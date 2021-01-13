Çocuklarda göz ardı edilmesi tehlikeli olan 5 davranış

Birinin kötü işleri hakkında sessiz kalmak

Çocuğunuza arkadaşlarını şikayet etmekle vicdanlı olmak arasındaki farkı açıklamalısınız. Ayrıca, çocuğunuzu sakin bir şekilde dinlemeniz ve yargılamaktan kaçınmanız gerekir. Bundan sonra, ikinizin birlikte soruna bir çözüm bulabilmesi için durumu anlamalarına yardımcı olmalısınız.

Kardeş rekabeti

Sorunun kökenini bulun ve çocuklarınızın birbirlerine fiziksel acı vermesine izin vermeyin. Çocuklarınızın gerçek bir ekip gibi hissetmelerine yardımcı olun ve onlara anlaşmazlıkları adil bir şekilde çözmeyi öğretin. Birbirlerinin duygularına saygı duymanın önemini onlara açıklayın. Çocuklarınızla düzenli olarak zaman geçirmeye çalışın. Bu aile içindeki samimi ilişkileri sürdürmenize yardımcı olabilir.

Başkalarına karşı saygısız tutum

Bu davranışa neyin sebep olduğunu bulun. Çocuklarınıza duygularını ve arzularını ifade etmenin doğru yolunu öğretin. Sakin kalmayı ve dinlemeyi öğrenmeleri gerekir. Çocuğunuz küstahça davranmaya devam ederse, sahip olduğu ayrıcalıkları elinden bir süreliğine alabilirsiniz.

Sahtekârlık

Çocuğunuza ilişkilerde dürüstlük ve güvenin önemini açıklayın. Çocuğunuza yalan söylemenin kabul edilemez olduğunu öğretecek uygun bir yöntem düşünün. Dürüst olmama durumu alışkanlık haline gelirse, bu daha ciddi sorunların işareti olabilir. Böyle bir durumda bir uzmana başvurmanız gerekir.

Kaba davranışlar

Çocuklarınıza tavırları öğretirken çok fazla baskı uygulamayın. Bunun yerine, diğer insanlara karşı dikkatli olmalarını hatırlatmaya odaklanın. Ailenin yetişkin üyelerinin de düzgün davranması çok önemlidir çünkü çocuklar gördüklerini tekrarlar.