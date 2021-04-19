Ramazana özel düşük kalorili tarifler

Kakaolu Chia Pudingi

2 çorba kaşığı chia tohumu

1,5 çay bardağı kakaolu süt

Doğranmış taze veya kuru meyve

1 çay kaşığı tarçın

Süt ve chia tohumunu cam bir kaba alıp buzdolabına koyun. Dolapta 4-6 saat arası bekletin. Chia tohumlarının dibe çökmemesi için dolaptayken ara ara karıştırın. En son meyveleri ve tarçını ekleyin.

Ananaslı Yoğurtlu Mus

1 kase yoğurt

2-3 dilim ananas

Yarım muz

1 adet kivi

1 tatlı kaşığı bal

Nane yaprağı

Ananas, kivi ve 1 tatlı kaşığı balı püre kıvamında ezin. Yoğurdun üzerine ilave edin. Üzerini alüminyum folyo ile örtüp buzdolabında 1-2 saat bekletin. Nane yapraklarıyla süsleyip servis yapın.

Metabolizma Hızlandırıcı İçecek

3-4 dilim yeşil elma

Dilimlenmiş 1 adet salatalık

3-4 dilim limon

2-3 parça taze nane

1 tane poşet yeşil çay

500 ml su

Suyu kaynatın, bütün malzemeleri suyun içine ekleyin 5-10 dakika bekleyin ve süzdürün. İftardan sonra tüketin.

Greyfurtlu Havuç Pudingi

2 orta boy havuç (küçük doğranmış)

1 orta boy greyfurt (zarı soyulmuş)

1 çay bardağı su

4 adet hurma veya kuru kayısı (suda bekletilip doğranmış)

2-3 nane yaprağı

Yarım çay kaşığı toz tarçın

Havuçları suyla beraber blendere koyup ezin. Greyfurt, hurma ve kayısıları da ekleyip puding kıvamını alıncaya kadar karıştırın. Karışımı kaselere boşalttıktan sonra en az 1 saat buzdolabında bekletin. Nane yaprakları ve tarçınla süsleyin.

Hafif Sütlaç

1 litre yarım yağlı süt

2 yemek kaşığı pirinç unu

2 yemek kaşığı kırık pirinç

1 çay bardağı esmer şeker

Vanilya

1 bardak su

Pirinçleri tencereye koyun, biraz su ilave edip yumuşayana kadar pişirin. Üzerine sütü ilave edin. Biraz soğuk suyun içine karıştırdığınız pirinç ununu da ekleyip karıştırın. Pişmeye başlayınca şekeri ilave edin. Koyulaşınca vanilyayı da ekleyip ocağın altını kapatın. Kaselere boşaltıp tarçınla süsleyin.

Hayırlı ramazanlar dilerim.