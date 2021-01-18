Çocukların kaba davranışları nasıl düzeltilir?

Çocuklarının kaba olmasını hiçbir ebeveyn istemez. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kabalaşan çocuğunuz için de yapabileceğiniz birkaç şey var. İşte bazı öneriler...

Nazikçe yaklaşın

Ailenizin ahlakını korumak için tartışılmaz olan kurallar belirlemeyin. Bu kurallar çocuklar için itici unsur olabilir. Bunun yerine kaba davranışlar sergilememesi gerektiğini ona nazikçe anlatın. Bu konuya neden önem verdiğinizden bahsedin. Nazik yaklaşımınız kaba davranışlardan uzaklaşmasını sağlayabilir.

Neyin iyi neyin kötü olduğunu tartışın

Çocuklara iyi ve kötüyü öğretmek için çizgi filmler harika birer kaynak olabilir. Bir çizgi film karakteri diğerini incitirse, bunun sonuçları ve neden kabul edilemez olduğu hakkında konuşun. Sevdiği karakterler üzerinden yapacağınız değerlendirmeler, çocuğunuzun da aklında yer edinecek. Tabii çocuklara öğüt verdiğiniz şeyleri kendiniz mutlaka uygulamalısınız.

Hızlı müdahale edin

Çocuğunuz ister size, ister kardeşine, bir akrana veya evcil hayvanına kötü davranıyor olsun, bu davranışı hızlı ve kesin bir şekilde ele alın. Neyin yanlış gittiğini güçlü bir şekilde ama bağırmadan sorun. Konuya edeceğiniz hızlı müdahale her zaman daha etkili olacak.

Empati kurmasını sağlayın

Çocuğunuz yeteri kadar büyümüş olsa bile birisine zarar verdiklerinde onları uyarın ve ne yaptığını açıklayın. Bu durum alışkanlık haline geldiğinden farkına bile varmıyor olabilir. Kaba davrandığı şey her ne ise onunla empati kurmasını sağlayın.

Telafi etmelerine yardım edin

Çocuklar yanlış bir şey yaptıklarında bunu telafi etmek için bir şeyler yapmayı öğrenmeli. Yaptığı kaba davranışı nasıl telafi edeceği konusunda mutlaka yardımcı olun.

Sonuçları kalıcı kılın

Çocuğunuz ne yaparsanız yapın kaba davranışlarına devam ediyorsa ek cezalar uygulayabilirsiniz. Örneği, ekran başında geçirdiği süreyi sınırlandırabilirsiniz. Bu her kaba davranışında ceza vermeniz anlamına gelmiyor. Haksız ve gereksiz yere ceza vermekten uzak durun.

Onlara iyi olduğunu söyleyin

Her ne olursa olsun çocuklarınızın ne kadar iyi kalpli olduğunu tekrarlayın. Onlara iyi ve nazik biri olduğunu hatırlatmanız, davranışlarını da bu yönde geliştirmesini sağlayabilir.