli kuru üzüm
Diyetinizde Dikkat Etmeniz Gerekenler
1. Kadınlar günde 8 bardak, erkekler 10-12 bardak su içmelidir. Kolalı -gazlı içeceklerden ve hazır meyve suyundan uzak durun. Tercihen maden suyu, şekersiz limonata, şekersiz doğal soğuk içecekler tüketebilirsiniz.
2. İsteğe bağlı olarak salatalara sirke, limon, 2 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı veya keten tohumu yağı ekleyebilirsiniz. Küçük porsiyonlarda salata tüketmeye özen gösterin.
3. Domates, salatalık, biber, marul, yeşillik gibi çiğ sebzeleri diyetinizde serbest olarak tüketebilirsiniz.
4. Günde 2 fincan yeşil çay, 2 fincan siyah çay ve 1 fincan türk kahvesi içebilirsiniz. İçecekleriniz şekersiz olsun.
5. Haftanın 4 günü 45 dakika tempolu yürüyüş yapın. Yapılan araştırmalar; erkeklerde sabah saatlerinde; kadınlarda öğleden sonra yapılan egzersizlerin yağ kaybını daha çok artırdığını göstermiştir.