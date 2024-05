Guinness Dünya Rekorları'na göre dünyanın en yaşlı erkeği, uzun yaşamasının üç sırrını açıkladı

Takvimler 1912 yılını gösterirken Birleşik Krallık'ta çok hareketli günler yaşanıyordu. Kadınlar oy kullanma hakkını elde edebilmek için çetin bir mücadele verirken, Titanic isimli "asla batmaz" denen gemi, ilk (ve son) yolculuğu için Liverpool Limanı'nda hazırlıklarını sürdürüyordu.

O yıl Liverpool, çok daha önemsiz görünen bir olaya da sahne oldu: John Tinniswood isimli bir bebek dünyaya geldi.

Tinniswood o zamanlar önemli bir insan değildi ama bugün bir dünya rekorunun sahibi. 26 Ağustos 1912'de doğan Tinniswood, tam 111 yıl 248 gündür hayatta ve halihazırda yaşayan en yaşlı erkek sıfatını elinde bulunduruyor. Tinniswood'un yaşayan en yaşlı erkek olduğu, Guinness Dünya Rekorları tarafından da tescillendi.

Tinniswood'dan önce en yaşlı erkek unvanı Juan Vicente Perez'e aitti. Venezuelalı Perez 114 yıl 311 gün yaşadıktan sonra hayatını kaybetmişti.

Tinniswood aynı zamanda dünyanın en yaşlı erkek İkinci Dünya Savaşı gazisi unvanına da sahip. İngiltere donanmasında gıda ihtiyacının karşılanması ve birliğinden ayrı düşen askerlerin bulunması gibi işlerden sorumlu bir birimde idari görevli olarak çalışan, daha sonra Kraliyet Posta Servisi'nde ve çeşitli akaryakıt şirketlerinde çeşitli görevlerde bulunan Tinniswood, 1972 yılında emekli oldu.

44 yıllık eşi Blodwen'i 1986 yılında kaybeden Tinniswood'un dört torunu ve üç torun çocuğu var.

Tinniswood'un kaldığı bakımevinin çalışanları, Guinness Dünya Rekorları'na yaptıkları açıklamada, yaşlı adamın "kocaman bir geveze" olduğunu belirtti. 111 yaşındaki Tinniswood oldukça hareketli bir insan; kendi işini kendi görüyor, parasını kendisi idare ediyor ve kimsenin desteğine ihtiyaç duymadan yatağından kalkabiliyor.

Dünyanın en yaşlı erkeği olmanın kendisi için bir anlam ifade etmediğini belirten Tinniswood, "Benim için hiç fark etmiyor. Bu durumu olduğu gibi kabullendim" diye konuştu.

UZUN YAŞAMAK İSTEYENLERE ÜÇ TAVSİYE

Tinniswood, kendisi kadar uzun yaşamak isteyenlere de üç tavsiyede bulundu.

Dünya rekortmeninin ilk tavsiyesi, her şeyi kararında yapmak.

BBC News'e açıklamalarda bulunan Tinniswood, "Çok fazla içerseniz, çok fazla yerseniz, çok fazla yürürseniz, herhangi bir şeyi çok fazla yaparsanız, eninde sonunda acı çekersiniz. Sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorsanız asla sisteminize aşırı yüklenmeyin" dedi.

Özel bir beslenme modeli izlemediğini de belirten Tinniswood, "Buradaki herkes gibi ben de bana ne verilirse onu yiyorum" dedi. Tinniswood, tek istisnasının cuma akşam yemeklerinde yediği geleneksel İngiliz yemeği balık ve patates kızartması olduğunu da sözlerine ekledi.

Tinniswood ayrıca sigara kullanmadığını ve çok nadir içki içtiğini de vurguladı. Bu iki alışkanlık da sağlıklı olmak için kritik öneme sahip.

NE YAPARSANIZ YAPIN EN İYİSİNİ YAPMAYA ÇALIŞIN

Tinniswood, BBC News'e yaptığı açıklamada, "ufkunuzu genişletmenin" de önemli olduğunu belirterek, "Hayatınız boyunca aynı şeye takılıp kalmayın, aksi takdirde yolunuz daralır" dedi.

Bununla birlikte kişi ne yaparsa yapsın en iyisini yapmaya çalışması gerektiğini de vurgulayan Tinniswood, "Bir şey öğrenseniz de bir şey öğretseniz de her şeyinizi verin. Aksi takdirde zahmet ettiğinize değmez" diye konuştu.

Tinniswood'un bu uyarılarını, uzun ömürle olumlu düşünmenin ve hayatta bir amaca sahip olmanın arasında bağlantı olduğunu ortaya koyan araştırmalarla da desteklemek mümkün.

Tinniswood, nihayetinde bu kadar uzun süre hayatta kalmasını sağlayan şeyin şansı olduğunu belirterek, "Kimileri uzun yaşar kimileri kısa yaşar; bu konuda yapabileceğiniz çok fazla şey yok" dedi.

Business Insider'ın "A 111-year-old is now the world's oldest living man. Here are his 3 tips for living a long, happy life." başlıklı haberinden derlenmiştir.