Çocukların duygularını ifade etmesine yardımcı olmanın yolları

Çocuğunuz üzgün olduğunda nedenini sorduğunuzda çoğu zaman cevap vermiyor olabilir. İçine kapanık çocuklarda sık sık görülen duygularını ifade etme zorluğu, ebeveynlerin de uğraşlarıyla yenilebilir. İşte bu konuda en iyi stratejiler…

Yakın ve sessiz kalın

Mükemmeliyetçi eğilimleri olan veya bağımsız bir ruha sahip çocuklara "Çok üzgünsün" ve "Kızgın olduğunu görüyorum” gibi sözler söylenmemeli. Öfke nöbeti sırasında söylenen sözler aslında olumsuz duyguları yoğunlaştırabilir ve utanç uyandırabilir. Bunun yerine, çocuğunuzu doğrulamak ve onunla bağlantı kurmak için orada olun ve sakin olun. Bu şekilde bir sorun olduğunda çocuğunuzun yanında olduğunuzu gösterirsiniz ve bunu çocuğunuzu incitmeden yapabilirsiniz.

Duygularla ilgili metafor geliştirin

Doğrudan çocuğunuz hakkında konuşmadan sorununa çare olabilirsiniz. Yaşadığı duyguları bazı eşyalara benzetip onlar üzerinden örnek verebilirsiniz. Çocuğunuz da kendi hakkında konuşulmadığı için sizinle iletişim kuracak ve aslında kendi sorununu anlatacak. Çocuğunuz bunlar karşısında hiç cevap vermese de cesaretiniz kırılmasın. Onunla ilişki kurmak ve sorunu anlamak için metaforların gücünden yararlanın. Mesela duyguları bir asansöre benzetebilirsiniz. Bazen en yukarı kadar çıkar ama sonuç olarak her zaman aşağı iner. Yani duygular da böyledir ve elbet düşüşe geçer.

Bir oyuna dönüştürün

Çocuklarınızın kendi duygularına alışmasına ve onları aktarabilmesine yardımcı olmayı bir oyuna çevirebilirsiniz. Mesela baş parmak oyunu oynayabilirsiniz. Siz ona duygularıyla ilgili tahminlerinizi söyleyin eğer doğruysa sağ baş parmağını, yanlışsa sol baş parmağını kaldırmasını söyleyin. Bir süre sonra bu oyun aranızda alışkanlığa döner ve sözle ifade edemediği duyguları çocuğunuz parmaklarıyla kolaylıkla ifade edebilir.