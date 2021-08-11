Kırışıklığa savaş açan 10 besin

Soya Filizi: Vücudun kendi hormonları kadar etkilidir. Cildinize gerginlik sağlar.

Ispanak: İçerisindeki B vitamini bağ dokusunun sıkılığını destekler ve selüliti önlemeye yardımcıdır.

Yeşil çay: Serbest radikallere karşı önemli hücre koruyucu maddeler içerir; böylelikle yaşlılığın doğrudan hücrelerde durdurulmasını sağlar.

Su: Hücrelerin ve bağ dokularının dolgu ve destek gereksinimini karşılar. Besinlerin hücrelere taşınmasını ve atık maddelerin hücrelerden çıkışını destekler.

Sarımsak: Bileşimindeki ‘allizin’ maddesi, kan dolaşımını harekete geçirerek cildi arındırır. Güçlü bir antioksidandır.

Zeytinyağı: Soğuk preslenmiş hali sağlıklı yaşam için bire bir olan bu yağ, erken yaşlanma ve kırışıklıklar için mükemmel bir besindir.

Yumurta: Önemli miktarda ‘niacin’ maddesi içermektedir. Bu içeriği ile hücre yenilenmesi için vazgeçilmez olarak tanımlanmaktadır.

Rezene: Kalsiyum zengini bu ot, ciltte su depolanmasına yardımcı olur ve hücre yenilenmesine katkı sağlar.

Avokado: E vitamini açısından oldukça zengindir. Böylece serbest radikallere karşı antioksidan etki sağlamaktadır.

Elma: Şeker ve insülin cildi yaşlandırır. Buna karşı elma; kan şekerini dengelediği için insülinin ani iniş çıkışlarını engeller.