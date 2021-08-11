Kırışıklığa savaş açan 10 besin
Beslenme ve cilt kırışıklığı arasında büyük bir bağlantı olduğu bilinmektedir. Öncelikle basit şekerden uzak durulmalıdır. Çünkü şeker molekülleri, kolajen lifleriyle birleşerek onları sertleştiriyor. Bu durum esnekliklerinin kaybolmasına ve kırışıklıklara neden oluyor. Kırışıklıkların engellenmesi için yapmanız gereken taze meyve ve sebzenin besleyiciliğinden faydalanmaktır. Ayrıca günde 2-3 litre su içmeyi de ihmal etmemek gerekiyor. Kırışıklığa savaş açan besinlerin bazılarına göz atalım.
Soya Filizi: Vücudun kendi hormonları kadar etkilidir. Cildinize gerginlik sağlar.
Ispanak: İçerisindeki B vitamini bağ dokusunun sıkılığını destekler ve selüliti önlemeye yardımcıdır.
Yeşil çay: Serbest radikallere karşı önemli hücre koruyucu maddeler içerir; böylelikle yaşlılığın doğrudan hücrelerde durdurulmasını sağlar.
Su: Hücrelerin ve bağ dokularının dolgu ve destek gereksinimini karşılar. Besinlerin hücrelere taşınmasını ve atık maddelerin hücrelerden çıkışını destekler.
Sarımsak: Bileşimindeki ‘allizin’ maddesi, kan dolaşımını harekete geçirerek cildi arındırır. Güçlü bir antioksidandır.
Zeytinyağı: Soğuk preslenmiş hali sağlıklı yaşam için bire bir olan bu yağ, erken yaşlanma ve kırışıklıklar için mükemmel bir besindir.
Yumurta: Önemli miktarda ‘niacin’ maddesi içermektedir. Bu içeriği ile hücre yenilenmesi için vazgeçilmez olarak tanımlanmaktadır.
Rezene: Kalsiyum zengini bu ot, ciltte su depolanmasına yardımcı olur ve hücre yenilenmesine katkı sağlar.
Avokado: E vitamini açısından oldukça zengindir. Böylece serbest radikallere karşı antioksidan etki sağlamaktadır.
Elma: Şeker ve insülin cildi yaşlandırır. Buna karşı elma; kan şekerini dengelediği için insülinin ani iniş çıkışlarını engeller.