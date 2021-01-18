Çocuğunuzla doğru iletişim için 3 dakika kuralını deneyin

Bir çocukla eksiksiz bir şekilde iletişim kurmak için süreyi nasıl kullanacağınızı bilmek çok önemli. Sirotich’e göre 3 dakika kuralına uyarsanız, çocuğunuzun güvenini ergenlik çağında bile kazanmış olabilirsiniz.

3 dakika kuralı nedir?

Bu kural, çocuğunuzla uzun süredir birbirinizi görmemişsiniz gibi her gün görüşmeniz gerektiğini söyler. Ayrıca çocuğun gözleri ile aynı seviyede olmak ve 3 dakika çocuğa sarılmak ve siz yokken neler yaptığını sormak çok önemli. Çocuğunuzu okuldan alırken veya işten eve döndüğünüzde bu kurala uymanız çok önemli.

Neden gerekli?

Psikoloğa göre, çocuğunuzu gördükten sonraki ilk dakikalarda size hatırlayabildikleri tüm bilgileri söylerler. 3 dakika kuralını görmezden gelmenin sonuçları, çocuğun karakterine bağlı olarak değişebilir. Üzerinden uzun süre geçince çocuklar çok önemli olabilecek şeyleri bile anlatmazlar. Bu durumda, ebeveynler pek çok önemli şeyi gözden kaçırabilir. Özellikle de iletişim kurmayı pek sevmeyen çocuklar için bu kuralı atlamamak çok önemli.

3 dakika kuralının çocuğunuzla günde sadece 3 dakika geçirmeniz gerektiği anlamına gelmediğini unutmamak önemli. Bu, çocuğun size söylemesi için önemli olan her şeyi duyduğunuzdan emin olmak için kullanılan bir yöntem.

Ayrıca, çocuğunuzla tam bir anlayışa ulaşmak için, şu önerileri de takip edebilirsiniz;