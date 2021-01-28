Ebeveynlerin yaptığı 6 disiplin hatası

Çocukların davranışlarını kontrol altına almak için kullanılan yöntemlerin bazıları ters tepebilir. Ebeveynler bazen gereğinden fazla disiplinli davranarak çocuklarda kötü izlenim oluşturabilir. İşte ebeveynlerin yaptığı bazı disiplin hataları…

Fazla negatif olmak

"Kız kardeşine vurma!" "Köpeğin kuyruğunu çekmeyi bırak!" Çocuğunuza yapmamasını söylediğiniz şeylerin sayısı sonsuz. Çocuklarının sınırları anlamasını ve uygulamasını tüm ebeveynler ister. Ancak çocuklara o kadar sık ‘hayır’ deniyor ki, bir süre sonra çocuklar bu kelimeye sağır oluyor ve kelime gücünü yitiriyor. Çocuklara neleri yapmaması gerektiğini açıklayın. Örneğin, "Küvette ayakta durmak yok!" demek yerine, "Küvete oturuyoruz çünkü kaygan” demek çok daha etkili olacak.

Çocuklardan çok fazla şey beklemek

Çocuklar sessiz kalması gereken bir ortamda bile çok yüksek sesle konuşabilir, şarkı söyleyebilir, hatta dans bile edebilir. Çocuklara bunlar için kızmak çok yanlış. Çok küçük çocuklar hala dürtülerini kontrol etmeyi öğrenememiş olabilir. Ebeveynler ise çocuklardan çok daha fazlasını bekliyor. Çocuğunuza nasıl davranmasını istediğinizi gösterin.

Görmek istemediğimiz davranışı yapmak

Çocuklar sizin davranışlarınızı tamamen kopyalar. Bu yüzden gösterdiği kaba davranışlar için ona kızmak yerine kendinize kızmanız gerekir. Çocukların kaba davranışları öğrenmesi için önündeki tek rol model ebeveynleridir. Günün her saati mükemmel davranışta olmak zor, bu yüzden hata yaptığınızda özür dileyin.

Rahatsız edince müdahale etmek

Çocuklarınızın evin içinde birbirlerini kovaladıklarını gördüğünüzde hemen uyarıda bulunuyor ve bağırıyorsanız, bu davranıştan vazgeçmelisiniz. Ebeveynler, çocuklar çocuksu bir şey yaptığı her seferinde devreye girme ihtiyacı hissederler. Onların hala birer çocuk olduğunu unutmayın. Eğer güvenliği söz konusu değilse sizi rahatsız edecek davranışları bir süre izleyin.

Eyleme geçmemek

"Televizyonu kapat ... Bu sefer ciddiyim ... Gerçekten!" Uyarılar belirsiz olduğunda çocuklarınız kötü davranışlara devam edebilir. Bunun için sınırları belirleyin ve eyleme geçin. Mesela artık telefonu elinden bırakmasını istiyorsunuz ve çocuğunuz sizi dinlemiyor. Bunu hemen eyleme sokmazsanız çocuğunuz ikinci şansı olduğunu da düşünüp, telefonu isterse bırakabileceği hissiyatına kapılır.

Her çocuk aynı değil

Çocukların hepsinin aynı olduğunu düşünüp, aynı taktikleri uygulayarak onları sakinleştirmek veya yemek yemesini sağlamaya çalışabilirsiniz. Çocuklarınızdan biri sözlü uyarıları dikkate alıyorken, biri eyleme geçmeden uyarıları dikkate almıyor olabilir. Uyarılarınız çocukların karakterine göre şekillenebilir.