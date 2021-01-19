Sarılmak huzur verir ve güçlü hissetmemizi sağlar

Sarılmak insanın sevdiği, değer verdiği bir kişi ise onun sıcaklığını hissetmek huzur verir. Beklemediği bir anda destek amaçlı bir sarılma ise kendinin yalnız olmadığını hissettirir. Acının paylaşıldığındaki sarılma da aynı şekilde beni anlayan biri var ve tek kalmamışım duygusunu yaşatır. Ebeveynin bebeğine, çocuğuna sarılması gibi temiz bir duyguyu taşıyan sarılmalar "Güvendeyim" dememizi sağlar. Hayata daha olumlu bakmamıza neden olabilir. Dolayısıyla psikolojimiz de olumlu yönde etkilenir.

Daha güçlü hissetmemizi sağlar

Sarılmak gerginliğimizi alır ve mutluluk hissi verir. Sakinleşmemizde yardımcı olur. Şefkat duygumuzun artmasına neden olur. Birbirine verilen olumlu bir enerji olduğundan daha güçlü hissetmemizi sağlar. İyi bir duygu verdiği için insanlara bakışımızı da yumuşatır ve sevginin daha yoğun olmasına neden olur. Dolayısıyla sarılmak mutlu bir yaşamı hatırlatır ve o anların hatırlanması da sıkıntı zamanlarında huzur ve rahatlama verir.

Başkasının da iyi hissetmesini sağlar

Öncelikle olumlu etkiler. Motive edicidir. İnsanın içinden bir şey yapmak gelmediğinde bazen küçük bir sarılma destek etkisi sağlar ve sanki kişinin kendini şarj etmesinde yardımcı olur. Kişinin ifadesi dahi değişir. Yüzde bir yumuşama, mutlu bir ifade kendini gösterir. Kimi zaman gözlerinin içi güler ve kendi rahatlığını başkasına da yansıtır ve onun da kendini iyi hissetmesini sağlar.

Olumluyu, iyiyi ve huzuru çağrıştırır

Sarılmak sıcak bir temastır ve sıcak temas; sanki sıcak sobanın yanında mırıl mırıl mırıldayan bir kedinin görüntüsündeki huzuru kişinin yaşamasıdır. Soğuk bir havada içerisinin sıcaklaşıp, eline sıcak içecek alıp, yumuşak bir battaniye sarılan kişi gibi hissettirir. Sadece düşünmesi bile çoğu kişiyi rahatlatır. Olumluyu, iyiyi, huzuru insana tatlı bir şekilde yüklediği için kişi iyi hisseder. Eksik olan ihtiyacını tamamlamış gibi olduğu için iyi hissettirir. Sarılmak, sarmalamak gibi kucaklayıcı olduğundan ve bu duyguyu yoğun olarak yaşattığından iyi hissettirir.