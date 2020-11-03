Covid-19 pozitif hastalara beslenme önerileri! Hızla iyileşmek için…

-Her gün 1 diş sarımsak: Bağışıklık sistemini güçlendiren en önemli sebzelerden biri sarımsak. Sarımsak, insan sağlığı açısından çok önemli bir yere sahip olan allisin bileşiğini içeriyor; hem soğuk algınlığı ve gribal enfeksiyonlara karşı korunmada hem de tedavi süresinde hızlıca iyileşmeye katkı sağlıyor. Sarımsağın içindeki etken maddeden daha iyi yaralanabilmek için ezmek veya iyice çiğnemek gerekiyor. Tadı içerdiği kükürtlü bileşiklerden dolayı bazen ağızda çok hoş bir koku bırakmasa da bu havalarda yemeklerinize, salatalarınıza, yoğurdunuza bir diş sarımsak eklemeyi ihmal etmeyin.