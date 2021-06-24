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GeriDeniz Berksoy Yağ kaybı sağlayan yaza özel diyet
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Haberler>Yazarlar>Deniz Berksoy>Yağ kaybı sağlayan yaza özel diyet
Yazarlar
Fotoğraf: iStock
24.06.2021 - 18:14 |  Son Güncelleme:

Yağ kaybı sağlayan yaza özel diyet

Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
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Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
info@denizdiyet.com
Yağ kaybı sağlayan yaza özel diyet

Sizin için hazırladığım diyet ile yaz ayına hazırlanın...

Sabah kahvaltı:

  • 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
  • 40 gr lor peyniri
  • 1 adet yumurta ile omlet (baharat ekleyebilirsiniz.)
  • Yarım avokado veya 2 adet ceviz veya 8 adet zeytin

Öğle yemeği:

  • 1 tabak Izgara sebze veya haşlanmış bakliyat
  • 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
  • Bol yeşillik ile mevsim sebzeleri içeren salata
  • 1 bardak kefir

Akşam yemeği:

  • 200 gr mevsiminde balık veya 150 gr yağsız ızgara et
  • Bol yeşillik ile mevsim sebzeleri içeren salata
  • 1 dilim tam buğday veya çavdar ekmeği
  • Yemek sonrası 1 şişe maden suyu
  • Ara öğünlerde seçebileceğiniz alternatifler:

    12 adet çiğ badem veya çiğ fındık
  • 1 çorba kaşığı doğal fıstık ezmesi
  • 2 ince dilim ananas
  • 1 adet yeşil elma
  • 1 avuç yabanmersini veya siyah çekirdekli kuru üzüm

Diyetinizde Dikkat Etmeniz Gerekenler

1. Kadınlar günde 8 bardak, erkekler 10-12 bardak su içmelidir. Kolalı -gazlı içeceklerden ve hazır meyve suyundan uzak durun. Tercihen maden suyu, şekersiz limonata, şekersiz doğal soğuk içecekler tüketebilirsiniz.

2. İsteğe bağlı olarak salatalara sirke, limon, 2 tatlı kaşığı sızma zeytinyağı veya keten tohumu yağı ekleyebilirsiniz. Küçük porsiyonlarda salata tüketmeye özen gösterin.

3. Domates, salatalık, biber, marul, yeşillik gibi çiğ sebzeleri diyetinizde serbest olarak tüketebilirsiniz.

4. Günde 2 fincan yeşil çay, 2 fincan siyah çay ve 1 fincan türk kahvesi içebilirsiniz. İçecekleriniz şekersiz olsun.

5. Haftanın 4 günü 45 dakika tempolu yürüyüş yapın. Yapılan araştırmalar; erkeklerde sabah saatlerinde; kadınlarda öğleden sonra yapılan egzersizlerin yağ kaybını daha çok artırdığını göstermiştir.

 

 

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Deniz Berksoy
Deniz Berksoy
Uzman Diyetisyen
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