Sağlıklı ve lezzetli sahur menüsü

Hafta sonu hem sağlıklı hem de çok lezzetli tariflerden oluşan bir sahur yapmak ister misiniz? İşte, birbirinden leziz tarfiler…

Menemen

Malzemeler



6 adet domates

3 adet çarliston biber

3 adet yumurta

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

1/4 ActiFry kaşığı tuz

Karabiber



15 DAKİKADA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ MENEMENİN VİDEOLU TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!



Hazırlanışı



Annenizden biberleri ikiye kesip çekirdeklerini çıkartmasını ve ince ince doğramasını isteyin. Annenize domateslerin kabuklarını kolay soymak için blanşe etmek yöntemini kullanabileceğini söyleyin. Daha sonra domatesleri küp küp doğraması gerektiğini hatırlatın.

Annenize pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırmasını söyleyin. 2 dakika sonra biberleri ilave edin ve 7 dakika kavurun. Domatesleri ilave edip tuz ile tatlandırın ve 7 dakika daha pişirin. Bu arada yumurtaları ayrı bir kasede çırpın ve annenizden pişirme haznesine eklemesini isteyin; 4 dakika daha pişirmeye devam edin. Kıyılmış maydanoz ilavesiyle servis yapın.

Taze keçi peynirli tost



Malzemeler



6 adet çırpılmış yumurta

300 gr. keçi peyniri

4 dal taze kekik

16 dilim kepekli tost ekmeği

8 dilim domates (1 cm. kalınlığında kesilmiş)



ÇOK LEZZETLİ OLAN TAZE KEÇİ PEYNİRLİ TOST TARİFİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!



Hazırlanışı



Yumurtaları tuz ve karabiberle çırptıktan sonra yayvan bir kaba alın. Keçi peynirini taze kekik yaprakları ile birlikte çatal yardımıyla ezin.

8 dilim tost ekmeğinin üzerine kekikli peynir ve domatesleri eşit miktarda paylaştırın. Kalan tost ekmeklerini üzerlerine kapatın.

Tost ekmeklerinin her tarafını yumurtaya bulayın. Family Grill'in her iki ızgara plakasının pişirme seviyesini 4'e getirin; tost ekmeklerini yerleştirin ve altın sarısı renk alıncaya kadar her iki yüzü de 7'şer dakika pişirin. Yanında şefin önerileri ile servis yapın.



Sosis kızartması

Malzemeler

4 adet sosis

1/2 ActiFry kaşığı sıvı yağ

DAHA AZ YAĞLA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ SOSİS KIZARTMASININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Sosisleri 3 parçaya bölün ve uçlarından artı şeklinde kesikler atın. Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra sosisleri ilave edip 5 dakika kızartın.

Klasik patates kızartması



Malzemeler

1 kg patates

1 ActiFry kaşığı zeytinyağı

AZ MİKTARDA YAĞ İLE YAPILAN PATATES KIZARTMASININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Patatesleri temizleyip kabuklarını soyun ve 1 cm. kalınlığında çubuk şeklinde doğrayın. Patatesleri su dolu bir kaseye alın ve 30 dakika bekletin. Kağıt havlu yardımıyla patatesleri iyice kurulayın. Pişirme haznesine zeytinyağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra patatesleri ilave edip 30–35 dakika kızartın. Pişirme süresi patateslerin cinsine ve kesim şekline göre değişiklik gösterebilir.

Biber kızartması

Malzemeler

6 adet çarliston biber

1/2 ActiFry kaşığı sıvı yağ

1/4 ActiFry kaşığı tuz

2 diş sarımsak

100 gr. süzme yoğurt

Pul biber

SARIMSAKLA LEZZETLENDİRİLEREK HAZIRLANAN BİBER KIZARTMASININ VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Sarımsağı soyup ezin. Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra biberleri ilave edip 4 dakika kızartın. Sarımsağı ve tuzu ilave edip 1-2 dakika daha kızartmaya devam edin. Biberleri pişirmeye başlamadan önce üzerlerini bıçakla delin.

Afiyet Olsun