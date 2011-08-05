Üniversite Tercihlerini Yaparken Dikkat!

Üniversite tercihleri yaparken zorlanan, yanlış tercih yapmaktan korkan öğrenciler için tercih yaparken dikkat edilmesi gereken koşulları, Kültür Dershanesi Rehberlik Genel Koordinatörü Salim Ünsal’a sorduk.



Tercihler Yapılırken Nelere Dikkat Edilmeli?



• Adaylar tek tercih yapabilecekleri gibi en çok 30 tercih de yapabiliyorlar.

• Tercihleri yapmak için ÖSYM kılavuzundaki üç tablo kullanılıyor. Lisans programları Tablo 4’de, Sınavsız girilebilecek önlisans programları Tablo 3a’da ve sınavla girilebilecek önlisans programları ise Tablo 3b’de yer alıyor. Tablo 3a’da yer alan sınavsız önlisans programlarının açık kontenjanlarına adaylar sınav puanlarıyla da yerleşebiliyorlar.

• Adayların lisans programlarını seçebilmesi için seçmek istediği programın AOBP katkısı olmayan puan türü itibariyle 180, önlisans programlarını tercih edebilmesi için 140 barajını geçmesi gerekiyor.

• Açıköğretimdeki lisans ve önlisans programlarını tercih etmek ve yerleşebilmek için adayların herhangi bir YGS puan türünde 140 alması yeterli oluyor. Ancak açıköğretim Okul Öncesi Öğretmenliği programını sadece Kız Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi alanından mezun adaylar tercih edebiliyor.

• Adaylar tercihlerini kendi kişisel bilgisayarlarından günün her saatinde ÖSYM’ye bildirebiliyorlar. Ayrıca bildirdikleri listede istedikleri değişikliği yapabiliyorlar. Kişisel bilgisayarı olmayan veya kendi yaptığı işlem konusunda endişeye düşen adaylar ÖSYM’nin tercih merkezlerinden ücreti karşılığında işlem yaptırabiliyorlar.

• 2011 Kılavuzunda pek çok yeni üniversite ve yeni program yer aldı. Adaylar yeni açılan programları seçerken benzer üniversitelerdeki eşdeğer programların puanlarını dikkate aldıkları taktirde daha hatasız tercihler yapabilirler.

• Puan mı yoksa sıralama mı önemli? Son yıllarda iki ayrı yılın puan dağılımında değişim fazlayken sıralama değerlerinde korelatif bir benzerlik gözleniyor. Bu nedenle adayların doğru tercih yaparken sıralamayı kullanmaları öneriliyor.

• Adayların tercih listelerini oluştururken sadece puan ve sıralama değerlerine değil, ilgi, yetenek, beklenti ve kişilik özelliklerine uygun programlar ile listelerini oluşturmaları oldukça önemli. Puanım yetiyor düşüncesiyle ilgi duymadığı bir dalda eğitim almak hem psikolojik hem de ekonomik olarak adayları zorluyor.

• Adayların tercihlere kendi sıralarının % 10 yukarısından başlayıp kendi sıralarının % 20 hatta % 30 aşağısında yer alan programlarla son vermeleri yerleşme şanslarını artırıyor.

• Meslek liseli adaylar önlisans programlarına sınavsız girmek istediklerinde birinci yerleştirme önceliğinin liseden mezun olunan yıl olması adayların mezun oldukları yıl bu hakkı kullanmaları gerekiyor ki yerleşme şansları yüksek olsun. Mezuniyetin üzerinden geçen yıl fazlalaştıkça şans faktörü azalıyor.

• Tercih tablolarında devlet üniversiteleri olduğu gibi Vakıf, Kıbrıs ve yabancı üniversitelerin de olduğunu hatırlatmakta yarar var. Devlet üniversitelerinin dışındaki üniversitelerde eğitim uygulamalarının maddi bir karşılığı var. Adaylar bu tür üniversitelerin programlarını seçerken nasıl bir ekonomik tablo ile karşı karşıya kalacaklarını da hesap etmesi gerekiyor. Tam burslu programların eğitim ücretleri bakımından devlet üniversitelerinden bir farkı yok, hatta tamamen ücretsiz çünkü devlet üniversitelerinde adayların bir miktar harç ödemesi gerekiyor.

• Sağlık bilimleri, eğitim bilimleri, mühendislik bilimleri, iktisadi bilimler, Hukuk ve psikoloji gibi dallar çok tercih ediliyor. Tıp programına sıralamada ilk 10 binde yer alan öğrenciler ancak yerleşebiliyorlar.