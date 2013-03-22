Vejetaryenler için birbirinden lezzetli tarifler

Vejetaryen beslenenler için birbirinden lezzetli yemek tariflerini bir araya getirdik. İşte, kolayca hazırlayabileceğiniz o lezzetli tarifler…

Keçi peynirli ve kekikli patates



Malzemeler



1 kg. patates

130 gr. rendelenmiş keçi peyniri

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

1/4 ActiFry kaşığı tatlı kırmızı toz biber

3 dal taze kekik



Hazırlanışı



Patatesleri temizleyip kabuklarını soyun ve 1 cm.’lik küpler halinde kesin. Patatesleri tuzlu su dolu bir kaseye alın ve 15 dakika bekletin. Kekik yapraklarını dallarından ayırın. Kağıt havluyla patatesleri iyice kurulayın. Pişirme haznesine zeytinyağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra patatesleri ilave edip 30 dakika kızartın. Bir kağıt havlu yardımıyla patatesleri iyice kurulayın. Patateslerin üzerine peynir, kekik ve toz biberi ekleyip 5 dakika daha pişirin. Pişirme süresi patateslerin cinsine ve kesim şekline göre değişiklik gösterebilir.



KEÇİ PEYNİRLİ VE KEKİKLİ PATATESİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı barbunya



Malzemeler



400 gr. barbunya

1 adet havuç

1 adet patates

2 adet domates

1 adet soğan

1 yemek kaşığı salça

350 ml. su

1/2 adet limonun suyu

2 yemek kaşığı zeytinyağı

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı



Soğanı soyup küçük küpler halinde doğrayın. Barbunyayı ayıklayın. Havucu kazıyın. Patatesleri soyun. Her ikisini de küçük küpler halinde doğrayın. Nutricook tenceresine zeytinyağını koyun; ısınınca soğanları ekleyin ve pembeleşinceye kadar kavurun. Havuç ve patatesleri tencereye ekleyin. Salçayı ve rendelediğiniz domatesleri ilave edin ve biraz daha kavurmaya devam edin. Barbunya, limon suyu, su, tuz ve karabiberi katıp Nutricook'un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 15 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Barbunyayı servis tabağına alın.



Not: Bu tarifteki pişirme süresi taze barbunya için verilmiştir. Kuru barbunya kullanacaksanız, pişirme süresini 18 dakikaya çıkartmalısınız.



ZEYTİNYAĞLI BARBUNYANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Kuskuslu kabak dolması



Malzemeler



4 adet yuvarlak kabak

160 gr. kuskus

1 küçük kutu domates sos

5 adet arpacık soğanı

1 yemek kaşığı zeytinyağı

4-5 dal fesleğen

750 ml. su

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı



Yıkayıp temizlediğiniz kabakların içlerini bir kaşık yardımıyla çıkartın. Soğanları soyun. Fesleğen yapraklarını dallarından kopartın. Kabak içlerini soğan ve fesleğen ile birlikte ince ince doğrayın. Zeytinyağı ve kuskusu ilave edip karıştırın. Hazırladığınız harcı tuz ve biber ile tatlandırıp kabakların içine doldurun. NutriCook tenceresine 750 ml. su koyun. Buhar sepetini tencereye yerleştirin ve kabakları içine koyun. NutriCook’un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 10 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Kabakları servis tabağına alıp ılık domates sosu ile servis yapın.



KUSKUSLU KABAK DOLMASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Sebze tabağı



Malzemeler



2 adet kabak

2 adet turp

3 adet havuç

1 adet brokoli

1 diş sarımsak

1 yemek kaşığı zeytinyağı

200 gr. çırpılmış labne peyniri

1 çay kaşığı hardal

Tuz ve karabiber



Hazırlanışı

Sos için: Bir kasenin içinde peynir, hardal, zeytinyağı, tuz ve karabiberi karıştırın. Sarımsağı ezip karışıma ilave edin. Buzdolabında en az 10 dakika dinlenmeye bırakın.



Sebzeler için: Kabak ve turbu temizleyin. Kabakları dilimleyin. Turpları ikiye kesin. Brokoliyi çiçek çiçek ayırın. Havucun kabuklarını kazıyıp boylamasına ikiye kesin. 750 ml. su koyduğunuz NutriCook tenceresinin içine buhar sepetini yerleştirin ve içine sebzeleri ekleyin. NutriCook’un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 5 dakikaya ayarlayın. 1. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Sıcak sebzeleri servis tabağına alın. Yanında peynirli sos ile servis yapın.



