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Sevdiğinizle aranızı düzeltmenin kolay yolu
Karşımızdaki insanı doğru anlamamıza yardımcı olan ilişki terapisinin faydaları…
İlişkide en temel beklenti anlaşılmak ve değer görmektir. Eşi tarafından anlaşılmadığını ve değer görmediğini hisseden bireylerin öfkeyi yoğun olarak yaşadığını söyleyen Psikolog Ezgi Başaran, bozulan ilişkilerin terapi ile atlatılabileceğinin altını çizdi. Başaran, ilişki terapisinin faydalarını madde madde sıraladı.
- Olumsuzlukları düzeltir: İlişki içerisinde kişiler yanlış anlaşıldığını veya anlaşılmadığını hissedebilir. Bu sebeple ilişkiye olan güveni zedelenir. En zor olan duyguları doğru ifade edebilmek ve karşısındakinin duyguları üzerine düşünebilmek, onu gerçekten anlayabilmektir. Terapide sağlıklı ve olumlu olan duygu ve davranışların üzerine giderek olumsuzları düzeltme üzerine çalışılmaktadır. Karşımızdakini doğru anlamak ve kendimi doğru ifade edebilmek çok önemlidir.
- Duygularımızı anlamlandırmaya yardım eder: İlişkide kendini anlamak aynı zamanda karşımızdakinin kim olduğunu anlamakla başlar. Kişi karşısındakini keşfetmeye başladığında, bir süre sonra enerjiyi kendisine de döndürerek kendisinin kim olduğu ve duygularımızı anlamlandırma sürecine girer.
- Geçmişe takılmadan bugünü yaşayabilmeyi sağlar: İlişki kurma biçimimiz bebeklik döneminden itibaren öğrenilerek bugünkü halini alır. Geçmiş yaşantıların ve anıların etkisi bu sebeple oldukça önemlidir. Örtük bellekten ifade edilerek hafızaya gelen duygular, düşünce ve davranışlarımızı da anlamlandırmamızı sağlar. Bu sebeple geçmiş, terapide önemli bir alana sahiptir. Hem ilişki ile bağlantılı hem de ilişkiden bağımsız olan geçmiş deneyimlerin ilişkideki etkilerini görmek ama geçmişte takılmadan bu günü yaşayabilmek, iyileştirici bir etki sağlamaktadır.
- Yanlış davranışları görmeyi sağlar: Bozulan ilişkilerde, ilişkinin bir döngüye girmesi söz konusudur. Bu durum çiftlerin değişimi nasıl gerçekleştireceklerini bilmemelerinden kaynaklanmaktadır. Öğrenilmiş olan davranış bir değişiklik meydana getirmediği ve ilişkiyi bir döngüye soktuğu halde farkında olmadan tekrar edilmektedir. İlişkinin döngülerini terapist gözetiminde keşfetme imkanı bulduğunuzda ise tekrar eden yanlış döngü sonlandırılmış olur, yeni davranış biçimleri gelişir.
- Kişilerin kendilerini tanımasına yardımcı olur: İlişki terapisi aynı zamanda kişisel olarak da bir gelişim ve değişim sürecidir. Bu süreçten geçen bireylerin benlik algılarında farklılaşmalar meydana gelmektedir. Kişiler kendilerini daha iyi tanıma fırsatı yakalayarak, ilişki terazisinde kendilerini tartmaya başlarlar. Bu terazinin dengesini bozan hatalar iki taraflı fark edilince terazi denge seviyesine daha rahat gelecektir.
- Kişiye yeni bir bakış açısı kazandırır: İlişki terapisinde deneyimlenen yeni iletişim şekilleri çiftin ilişkisinde bir olgunlaşma oluştururken aynı zamanda sosyal yaşamda diğer kişilerle kurdukları iletişimin sağlıksız olan kısımlarını da iyileştirecek, kişiye yeni bir bakış açısı kazandıracaktır.
Psikolog/ Psikodramatist Ezgi Başaran
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