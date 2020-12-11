Uyku apnesi tedavi edilmediğinde hastalıkları beraberinde getiriyor

Uzm. Dr. Kara, hayatı tehdit eden birçok hastalığa yol açan uyku apnesi sendromunun, uyku sırasında solunumun bir süreliğine durması olduğunu vurgulayarak, "Uyku apne sendromu, son zamanlarda popüler olan ciddi bir rahatsızlıktır. Hem beyin damar hastalıkları, hem de kalp hastalıklarına neden olabilen uyku apne sendromu; diyabet, tansiyon, kalp damar hastalıkları, obezite kadar önemli sağlık sorunu ve ciddi bir risk faktörüdür. Gece, ani ölüm sebebine yol açabilen uyku apne sendromunda farkındalık çok önemlidir. Uyku apne sendromunu basit bir horlama, nefes durması ya da çok iyi uyku olarak düşünmemek ve ciddiye almak gerekmektedir" dedi.



Uyku testi nasıl yapılır?



Polisomnografi yani uyku testinin, uyku anında ortaya çıkan durumların değerlendirilmesi için uygulandığını belirten Uzm. Dr. Atilla Kara, şöyle devam etti:



"Uyku testinin amacı, uyku bozukluklarının nedenleri hakkında bilgilerin ortaya çıkarılmasını sağlamaktır. Uyku testi, hastanede kurulan özel bir uyku laboratuvarında, gece gerçekleştirilmektedir. Uyku testi anında hastanın; beyin dalgaları, göz hareketleri, solunumu, kalp elektrosu, kasların aktivitesi ölçülmektedir. Çıkan sonuca göre hastaya teşhis konarak, tedavisine başlanmaktadır."



Uyku laboratuvarlarında en sık uygulanan testler hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Atilla Kara, “Uyku laboratuvarlarında; uyku bozuklukları, gündüz uyku hali, uykuda nefesin kesilmesi, huzursuz uyku, horlama ve uyku apnesi şikayetlerine yönelik test yapılmaktadır” dedi.