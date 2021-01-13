Çocuklar için en iyi koruma yöntemi hangisi? Siperlik mi, maske mi?

Koronavirüsün yayılmasını önlemek için maske çok önemli bir korunma yöntemi. Maskeler özellikle de sosyal mesafe önlemlerinin sürdürülmesinin zor olduğu yerlerde takılmalı. Ancak maskelerin de bazı dezavantajları var. Maske, nefes almayı zorlaştırır, gözleri korumaz ve çoğu çocuk takmaktan hoşlanmaz. Bu yüzden bazı ebeveynler çocuklarına maske yerine siperlik takıyor.

Siperliğin artıları ve eksileri

Siperlik maskenin aksine yüzün tamamı için bir bariyer oluşturur. Doğrudan yüze dokunmadığı için çocukları da daha az rahatsız eder. Özellikle de sıcak havalarda daha rahat hissettirebilir. Gözler üzerinde de bir bariyer oluşturduğundan koruyuculuğu da artar. En önemli artılarından biri de yıkanabilir ve yeniden takılabilir olması.

Koronavirüs esas olarak öksürük ve hapşırıklardan kaynaklanan solunum damlacıkları yoluyla yayılır. Ayrıca konuşma, nefes verme, öksürme veya hapşırma ile salınan havadaki parçacıklarla da bulaşabilir. Siperlikler, maske kadar yüzü sarmadığı için aynı düzeyde koruma sağlamayabilir.

Çocuklarınız için en güvenli kullanım şekli ise hem maske hem de siperlik takmak olabilir. Bu durumda virüs kapma şansları oldukça düşer. Siperliklerin temizliği de çok önemlidir. Çocuğunuz dışarıdan eve geldiğinde derhal maskesini su ile güzelce yıkayın. Eğer bunu dışarıda yapmanız gerekirse dezenfektan mendiller imdadınıza koşabilir.