SEBZE TABAĞININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Domates soslu patatesler



Malzemeler



800 gr. ufak patates

3 adet orta boy domates

1 adet yeşil biber

1 adet soğan

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

12 adet siyah zeytin(çekirdekleri çıkartılmış)

150 ml. su

Mercanköşk, tuz ve karabiber



Hazırlanışı



Domatesleri sıcak suda blanşe edip kabuklarını soyun ve doğrayın. Soğan ve sarımsağı soyun. Sarımsağı ezin. Patatesleri temizleyip soyun. Biberleri ve soğanı uzunlamasına ince ince doğrayın. Zeytinyağını NutriCook tenceresinde ısıtın. Patatesleri sürekli karıştırarak zeytinyağında soteleyin. Soğan, biber, sarımsak, domates ve kıyılmış mercanköşkü ekleyin. Tuz, biber ile tatlandırın. Son olarak suyu ilave edin ve NutriCook’un kapağını kapatın. Akıllı kontrol saatini 10 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. İnce kıydığınız siyah zeytinlerle karıştırıp servis yapın.



DOMATES SOSLU PATATESLERİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı yaprak sarma



Malzemeler



Dolma harcı için



1 eko-doz su (250 ml.)

225 gr. baldo pirinç (yıkanmış, süzülmüş)

4 adet orta boy kuru soğan (küp şeklinde doğranmış)

60 gr. dolmalık fıstık

65 gr. kuş üzümü

5 yemek kaşığı zeytinyağı

25 gr. şeker

Taze nane veya kuru nane

5 gr. toz tarçın

Tuz, karabiber

1/2 adet limonun suyu

Dolmaları sarmak için



50-60 adet asma yaprağı

1 adet limonu suyu

4 yemek kaşığı zeytinyağı

10 gr. şeker

1 eko-doz su (250 ml)



Hazırlanışı

Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğanı ilave edip kapağı açık olarak pembeleşinceye kadar kavurun. Pirinç ve kuş üzümünü ekleyip karıştırarak kavurmaya devam edin. 3-4 dakika sonra kalan tüm harç malzemesini ilave edin. ActiCook'un kapağını kapatın (program seçmeden) ve harcı kısık ateşte 5 dakika pişirin. Piştikten sonra harcın üzerine limon suyunu ilave edin. Üzerine bir bez yerleştirin ve suyunu çekmesi için 5-6 dakika dinlendirin. Soğuduktan sonra dolma harcını yapraklara sarın. ActiCook'un dip kısmına artan yapraklardan yerleştirin; üzerine sardığınız dolmaları sıkı sıkı dizin. Üzerine su, limon suyu, zeytinyağı, şeker ve tuz ilave edin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 5 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirme işleminin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Dolmaları bir tabağa aktarın, dibindeki sostan üzerine gezdirin ve oda sıcaklığında servis yapın.



ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMANIN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Zeytinyağlı yer elması



Malzemeler



800 gr. yer elması (soyulmuş ve kabaca doğranmış)

1 adet orta boy soğan (ince dilimlenmiş)

2 diş sarımsak (ince doğranmış)

1 adet havuç (soyulmuş ve küp küp doğranmış)

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1/2 adet limonun suyu

15 gr. un

1 bardak su

Kıyılmış maydanoz

Tuz, karabiber



Hazırlanışı



Zeytinyağını ActiCook'a koyun. Soğan, sarımsak ve havucu ilave edip soteleyin. Unu katıp karıştırın. Yer elmaları, su, limon suyu, tuz ve karabiberi ekleyin. ActiCook'un kapağını kapatın. 1. programı seçin ve 6 dakikaya ayarlayın. Akıllı kontrol saatinin sinyali pişirmenin başladığını belirtir, bu sinyalle birlikte ısı kaynağını yaklaşık üçte birine kadar düşürün. Pişirmenin sonunda pozisyonunu seçin ve buhar çıkışı tamamlanınca ActiCook'un kapağını açın. Yer elmalarını servis tabaklarına alın, kıyılmış maydanoz serpip servis yapın.

ZEYTİNYAĞLI YER ELMASININ VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Afiyet Olsun