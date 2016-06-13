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Evde kolayca hazırlayabileceğiniz sos tarifleri
Bu soslarla yemeklerinize farklı lezzetler katabilirsiniz.
Hazırladığınız yemeklere lezzet katmak ister misiniz? Evde kolayca hazırlayabileceğiniz soslarla farklı tatlar elde edebilirsiniz. İşte sizin için bir araya getirdiğimiz sos tarifleri…
Bolonez sos
BOLONEZ SOSUN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
Beşamel sos
BEŞAMEL SOSUN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
Köri sos
KÖRİ SOSUN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
Tartar sos
TARTAR SOSUN TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!
Afiyet Olsun
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