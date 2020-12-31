Koronavirüs geçirenlerde tat ve koku kaybı ne kadar sürer?

Covid-19 geçiren hastalarla yapılan ayrıntılı çalışmalarda, koku almada bozukluk hissettiğini ifade edenlerin oranının yüzde 85, tat almalarının bozulduğunu ifade edenlerin oranının ise yüzde 88 olduğu görüldü. KBB Uzmanı Prof. Dr. Murat Topak, koronavirüsün tat ve koku duyularını köreltmesinin nedenini şöyle açıkladı:

“Deneysel çalışmalarda virüsün burun içine bulaştırılmasından sonra koku siniri lifleri yoluyla beyindeki koku alma merkezine ulaştığı gösterildi. Burun yolu ile alınan virüslerin bir kısmı akciğerlere ulaşıp burada enfeksiyona neden oluyor. Bir kısmının da burun boşluğunun tavanında yer alan koku alma bölgesindeki epitelde çoğalıp koku siniri yoluyla beyine ulaştığı ve koku alma bozukluğuna yol açtığı, tat alma bozukluğunun da tat duyusunu beyine ileten sinirlerin benzer şekilde etkilenmesi sonucu geliştiği düşünülüyor.”

Çoğu hastada durum kalıcı değil ancak…

Konuyla ilgili yapılan bir çalışmadan örnek veren Prof. Dr. Murat Topak, şöyle konuştu:

“Yapılan bir araştırmada koku ve tat alma bozukluğu bildiren hastaların yüzde 88’inde bu durumun 4 hafta içinde düzeldiği saptandı. Yüzde 12’sinde ise durumun değişmediği, bozukluğun devam ettiği gözlendi. Çoğu koku ve tat alma bozukluğunun kalıcı olmadığı bildirildi. Ancak bozukluğun kalıcı olup olmadığı konusunda net bir değerlendirme yapmak için bu süre kısa. Daha uzun vadeli çalışmalarla daha net bir bilgiye ulaşılabilir.”

Tat ve koku kaybı başka hastalıkların işareti olabilir mi?

Koku ve tat alma bozukluğunun solunum yollarını etkileyen diğer viral enfeksiyonlarda da görülebileceğinin altını çizen Prof. Dr. Murat Topak, “Ayırıcı tanı için testler yapılmalıdır. Enfeksiyonlar dışında kafa travmaları ve solunan havanın burun tavanındaki koku alma bölgesine ulaşmasına engel olabilecek burun boşluğunda yer kaplayan iyi veya kötü huylu tümörlerde de koku alma bozukluğu ortaya çıkabilir. Bunun dışında mevcut kokunun farklı veya kötü bir şekilde algılanması bazı nörolojik hastalıkların belirtisi olabilir” dedi.

Dört haftadan uzun sürüyorsa dikkat!

Prof. Dr. Murat Topak, “Net bir sürenin söylenmesi zor olsa da Covid-19 enfeksiyonu geçiren hastaların dört haftadan fazla süren koku ve tad alma bozukluğu durumunda ayırıcı tanı için hekime başvurmaları uygun olur” tavsiyesinde bulundu.